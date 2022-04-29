Дедлайны для бухгалтера 4 мая: что надо успеть

Сдаем РСВ

Речь про расчет по страховым взносам за 1 квартал 2022 года. Сдаем по новой форме (Приложение № 1 к Приказу ФНС от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@).

Не забудьте соблюсти контрольные соотношения (Приложение к Письму ФНС от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@):

по численности и количеству застрахованных;

по количеству застрахованных в СЗВ-М;

по сумме дохода в 6—НДФЛ;

по МРОТ;

по среднеотраслевой зарплате.

Сдаем 6-НДФЛ

6-НДФЛ тоже нужно сдать за 1 квартал 2022 года. Это нужно сделать в электронной форме, исключение — если у вас не больше 10 сотрудников.

По НДФЛ есть несколько новшеств:

Перечисляем «агентский» НДФЛ

Работодателям нужно уплатить НДФЛ с отпускных и пособий, выплаченных работникам в апреле.

Перечисляем аванс по имущественным налогам

Организациям нужно внести аванс за I квартал по налогу имущество, транспортному и земельному налогам.

По некоторым из них есть региональные отсрочки. О них мы писали тут.

Подаем заявление о переходе на ЕНП

Мало кто из бизнесменов горит желанием перейти на этот эксперимент, но если это ваш случай, заявление надо подать до 4 мая включительно.

Когда перейдете, надо будет каждый месяц сдавать новый отчет. Выглядит так:

Сдаем отчетность по УСН

ИП надо отчитаться по УСН за 2021 г. и, если нет права на отсрочку, заплатить налог.

В новой форме декларации учтено введение с 2021 г. повышенных ставок налога, а тем, кто пользуется региональной льготной ставкой, нужно указывать реквизиты предусматривающего её закона субъекта РФ.

Подробнее о том, как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН, мы писали тут.

Сдаем декларацию 3-НДФЛ за 2021 год

Отчитаться должны все ИП на ОСН, а также некоторые физлица.

Люди без статуса ИП должны задекларировать те полученные в 2021 г. доходы, с которых налоговый агент не удержал налог (полностью или частично) и по которым он не сообщил в ИФНС о невозможности удержания. А НДФЛ, о котором налоговый агент отчитался как о невозможном для удержания, декларировать не нужно — на его уплату ИФНС сама пришлет вам уведомление.

Кроме того, декларацию физлицу нужно подать в случае получения в 2021 г. доходов от лица, не признаваемого налоговым агентом.

Например, при продаже другому «физику» квартиры, которой физлицо владело менее минимального срока владения. Но и здесь есть свои нюансы.

Также сдать декларацию 3-НДФЛ необходимо, если вы хотите заявить какие-либо вычеты (на лечение, обучение и т.п.) и вернуть себе из бюджета излишне уплаченный налог. Но с этим не обязательно спешить — вычеты за 2021 год можно заявлять до конца 2024 года.