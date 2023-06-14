Бизнес скинется и пополнит прохудившийся бюджет. «Ночной бухгалтер» № 1456

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Отстегнуть один раз и жить спокойно Так решил бизнес и подкинул властям идею поделиться сверхдоходами. Завесу «тайны» приоткрыл первый вице-премьер Андрей Белоусов: «Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим». Правительство законопроект уже одобрило и направило его в Госдуму. Разовый сбор составит 10% от сверхприбыли, но если внести обеспечительный платеж в текущем году, ставка будет в 2 раза ниже.

Проще пареной репы Свершилось! Президент подписал закон, упрощающий ликвидацию малого бизнеса. Теперь не придется бегать по нотариусам и высчитывать на пальцах сроки размещения в Вестнике. Малые предприятия без имущества и долгов будет ликвидировать ФНС за 5 дней. Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Пора стать ИП 30 июня истекает переходный период для бизнесменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которым временно разрешили вести деятельность без регистрации по законодательству РФ. До указанной даты представителям бизнеса важно определиться с видом деятельности, выбрать подходящий налоговый режим и получить статус ИП.

ФНС запугивает директоров и бухгалтеров Налоговая проверяет самозанятых и все чаще штрафует за подмену ГПХ отношений на трудовые. Но многие сотрудники просто не знают, как правильно составлять договоры, чтобы не было проблем с ФНС. Получите бесплатный гид о том, как работать с самозанятыми. Узнаете обо всех рисках, научитесь их минимизировать. Ну и будете правильно составлять договоры ГПХ. Получить гид

Лавры блогеров манят 37% россиян хотят зарабатывать в интернете на своем блоге. Учитывая суммы недоимок по налогам, которые озвучивала ФНС по «блогерским» делам, возможно, овчинка стоит выделки. Подавляющее большинство россиян (63%) скептически относится к блоггингу. А как считаете вы? Поделитесь в комментариях. Ну а тем, кто серьезно подходит к будущей карьере, предлагаем пройти курс Главбух на УСН и освоить полезную специальность.

Мошенники не дремлют Злоумышленники отчаялись бороться с людьми, кидающими трубку (мы поступаем именно так), и перешли в мессенджеры. А для убедительности стали присылать потенциальным жертвам фейковые удостоверения сотрудников банка. Не попадитесь на удочку!