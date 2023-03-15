Кадры

Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты

Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.

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Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если не нашли компании, с которой вы работаете, в рейтинге – напишите в комментариях, добавим ее в обзор.

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Lexintel

lexintel.ru

О компании: экосистема кадровых решений для бизнеса. Lexintel помогает ИП оформлять трудоустройство, рассчитывать налоги и взносы, готовить отчетность, взаимодействовать с госорганами, проводить миграционный аудит и т. д.

Инсайды и кейсы по этим темам компания публикует в блоге на «Клерке».

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Специализация: аутстаффинг, аутсорсинг, подбор персонала, охрана труда, обучение сотрудников, удаленная бухгалтерия.

Оценка пользователей: 5,0.

Рейтинг: 1 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков: 2 873.

Стоимость услуг:

  • аутстаффинг от 2000 руб. за сотрудника,

  • обслуживание ИП от 3500 руб.,

  • кадровый аутсорсинг от 1000 руб.,

  • охрана труда от 300 руб. за сотрудника,

  • лизинг (аренда) персонала 2500-5000 руб. за сотрудника,

  • подбор персонала 5000-25000 руб. за вакансию,

  • подбор+предоставление от 5 000 руб.,

  • профессиональное обучение, переподготовка 3500-10000 руб.

Особые предложения: тест-драйв аутстаффинга до 60 дней бесплатно.

Отзывы:

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Альянс-Трудовая Миграция

migration-expert.ru

О компании: эксперт в области миграционного законодательства. Обеспечивает клиентам полную юридическую безопасность при работе с иностранными гражданами стран СНГ и ЕАЭС.

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Специализация: оформление иностранных специалистов.

Оценка пользователей: пока нет.

Рейтинг: 2 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков: 1 463.

Стоимость услуг:

  • уведомление о заключении трудового договора с иностранцем – 2700 руб.,

  • подача заявки на РВП – 27500 руб.

  • миграционное сопровождение от 2000 руб. за человека и т.д.

Особые предложения: предоставляют гарантию финансовой ответственности за сроки и штрафы.

Какой опыт работы сложился у вас с компанией Альянс-Трудовая Миграция? Оставьте отзыв на странице в рейтинге!

МиграСтафф

migrastaff.ru

Отзывы: пока нет.

О компании: «МиграСтафф» оказывает консультационную помощь в решении кадровых и миграционных вопросов, помогает работодателям снижать расходы на персонал и устранять любые кадровые и миграционные риски.

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Специализация: аутстаффинг персонала, аутсорсинг, миграционный аудит, оформление документов иностранных граждан.

Оценка пользователей: еще нет.

Расскажите о сотрудничестве с «МиграСтафф»!

Рейтинг: 3 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков: 1 089.

Стоимость услуг:

  • аутстаффинг от 1300 руб. за сотрудника,

  • миграционный учет от 3000 руб.,

  • оформление ИНН для трудового мигранта от 2500 руб.,

  • миграционный аутсорсинг от 1200 руб. за сотрудника,

  • миграционный аудит от 6840 руб. / 5 сотрудников.

Особые предложения: тест-драйв аутстаффинга мигрантов: 3 месяца бесплатно.

JOBCART.RU

jobcart.ru

О компании: сервис для поиска сотрудников. «Джобкарт» размещает вакансию более, чем на 100 площадках одновременно, автоматически модерирует результаты или передает это на ручной контроль операторов.

Вся информация хранится в личном кабинете работодателя на сайте. Сервис самостоятельно публикует, фильтрует, назначает собеседования и ведет календарь интервью с кандидатами.

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Специализация: подбор персонала.

Оценка пользователей: пока нет.

Рейтинг: 4 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков: 786.

Стоимость услуг:

  • тариф «Старт» от 1990 руб. за вакансию,

  • тариф «Стандарт» от 3200 руб. за вакансию,

  • тариф «Турбо» от 7950 руб. за вакансию.

Особые предложения: в случае отсутствия прямых откликов на вакансии размещенных по тарифам «Стандарт» или «Турбо» повторное размещение на месяц – бесплатно.

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HAPPY JOB

happy-job.ru

О компании: платформа, которая помогает организациям в режиме реального времени изучать состояние и потребности своих сотрудников. Это позволяет им изменять и улучшать корпоративную культуру.

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Специализация: исследование и развитие вовлеченности персонала.

Оценка пользователей: пока нет оценок и отзывов.

Рейтинг: 5 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг: от 25000 руб. за исследование и год обслуживания.

Особые предложения: полный доступ на одно тестирование бесплатно.

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СЗРЦОТ

rzot.ru

О компании: аккредитованная лаборатория для проведения СОУТ (специальной оценки рабочих мест по условиям труда), производственного контроля, лабораторно-инструментальных исследований, а также мониторинговых исследований на границах СЗЗ (санитарно-защитной зоны) и оценки уровней профессиональных рисков на рабочих местах.

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Специализация: охрана труда.

Оценка пользователей: – 

Рейтинг: 7 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков: 1 490.

Стоимость услуг:

  • СОУТ от 550 руб. за место,

  • оценка профессиональных рисков от 300 руб. за место,

  • производственный контроль от 400 руб. и т. д.

Особые предложения: – информация уточняется.

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Кадровое агентство «Сириус»

sirius-hr.ru

О компании: кадровое агентство следит за эффективностью действующего персонала, занимается разработкой программ оптимизации, а также подбирает и занимается адаптацией новых сотрудников.

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Специализация: подбор специалистов и руководителей.

Оценка пользователей: пока нет.

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Рейтинг: 8 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг: от 39 000 руб.

Особые предложения:

  • гарантия замены до 12 месяцев (если кандидат не пройдет испытательный срок, компания бесплатно предложит замену),

  • отсрочка платежа до 20 дней.

Деньги Вперед

dengi-vpered.ru

О компании: первый сервис в России, с которым сотрудники могут получить зарплату в любой день: работал сегодня – получи деньги сегодня Подключение и обслуживание бесплатно для организаций.

Благодаря возможности получить свои деньги в любой момент, 71% сотрудников с большей охотой идут на работу, а текучка персонала снижается в среднем на 41%. Отклик на вакансии с опцией выплат по требованию по некоторым позициям увеличивается в 9 раз.

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Специализация: инструмент для мотивации персонала.

Оценка пользователей: пока нет.

Рейтинг: 10 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг: 199 руб. за каждое использование сервиса.

Особые предложения: -

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Antal Russia

antaltalent.ru

О компании: рекрутинговая компания в России, специализирующаяся на подборе персонала среднего и высшего управленческих звеньев в различных профессиональных областях и отраслях экономики.

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Специализация: подбор персонала, аутсорсинг, аутстаффинг. Для соискателей – карьерное консультирование и поиск работы.

Оценка пользователей: – 

Рейтинг: 11 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально.

Особые предложения: 3 месяца гарантийный срок для руководящих должностей (если кандидат не пройдет испытательный срок, компания бесплатно предложит замену).

LIGHTMANS

lightmans.ru

О компании: эксперт в сфере подбора офисного, технического и топ-персонала в разных отраслях, особенно в строительстве, финансах, медиа/рекламе, производстве, IT, логистике и т. д.

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Специализация: подбор персонала любого уровня в любых городах РФ.

Оценка пользователей: пока нет.

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Рейтинг: 12 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг: единая ставка от 15%.

Особые предложения:

  • гарантии от 3 до 6 месяцев – на специалиста, до года – на руководителя,

  • без предоплаты,

  • первый результат уже через 2 дня.

Аутсорсинговая компания MIMINO

miminospb.ru

О компании: агентство «Мимино» оказывает комплекс услуг юридической, бухгалтерской, кадровой и миграционной поддержки для иностранных работников и компаний: аутстаффинг, оформление и предоставление персонала, миграционный адвокат, визы, услуги для иностранцев.

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Специализация: аутстаффинг.

Оценка пользователей: – 

Рейтинг: 13 место в категории «Персонал».

Количество подписчиков:

Стоимость услуг:

  • патент на работу – 27800 руб.,

  • продление патента – 23800 руб.,

  • регистрация на 3 месяца – 2500 руб.,

  • миграционный учет на год – 3500 руб.,

  • рабочая виза 45000 руб. и т. д.

Особые предложения: услугу аутстаффинга первый месяц можно использовать бесплатно.

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