«Ночной бухгалтер». Топ хороших новостей последних дней 2022

Только важные и позитивные новости, которые вы могли пропустить.

Каждый месяц мучиться с уведомлением по ЕНП не надо

Если точнее, то так: сдавать каждый месяц уведомление по всем налогам при ЕНП не нужно. Заполняйте его, если платите налог в конкретном периоде.

Если до сих пор не разобрались с единым налоговым платежом, айда читать пять подробных карточек про него.

Стал известен КБК для ЕНП

Этот КБК – 182 01 06 12010 10000 510. Перечисляться все налоги будут в УФК по Тульской области (про это мы писали здесь).

Случился камбэк Windows и не только

Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России без VPN. Правда, могут это сделать только те, кто купил программы до лета 2022 года. Но тем не менее.

Кроме того, ноутбуки Asus, HP, Lenovo снова вернулись на полки магазинов. Это счастье принес параллельный импорт.

Главред рекомендует Из полезных обзоров возьмите на заметку, как получить исключительные права на работу фрилансера.

Министр всех успокоил

Глава Минцифры Максут Шадаев провел прямой эфир, и редакция «Клерка» задала ему несколько вопросов. Кратко:

Лирическое отступление

Рассказываем, как избежать неприятностей и правильно работать с самозанятыми.

А чтобы вы не запутались – держите бесплатный чек-лист. По нему сможете избежать штрафов и проверок от налоговой!

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«Клерк» раздает самые щедрые подарки за 20 лет

Судите сами: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев и наши фирменные футболки (которые даже в редакции есть не у всех, если по секрету). За что, спросите вы? что надо делать?

Прислать нам фотку своей новогодней елочки!

Условия конкурса читайте здесь.

Что почитать

Пока стоите в очереди за банкой горошка, почитайте гороскоп для бухгалтеров-2023. Тепла и позитива вам в будущем году!

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