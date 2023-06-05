«Ночной бухгалтер» № 1450. Бухгалтеры скучают по СССР, вспоминают цену булочек и зарплатные налоги, которых не было

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Когда деревья были большими…
В телеграм-канале «Клерка» вспоминают, почем были булочки в СССР. Автор вопроса уточняет — кто помнит, сколько стоила упаковка из 4-х штук, если одна булочка продавалась по цене 3 копейки?
Читатели решили, что вопрос с подвохом:
Такая ностальгия случается с бухгалтерами не первый год. Смотрите, как она заглядывала на «Клерк»
В 2009:
В 2014:
В 2020 году обсуждали отмену нескольких сотен законодательных актов времен СССР.
В 2022-м — а какими вообще были налоги Страны Советов.
А что вам заполнилось из того времени?
Новые ФСБУ: инструкция по применению
Бесплатная электронная книга — практическое пособие для бухгалтера
Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.
Содержание:
Глава 1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»
Глава 2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Глава 3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Глава 4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»
Глава 5. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощённый порядок учёта для малого бизнеса
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Что там с ЕНС?
Революции не произошло — проблемы с ЕНС продолжаются, а еще появляются новые.
Например, налоговики присылают сообщения о неподаче уведомлений даже тем, кто сдал их вовремя. Видимо, это какая-то массовая рассылка, потому что, как говорят бухгалтеры, в ней даже нет конкретного адресата.
Взносы с отсрочкой за прошлый год многие заплатили в привычные сроки, эти суммы были «зарезервированы» налоговиками. В идеальном мире розовых пони резерв должен был «подняться» на ЕНС и списаться по сроку в счет уплаты взносов.
На практике резерв где-то застрял, а взносы списали с ЕНС, где находились уплаченные компаниями текущие налоги.
О проблемах с резервами бухгалтеры жалуются постоянно и требуют уже какую-нибудь инструкцию по разделу ЕНС в личном кабинете.
Бизнес не хочет платить за использование иностранного ПО
Идея об уплате отчислений за использование зарубежного софта российскими компаниями, выдвинутая Мишустиным, не нашла (вот, неожиданность) отклика в сердцах предпринимателей.
Новый налоговый вычет по ИИС будет больше, но хранить деньги на счете придется дольше
Вычет по проекту, подготовленному Минфином, составит 30 млн рублей, при этом сохранять средства на счете придется в течение 10 лет. Рассматривают также вариант с получением вычета при пополнении ИИС.
Еще Минфин разъяснил, как именно облагаются НДФЛ проценты по вкладам. Во-первых, облагают налогом не всю сумму вклада, а именно проценты. Во-вторых, существует необлагаемая сумма, которая рассчитывается как 1 млн х ключевую ставку ЦБ (максимальную). В этом году ставка ЦБ не повышалась и составляет на 5 июня 2023 года — 7,5%.
Полезности бухгалтеру
Сохраняем и не жадничаем — делимся с коллегами.
Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25
Нейминг: как выбрать запоминающееся название бизнесу. Что нельзя использовать в названии
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Ваша не отказалась бы от советского мороженого редакция