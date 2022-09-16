«Ночной бухгалтер». Скандал! ПФР забирает у самозанятых часть взносов. Бизнесу придумали новые проверки

Ничего не говори, это жжёт огонь внутри

Музыкальная пластинка вечером пятницы как бы намекает на эмоции всех самозанятых, для которых стало сюрпризом то, как их законно нажитые деньги распределяет Пенсионный фонд.

Дело в том, что платить взносы в ПФР плательщикам НПД отнюдь не обязательно: многие делают это добровольно, чтобы накопить на пенсию.

Но многие думают, что в этом случае все уплаченные деньги отобразятся на их лицевом счете. И вот тут начинается почти скандал, потому что сумма на счете будет не вся. И это, к сожалению, законно.

Суть такая: тариф взносов (22%) делится на индивидуальную (16%) и солидарную (6%) часть. «Солидарная» — это часть, которую вы отдаете в общую копилку ПФР.

И наконец, вишенка на торте: это правило действует не только для самозанятых, но и для ИП. Об этом на «Клерке» уже писали.

Учитывая, что до пенсии впереди немало лет, а уплаченные СМЗ взносы выхлоп дадут весьма скромный, может, проще в найме поработать?

В том, как устроена система стажа и баллов для пенсии сейчас, мы разобрались тут.

Для тех же, кто не планирует менять свой статус, дает совет Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:

— На первый взгляд, это выглядит несправедливо. Но такова система. И если хочется видеть на счете внесенную сумму, то лучше разместить деньги на банковском вкладе. А вот не стоит отказываться самозанятым от добровольной уплаты страховых взносов. Ведь помимо пенсионных баллов, есть страховой стаж. Вот ради него и стоит платить взносы.

Нарушаете? Нехорошо. Вот вам новый штраф

Законники придумали новые проверки для бизнеса (и даже некоторых физлиц) — на соблюдение антисанкционнных ограничений. Это они про всевозможные запреты на сделки, валютные операции и контракты и т.п.

Проверять будут налоговики и таможенники, а по итогам проверок будут новые штрафы. Уже готов проект поправок в КоАП для этого.

Кому на Руси жить хорошо

Если верить новому исследованию, то среди бухгалтеров лучше всего живется главбухам строительных компаний.

А всем остальным, в том числе не бухгалтерам — не очень. Ибо 2022 год на дворе, а народ по-прежнему верит в легкие деньги, удачное инвестирование и, простите, в выигрыш в лотерее.

Уж сколько раз твердили миру...

...что налоговая оговорка выгодна не бизнесу, а налоговой, что схематозить откровенно незаконно и без оглядки на риски нельзя — а воз и ныне там.

Еще больше, кстати, рассказываем на бесплатных вебинарах: специально для вас собираем топовых экспертов, чтоб они поделились самыми важными знаниями для бухгалтера.

Всё про допросы, комиссии, выемки и осмотры: как налоговики трясут бизнес прямо сейчас На вебинаре 23 сентября эксперт расскажет про все основные виды налогового контроля и научит, как: подготовиться к осмотру и выемке;

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Из будней «Клерка»

В блоге отца всея «Клерка» Бориса Мальцева сразу два топовых репортажа — про нашу ЗОЖную команду и про новую стадию ремонта, после которого наш офис будет космически крут (хотя куда уже круче то!).

Ваша пьет набор витаминов редакция