Экономические преступления

Что расследует Росфинмониторинг и на что бухгалтеру опираться в работе в 2023 году. Простые истины и 115-ФЗ

Расскажем немного о последних делах в работе РФН и о том, почему бдительность в работе может уберечь вас от подозрений со стороны этих контролеров.

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Что расследует Росфинмониторинг и на что бухгалтеру опираться в работе в 2023 году. Простые истины и 115-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Какие полномочия у РФН

Узнать о них можно в Положении о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента от 13.06.2012 № 808.

Если очень коротко, то основные полномочия Росфинмониторинга можно свести к таким:

  • следит за исполнением 115-ФЗ;
  • отслеживает и анализирует любые сомнительные сделки, чтобы противостоять отмыванию денег;
  • борется с коррупцией;
  • борется с незаконными финансовыми операциями, создает и совершенствует систему для этого.

Исходя из всего перечисленного, один из самых «лакомых» кусков для РФН – теневые финансовые площадки и незаконные сделки. Словом, все, что прямо нарушает 115-ФЗ.

Не работайте в теневых площадках

Буквально недавно СМИ переполошила новость об отчете главы РФН президенту: тот рассказал о шести больших теневых площадках, которые удалось ликвидировать. Как сообщил Юрий Чиханчин, 4,5 миллиарда рублей ущерба в результате удалось вернуть. Главных момента, на которых тут стоит обратить внимание, два.

Первый: РФН ведет такую работу постоянно, и речь идет, как правило, о так называемых «прачечных» – организациях, которые действуют категорически незаконно и помогают проводить деньги «мимо кассы» государства. О «прачечных» уже давно перестали говорить как о повальном тренде, но здесь все, на самом деле, не так уж сложно: вы и так отлично знаете, чем может быть чревато работать с однодневками, компаниями-пустышками и просто сомнительными организациями. Проверяйте контрагентов – и будет вам счастье, как говорится.

Второй момент (также не новость, но важно): РФН возбуждает уголовные дела. То есть, не он сам, конечно – с участием МВД, ФНС и многих других контролирующих структур. Но отмывание денег – это, в общем-то, уголовное преступление. Наказание за него прописано в УК РФ (это статья 174 и 174.1). Есть как миллионные штрафы, так и реальные сроки. Оно вам надо?

Одно из самых знаменитых дел последнего времени – история блогеров Чекалиных, которых будут судить за отмывание почти 130 млн рублей.

Аккуратнее со 115-ФЗ. Особенно самозанятые

Вообще-то, 115-фз – это больше «банковский» закон, то есть предназначен он прежде всего для финансовых организаций, чтобы они знали, как предупреждать разного рода сомнительные операции. Но соблюдать его должны все, кто к таким операциям имеет отношение. И порой РФН по этому поводу делает неожиданные выводы.

Не так давно РФН обязал соблюдать 115-ФЗ самозанятых бухгалтеров (письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303).

Суть там такая: если бухгалтер – это физлицо на НПД, он так же, как его коллеги-ИП, попадает под нормы закона № 115-ФЗ. Загвоздка в том, что самозанятые бухгалтеры проводили различия между предпринимательской и профессиональной деятельностью (именно последняя прописана в 422-ФЗ). А вот РФН эти два понятия отождествляет. Отсюда и вывод.

Некоторые коллеги считают, что исходя из письма и памяток РФН, попадают под 115-ФЗ все же не все бухгалтеры. А только такие, кто от имени или по поручению своего клиента проводит определенные операции с деньгами или иным имуществом.

В общем, на эту тему мы писали подробный разбор: он все еще не теряет своей актуальности.

Какие еще схемы раскрывает РФН

Из последних новостей – громкая история мошенничества с «Пушкинскими картами»: участники схемы составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. На таких поддельных льготах они заработали 100 млн рублей.

Еще один скандал – отмыв денег через драгметаллы. Там пока затишье перед бурей: РФН нашел признаки сомнительных сделок с золотом и серебром, но банки просят предупреждать риски, более пристально за всем следить.

Схем разного рода – десятки и сотни, каждый день какая-то новая сомнительная сделка попадает в «коллекцию» РФН. Ваша главная задача – соблюдать 115-ФЗ и в эту коллекцию не попасть. Для этого попробуйте выстроить грамотную работу с банками.

О том, как сейчас лучше это делать, мы писали в этой статье.

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