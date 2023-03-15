Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты

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Lexintel lexintel.ru О компании: экосистема кадровых решений для бизнеса. Lexintel помогает ИП оформлять трудоустройство, рассчитывать налоги и взносы, готовить отчетность, взаимодействовать с госорганами, проводить миграционный аудит и т. д. Инсайды и кейсы по этим темам компания публикует в блоге на «Клерке». Специализация: аутстаффинг, аутсорсинг, подбор персонала, охрана труда, обучение сотрудников, удаленная бухгалтерия. Оценка пользователей: 5,0. Рейтинг: 1 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: 2 873. Стоимость услуг: аутстаффинг от 2000 руб. за сотрудника,

обслуживание ИП от 3500 руб.,

кадровый аутсорсинг от 1000 руб.,

охрана труда от 300 руб. за сотрудника,

лизинг (аренда) персонала 2500-5000 руб. за сотрудника,

подбор персонала 5000-25000 руб. за вакансию,

подбор+предоставление от 5 000 руб.,

профессиональное обучение, переподготовка 3500-10000 руб. Особые предложения: тест-драйв аутстаффинга до 60 дней бесплатно. Отзывы:

Альянс-Трудовая Миграция migration-expert.ru О компании: эксперт в области миграционного законодательства. Обеспечивает клиентам полную юридическую безопасность при работе с иностранными гражданами стран СНГ и ЕАЭС. Специализация: оформление иностранных специалистов. Оценка пользователей: пока нет. Рейтинг: 2 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: 1 463. Стоимость услуг: уведомление о заключении трудового договора с иностранцем – 2700 руб.,

подача заявки на РВП – 27500 руб.

миграционное сопровождение от 2000 руб. за человека и т.д. Особые предложения: предоставляют гарантию финансовой ответственности за сроки и штрафы. Какой опыт работы сложился у вас с компанией Альянс-Трудовая Миграция? Оставьте отзыв на странице в рейтинге!

МиграСтафф migrastaff.ru Отзывы: пока нет. О компании: «МиграСтафф» оказывает консультационную помощь в решении кадровых и миграционных вопросов, помогает работодателям снижать расходы на персонал и устранять любые кадровые и миграционные риски. Специализация: аутстаффинг персонала, аутсорсинг, миграционный аудит, оформление документов иностранных граждан. Оценка пользователей: еще нет. Расскажите о сотрудничестве с «МиграСтафф»! Рейтинг: 3 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: 1 089. Стоимость услуг: аутстаффинг от 1300 руб. за сотрудника,

миграционный учет от 3000 руб.,

оформление ИНН для трудового мигранта от 2500 руб.,

миграционный аутсорсинг от 1200 руб. за сотрудника,

миграционный аудит от 6840 руб. / 5 сотрудников. Особые предложения: тест-драйв аутстаффинга мигрантов: 3 месяца бесплатно.

JOBCART.RU jobcart.ru О компании: сервис для поиска сотрудников. «Джобкарт» размещает вакансию более, чем на 100 площадках одновременно, автоматически модерирует результаты или передает это на ручной контроль операторов. Вся информация хранится в личном кабинете работодателя на сайте. Сервис самостоятельно публикует, фильтрует, назначает собеседования и ведет календарь интервью с кандидатами. Специализация: подбор персонала. Оценка пользователей: пока нет. Рейтинг: 4 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: 786. Стоимость услуг: тариф «Старт» от 1990 руб. за вакансию,

тариф «Стандарт» от 3200 руб. за вакансию,

тариф «Турбо» от 7950 руб. за вакансию. Особые предложения: в случае отсутствия прямых откликов на вакансии размещенных по тарифам «Стандарт» или «Турбо» повторное размещение на месяц – бесплатно. Поделитесь впечатлениями о работе компании.

HAPPY JOB happy-job.ru О компании: платформа, которая помогает организациям в режиме реального времени изучать состояние и потребности своих сотрудников. Это позволяет им изменять и улучшать корпоративную культуру. Специализация: исследование и развитие вовлеченности персонала. Оценка пользователей: пока нет оценок и отзывов. Рейтинг: 5 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: – Стоимость услуг: от 25000 руб. за исследование и год обслуживания. Особые предложения: полный доступ на одно тестирование бесплатно. Нравится компания? Оставьте свою оценку!

СЗРЦОТ rzot.ru О компании: аккредитованная лаборатория для проведения СОУТ (специальной оценки рабочих мест по условиям труда), производственного контроля, лабораторно-инструментальных исследований, а также мониторинговых исследований на границах СЗЗ (санитарно-защитной зоны) и оценки уровней профессиональных рисков на рабочих местах. Специализация: охрана труда. Оценка пользователей: – Рейтинг: 7 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: 1 490. Стоимость услуг: СОУТ от 550 руб. за место,

оценка профессиональных рисков от 300 руб. за место,

производственный контроль от 400 руб. и т. д. Особые предложения: – информация уточняется. Пользовались услугами компании? Расскажите об этом опыте на странице рейтинга.

Кадровое агентство «Сириус» sirius-hr.ru О компании: кадровое агентство следит за эффективностью действующего персонала, занимается разработкой программ оптимизации, а также подбирает и занимается адаптацией новых сотрудников. Специализация: подбор специалистов и руководителей. Оценка пользователей: пока нет. Оставьте свой отзыв. Рейтинг: 8 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: – Стоимость услуг: от 39 000 руб. Особые предложения: гарантия замены до 12 месяцев (если кандидат не пройдет испытательный срок, компания бесплатно предложит замену),

отсрочка платежа до 20 дней.

Деньги Вперед dengi-vpered.ru О компании: первый сервис в России, с которым сотрудники могут получить зарплату в любой день: работал сегодня – получи деньги сегодня Подключение и обслуживание бесплатно для организаций. Благодаря возможности получить свои деньги в любой момент, 71% сотрудников с большей охотой идут на работу, а текучка персонала снижается в среднем на 41%. Отклик на вакансии с опцией выплат по требованию по некоторым позициям увеличивается в 9 раз. Специализация: инструмент для мотивации персонала. Оценка пользователей: пока нет. Рейтинг: 10 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: – Стоимость услуг: 199 руб. за каждое использование сервиса. Особые предложения: - Уже работали с сервисом «Деньги Вперед»? Оставьте отзыв о компании в рейтинге!

Antal Russia antaltalent.ru О компании: рекрутинговая компания в России, специализирующаяся на подборе персонала среднего и высшего управленческих звеньев в различных профессиональных областях и отраслях экономики. Специализация: подбор персонала, аутсорсинг, аутстаффинг. Для соискателей – карьерное консультирование и поиск работы. Оценка пользователей: – Рейтинг: 11 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: – Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально. Особые предложения: 3 месяца гарантийный срок для руководящих должностей (если кандидат не пройдет испытательный срок, компания бесплатно предложит замену).

LIGHTMANS lightmans.ru О компании: эксперт в сфере подбора офисного, технического и топ-персонала в разных отраслях, особенно в строительстве, финансах, медиа/рекламе, производстве, IT, логистике и т. д. Специализация: подбор персонала любого уровня в любых городах РФ. Оценка пользователей: пока нет. Оцените компанию или оставьте отзыв. Рейтинг: 12 место в категории «Персонал». Количество подписчиков: – Стоимость услуг: единая ставка от 15%. Особые предложения: гарантии от 3 до 6 месяцев – на специалиста, до года – на руководителя,

без предоплаты,

первый результат уже через 2 дня.