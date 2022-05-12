«Ночной бухгалтер». Что хотят сделать с обособленными подразделениями?

Минфин пришел с идеей по налогу на прибыль, а калмыкские депутаты хотят переписать НК.
Перекройка
Депутаты Калмыкии внесли в Госдуму законопроект, по которому обособленные подразделения надо будет регистрировать, даже если там нет рабочих мест.
В этом случае критерием будет наличие имущества, которое фирма использует в своей работе.
«Лучше бы их отменили, чем наплодить новых обособок. Это для кого проект — для фирмы, которая купила имущество в другом регионе?», — пишут наши читатели.
Но это еще не все: Минфин хочет по-другому считать и налог на прибыль по обособкам. Из формулы хотят исключить фонд оплаты труда.
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Однако
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В программе:
- Кто может не применять ПБУ 8/2010
- Экономический смысл оценочных обязательств: почему это обязательства, а не резервы
- Чем условные обязательства отличаются от оценочных
- Что такое условные активы и где они учитываются
- Методы оценки оценочных обязательств при признании
- Бухгалтерский учёт оценочных обязательств
- Корректировка и списание оценочных обязательств
- Как раскрыть информацию об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в бухгалтерской отчётности
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Насобирали
Налоговые поступления в бюджет в марте впервые превысили 4 трлн рублей. Ну молодцы же! Вот это старания, вот это эффективность.
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