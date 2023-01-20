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«Ночной бухгалтер». ЕНП — тема недели. У бухгалтеров волосы дыбом, налоговики меняют правила игры

Казалось бы, ну сколько можно. Ну давайте отладим процесс и все нормально заработает. Нет, говорит бухгалтерам ЕНП. Проблема в том, что недостатки новой системы начинают проявлять себя только сейчас.

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«Ночной бухгалтер». ЕНП — тема недели. У бухгалтеров волосы дыбом, налоговики меняют правила игры
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Задолжали

Один из главных сбоев в новой системе, который беспокоит бухгалтеров – это отрицательное сальдо по налогам. Просто заходит какой-нибудь ИП в свой личный кабинет – а там долг висит. Причем у кого-то 12 рублей, а у кого-то – 2 миллиона. Неплохой разброс, правда?

Вот так сейчас, например, у одного из налоговых адвокатов:

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И ладно бы просто долги: ФНС говорит, что технический сбой, все устраним. Но ведь справку о том, что долгов на самом деле нет, предприниматели получить не могут. Налоговая такие выдать сейчас не может.

Впрочем, есть и хорошие новости. ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму. В сервисе «Вопросы и ответы» налоговики пишут:

«В настоящее время осуществляется регламентная обработка данных о платежах за 2022 и 2023 гг. После окончания обработки информация об актуальном состоянии расчетов с бюджетом обновится. До актуализации меры взыскания задолженности не будут осуществляться».

Заскриньте на всякий случай. Мало ли что.

Моя игра, моя игра

К концу второй рабочей недели у бухгалтеров уже глаз дергается от этих трех букв, так что держите важные новости про ЕНП, которые вы могли пропустить. Налоговая утвердила акт сверки по ЕНП: есть официальное письмо, можно им пользоваться.

А вот кутерьма с платежками продолжается. Сдавать их или нет – по-прежнему многие не понимают. Некоторые и вовсе предпочитают старые правила. А все почему? Потому что про переходный период с платежками слышали почти все. ФНС разместила на своем сайте образец платежки по новым правилам, бухгалтеры его скачали, но вот беда: банки принимать такие платежки не хотят.

Дальше произошло и вовсе уж что-то странное. Мытари заменили образец платежки, которая считается уведомлением по ЕНП.

Между тем, состояние дел по новому проекту поправок в Приказ Минфина № 107н прежнее...

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Доколе

Самая горячая дискуссия недели развернулась...под постом про ЕНП в соцсетях Госдумы. Там безостановочный поток негатива: бухгалтеры и предприниматели отводят душу и просят все вернуть как было:

«Да только один косяк! Мы должны заполнять форму уточняющую какой налог оплатили и отправлять её в налоговую! Рано радоваться работы не убавилось»

«А потом ищи концы куда ушли твои деньги по фондам»

Или совсем саркастичное:

«Ой, спасибо! Прям с каждым днём всё лучше и лучше становится жить предпринимателям в России! Все радуемся».

Расскажите, как у вас дела с ЕНП? Мы сделали опрос на «Клерке».

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«Ночной бухгалтер». ЕНП — тема недели. У бухгалтеров волосы дыбом, налоговики меняют правила игры

Казалось бы, ну сколько можно. Ну давайте отладим процесс и все нормально заработает. Нет, говорит бухгалтерам ЕНП. Проблема в том, что недостатки новой системы начинают проявлять себя только сейчас.

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