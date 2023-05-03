«Ночной бухгалтер». Налоговики начали с блогеров, а потом пойдут по физлицам?

За деньги — да!

За них родимых заблокировали счета в банках Инстасамке, а также ряду других блогеров. Кстати, проверки продолжаются и в списке еще много имен.

Зотееву проверяют по тем же статьям, что и других — уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, дробление. Кстати, сама дива улетела в Дубай.

Суммы недоимок выглядят фантастическими. Невольно начинаешь прикидывать — а сколько же составил доход, если это только налоги?

Клерк.Расследование

«Клерк» решил разобраться, а что собственно происходит? Тем более, что в соцсетях пошли слухи о том, что налоговики массово вызывают физлиц в инспекции. Их интересуют источники дохода, крупные покупки, вроде квартиры или машины. Неужели блогеры — только начало?

О том, что собственно происходит, вы может узнать из нового выпуска БухСтрима на нашем YouTube-канале (кстати, с вас подписка и лайки).

Если кратко, то проверки физлиц были всегда. Если у вас зарплата 20 000 рублей и вы вдруг покупаете квартиру за 10 млн, ФНС наверняка заинтересуется, а откуда у вас столько денег?

Так что тут каких-то невероятных изменений нет, хотя мнения экспертов расходятся. Аналогичная ситуация с криптой (за ней налоговики тоже присматривают).

По большей части проблемы у физиков в трех случаях:

Крупные покупки при отсутствии явного источника получения дохода для их приобретения. Получение на счет средств, которые не отражены в декларациях о доходах. Фактическое ведение предпринимательской деятельности, не зарегистрированной в установленном порядке.

Есть еще и другие случаи, например, если вы подавали декларации о доходах от продажи ценных бумаг, криптовалюты, о получении иного дохода не за все годы. За 2020 и 2022 подали, а за 2021 — нет. «А что случилось? Может у вас были операции облагаемые, но вы их не показали, ну-ка покопаем…»? — думают налоговики и начинают эту версию раскручивать.

Но тут важны еще сумма и суть того, что хоть блогер, хоть физик натворили. Можно же отделаться легким испугом (заплатить недоимку), а можно на УК нарваться. Вот в этой статье подробно разобрали, какое уголовное наказание ждет за налоговые нарушения и добавили памятку (главное, чтобы не пригодилась).

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Как общаться с ФНС, как отвечать на требования, в т.ч. в свете применения статьи 54.1 НК — все это подробно разобрано экспертом в пакете вебинаров «Работа с налоговой».

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Ваша 21 год в браке с «Клерком» редакция