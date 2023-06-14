Обзоры для бухгалтера

Бизнес скинется и пополнит прохудившийся бюджет. «Ночной бухгалтер» № 1456

Проект по налогу на сверхприбыль внесен в Госдуму, а мошенники вновь пытаются нажиться на доверчивом населении, которому не дают покоя лавры блогеров.

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Бизнес скинется и пополнит прохудившийся бюджет. «Ночной бухгалтер» № 1456
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Отстегнуть один раз и жить спокойно

Так решил бизнес и подкинул властям идею поделиться сверхдоходами.

Завесу «тайны» приоткрыл первый вице-премьер Андрей Белоусов:

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим».

Правительство законопроект уже одобрило и направило его в Госдуму. Разовый сбор составит 10% от сверхприбыли, но если внести обеспечительный платеж в текущем году, ставка будет в 2 раза ниже.

Проще пареной репы

Свершилось! Президент подписал закон, упрощающий ликвидацию малого бизнеса. Теперь не придется бегать по нотариусам и высчитывать на пальцах сроки размещения в Вестнике.

Малые предприятия без имущества и долгов будет ликвидировать ФНС за 5 дней.

Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Пора стать ИП

30 июня истекает переходный период для бизнесменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которым временно разрешили вести деятельность без регистрации по законодательству РФ.

До указанной даты представителям бизнеса важно определиться с видом деятельности, выбрать подходящий налоговый режим и получить статус ИП.

ФНС запугивает директоров и бухгалтеров

Налоговая проверяет самозанятых и все чаще штрафует за подмену ГПХ отношений на трудовые. Но многие сотрудники просто не знают, как правильно составлять договоры, чтобы не было проблем с ФНС.

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Лавры блогеров манят

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37% россиян хотят зарабатывать в интернете на своем блоге. Учитывая суммы недоимок по налогам, которые озвучивала ФНС по «блогерским» делам, возможно, овчинка стоит выделки. Подавляющее большинство россиян (63%) скептически относится к блоггингу. А как считаете вы? Поделитесь в комментариях.

Ну а тем, кто серьезно подходит к будущей карьере, предлагаем пройти курс Главбух на УСН и освоить полезную специальность.

Мошенники не дремлют

Злоумышленники отчаялись бороться с людьми, кидающими трубку (мы поступаем именно так), и перешли в мессенджеры. А для убедительности стали присылать потенциальным жертвам фейковые удостоверения сотрудников банка. Не попадитесь на удочку!

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Кстати, не забудьте настроить онлайн-кассу, если продаете газировку. Напоминаем, что с 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки будут облагаться акцизом.

Вышел новый выпуск БухСтрима

Чтобы бухгалтеры легко и просто пережили отпускной сезон, подготовили специальный выпуск. Елена Ярушкина разбирает все самые важные нюансы расчета и выплаты отпускных: наглядно, понятно, доступно. Не пропустите!

Полезности для бухгалтера

  1. Как правильно рассчитать отпускные в 2023 году. Примеры расчета отпускных.

  2. Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета

  3. Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша радуется летнему солнышку редакция

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