«Ночной бухгалтер». Больничных будут платить больше. Бухгалтерам показали новую ЕФС-1

Лучшее лекарство

Выплат по больничным получите больше: размер максимальной выплаты увеличился до 2,7 тысяч рублей в день, а кроме того, получать ее смогут и внештатники на ГПХ. Приятный виновник – предельная база по взносам. Она стала больше и это напрямую повлияло на расчет.

В цифрах это так:

966000 + 1032000 / 730 = 2736,99

Почти под елочку

...положили бухгалтерам форму ЕФС-1. Ее наконец-то утвердили, и вот что надо знать:

сдавать новую форму надо будет вместо СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3;

у формы есть электронный формат.

За 2022 год отчитываться надо еще по старым формам! И сдавать их надо будет еще в ПФР и ФСС.

Говорят бухгалтеры

А бухгалтеры, похоже, почти смирились:

«Так, с формами разобрались. Осталось понять, КАК отправить эти старые формы в новый фонд, если за считанные дни до нового года нет никакой информации об отчетности в эту структуру по ЭДО...»

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