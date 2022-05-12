Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Что хотят сделать с обособленными подразделениями?

Пока куча предложений и никакой ясности.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Минфин пришел с идеей по налогу на прибыль, а калмыкские депутаты хотят переписать НК.

Перекройка

Депутаты Калмыкии внесли в Госдуму законопроект, по которому обособленные подразделения надо будет регистрировать, даже если там нет рабочих мест.

В этом случае критерием будет наличие имущества, которое фирма использует в своей работе.

«Лучше бы их отменили, чем наплодить новых обособок. Это для кого проект — для фирмы, которая купила имущество в другом регионе?», пишут наши читатели.

Но это еще не все: Минфин хочет по-другому считать и налог на прибыль по обособкам. Из формулы хотят исключить фонд оплаты труда.

Другие важные новости по теме:

Еще больше о том, как и где регистрировать обособленное подразделение, мы рассказали в «Разборах»: подписывайтесь и читайте. Платить — копейки, а пользы — целый вагон.

Что-то про Центробанк

Бонусов «СберСпасибо» будет меньше из-за новых правил Центробанка.

А еще ЦБ сделал прогноз по экономике и там какие-то ну очень оптимистичные цифры.

Однако

Свежее из налоговых споров: суды заявили, что налоговикам надо предоставлять оборотно-сальдовые ведомости.

А вот в случае, когда налоговая хотела доказать фиктивность сделки снимками со спутника, суды стали на сторону бизнеса.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 25 мая в 11:00!

ПБУ 8/2010 действует уже двенадцатый год. Но до сих пор вокруг него много мифов. А новые ФСБУ 5/2019, 26/2020 и 6/2020 подлили масла в огонь. 

В программе:

  1. Кто может не применять ПБУ 8/2010
  2. Экономический смысл оценочных обязательств: почему это обязательства, а не резервы
  3. Чем условные обязательства отличаются от оценочных
  4. Что такое условные активы и где они учитываются
  5. Методы оценки оценочных обязательств при признании
  6. Бухгалтерский учёт оценочных обязательств
  7. Корректировка и списание оценочных обязательств
  8. Как раскрыть информацию об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в бухгалтерской отчётности

Авторы:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Записаться

Насобирали

Налоговые поступления в бюджет в марте впервые превысили 4 трлн рублей. Ну молодцы же! Вот это старания, вот это эффективность.

Мем дня

Болевая точка:

5

Ваша меланхоличная редакция

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить