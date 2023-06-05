Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер» № 1450. Бухгалтеры скучают по СССР, вспоминают цену булочек и зарплатные налоги, которых не было

Давайте ненадолго забудем о ЕНП и вспомним старые-добрые времена, когда булочка стоила 3 копейки, а мороженое было таким вкусным. Новости дня, конечно, тоже стороной не обойдем.

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«Ночной бухгалтер» № 1450. Бухгалтеры скучают по СССР, вспоминают цену булочек и зарплатные налоги, которых не было
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Когда деревья были большими…

В телеграм-канале «Клерка» вспоминают, почем были булочки в СССР. Автор вопроса уточняет — кто помнит, сколько стоила упаковка из 4-х штук, если одна булочка продавалась по цене 3 копейки?

Читатели решили, что вопрос с подвохом:

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Такая ностальгия случается с бухгалтерами не первый год. Смотрите, как она заглядывала на «Клерк»

В 2009:

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В 2014:

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В 2020 году обсуждали отмену нескольких сотен законодательных актов времен СССР.

В 2022-м — а какими вообще были налоги Страны Советов.

А что вам заполнилось из того времени?

Новые ФСБУ: инструкция по применению

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Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.

Содержание:

  • Глава 1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»

  • Глава 2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

  • Глава 3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

  • Глава 4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»

  • Глава 5. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощённый порядок учёта для малого бизнеса

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Что там с ЕНС?

Революции не произошло — проблемы с ЕНС продолжаются, а еще появляются новые.

Например, налоговики присылают сообщения о неподаче уведомлений даже тем, кто сдал их вовремя. Видимо, это какая-то массовая рассылка, потому что, как говорят бухгалтеры, в ней даже нет конкретного адресата.

Взносы с отсрочкой за прошлый год многие заплатили в привычные сроки, эти суммы были «зарезервированы» налоговиками. В идеальном мире розовых пони резерв должен был «подняться» на ЕНС и списаться по сроку в счет уплаты взносов.

На практике резерв где-то застрял, а взносы списали с ЕНС, где находились уплаченные компаниями текущие налоги.

О проблемах с резервами бухгалтеры жалуются постоянно и требуют уже какую-нибудь инструкцию по разделу ЕНС в личном кабинете.

Бизнес не хочет платить за использование иностранного ПО

Идея об уплате отчислений за использование зарубежного софта российскими компаниями, выдвинутая Мишустиным, не нашла (вот, неожиданность) отклика в сердцах предпринимателей.

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Новый налоговый вычет по ИИС будет больше, но хранить деньги на счете придется дольше

Вычет по проекту, подготовленному Минфином, составит 30 млн рублей, при этом сохранять средства на счете придется в течение 10 лет. Рассматривают также вариант с получением вычета при пополнении ИИС.

Еще Минфин разъяснил, как именно облагаются НДФЛ проценты по вкладам. Во-первых, облагают налогом не всю сумму вклада, а именно проценты. Во-вторых, существует необлагаемая сумма, которая рассчитывается как 1 млн х ключевую ставку ЦБ (максимальную). В этом году ставка ЦБ не повышалась и составляет на 5 июня 2023 года — 7,5%.

Полезности бухгалтеру

Сохраняем и не жадничаем — делимся с коллегами.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша не отказалась бы от советского мороженого редакция

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Ощущение, что дело движется к отмене налоговых деклараций. Эксперт прокомментировал последнюю неделю событий с ЕНС

О том, как и за что на прошлой неделе извинялся Даниил Егоров, не прочитал только ленивый. Мы спросили у эксперта, как события с ЕНС и ЕНП повлияли на налоговый контроль и какие тенденции ждут нас дальше.

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