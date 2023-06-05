«Ночной бухгалтер» № 1450. Бухгалтеры скучают по СССР, вспоминают цену булочек и зарплатные налоги, которых не было

Подарки от «Ночного бухгалтера»! Нашим любимым подписчикам «НБ», которые получают рассылку в почте, бесплатно раздаем необходимые в работе образцы документов, инструкции и чек-листы. Даже в отпуске вы можете оставаться в курсе главный событий и ничего не пропускать — просто подпишитесь на рассылку «Ночной бухгалтер» в форме ниже, а подарки будете получать дважды в неделю 😍. Завтра в рассылке! Как ИП принять на работу сотрудников и ничего не нарушить (инструкция).

Когда деревья были большими… В телеграм-канале «Клерка» вспоминают, почем были булочки в СССР. Автор вопроса уточняет — кто помнит, сколько стоила упаковка из 4-х штук, если одна булочка продавалась по цене 3 копейки? Читатели решили, что вопрос с подвохом: Такая ностальгия случается с бухгалтерами не первый год. Смотрите, как она заглядывала на «Клерк» В 2009: В 2014: В 2020 году обсуждали отмену нескольких сотен законодательных актов времен СССР. В 2022-м — а какими вообще были налоги Страны Советов. А что вам заполнилось из того времени?

Новые ФСБУ: инструкция по применению Бесплатная электронная книга — практическое пособие для бухгалтера Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе. Содержание: Глава 1. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»

Глава 2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Глава 3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Глава 4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»

Глава 5. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощённый порядок учёта для малого бизнеса Получить книгу бесплатно Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8Jwgwx

Что там с ЕНС? Революции не произошло — проблемы с ЕНС продолжаются, а еще появляются новые. Например, налоговики присылают сообщения о неподаче уведомлений даже тем, кто сдал их вовремя. Видимо, это какая-то массовая рассылка, потому что, как говорят бухгалтеры, в ней даже нет конкретного адресата. Взносы с отсрочкой за прошлый год многие заплатили в привычные сроки, эти суммы были «зарезервированы» налоговиками. В идеальном мире розовых пони резерв должен был «подняться» на ЕНС и списаться по сроку в счет уплаты взносов. На практике резерв где-то застрял, а взносы списали с ЕНС, где находились уплаченные компаниями текущие налоги. О проблемах с резервами бухгалтеры жалуются постоянно и требуют уже какую-нибудь инструкцию по разделу ЕНС в личном кабинете.

Бизнес не хочет платить за использование иностранного ПО Идея об уплате отчислений за использование зарубежного софта российскими компаниями, выдвинутая Мишустиным, не нашла (вот, неожиданность) отклика в сердцах предпринимателей.