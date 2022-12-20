«Ночной бухгалтер». Больничных будут платить больше. Бухгалтерам показали новую ЕФС-1

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Выплат по больничным получите больше: размер максимальной выплаты увеличился до 2,7 тысяч рублей в день, а кроме того, получать ее смогут и внештатники на ГПХ. Приятный виновник – предельная база по взносам. Она стала больше и это напрямую повлияло на расчет.
В цифрах это так:
966000 + 1032000 / 730 = 2736,99
Почти под елочку
...положили бухгалтерам форму ЕФС-1. Ее наконец-то утвердили, и вот что надо знать:
- сдавать новую форму надо будет вместо СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3;
- у формы есть электронный формат.
За 2022 год отчитываться надо еще по старым формам! И сдавать их надо будет еще в ПФР и ФСС.
Говорят бухгалтеры
А бухгалтеры, похоже, почти смирились:
«Так, с формами разобрались. Осталось понять, КАК отправить эти старые формы в новый фонд, если за считанные дни до нового года нет никакой информации об отчетности в эту структуру по ЭДО...»
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