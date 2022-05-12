«Ночной бухгалтер». Что хотят сделать с обособленными подразделениями?

Минфин пришел с идеей по налогу на прибыль, а калмыкские депутаты хотят переписать НК.

Перекройка

Депутаты Калмыкии внесли в Госдуму законопроект, по которому обособленные подразделения надо будет регистрировать, даже если там нет рабочих мест.

В этом случае критерием будет наличие имущества, которое фирма использует в своей работе.

«Лучше бы их отменили, чем наплодить новых обособок. Это для кого проект — для фирмы, которая купила имущество в другом регионе?», — пишут наши читатели.

Но это еще не все: Минфин хочет по-другому считать и налог на прибыль по обособкам. Из формулы хотят исключить фонд оплаты труда.

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