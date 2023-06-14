Бизнес скинется и пополнит прохудившийся бюджет. «Ночной бухгалтер» № 1456

Подарки от «Ночного бухгалтера»!
Подписывайтесь на почтовую рассылку «НБ» и бесплатно забирайте гайды, образцы документов, инструкции и чек-листы.
Завтра в рассылке: Что проверяет Трудинспекция чаще всего. Как себя проверить.
Отстегнуть один раз и жить спокойно
Так решил бизнес и подкинул властям идею поделиться сверхдоходами.
Завесу «тайны» приоткрыл первый вице-премьер Андрей Белоусов:
«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим».
Правительство законопроект уже одобрило и направило его в Госдуму. Разовый сбор составит 10% от сверхприбыли, но если внести обеспечительный платеж в текущем году, ставка будет в 2 раза ниже.
Проще пареной репы
Свершилось! Президент подписал закон, упрощающий ликвидацию малого бизнеса. Теперь не придется бегать по нотариусам и высчитывать на пальцах сроки размещения в Вестнике.
Малые предприятия без имущества и долгов будет ликвидировать ФНС за 5 дней.
Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.
Пора стать ИП
30 июня истекает переходный период для бизнесменов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которым временно разрешили вести деятельность без регистрации по законодательству РФ.
До указанной даты представителям бизнеса важно определиться с видом деятельности, выбрать подходящий налоговый режим и получить статус ИП.
ФНС запугивает директоров и бухгалтеров
Налоговая проверяет самозанятых и все чаще штрафует за подмену ГПХ отношений на трудовые. Но многие сотрудники просто не знают, как правильно составлять договоры, чтобы не было проблем с ФНС.
Получите бесплатный гид о том, как работать с самозанятыми. Узнаете обо всех рисках, научитесь их минимизировать. Ну и будете правильно составлять договоры ГПХ.
Лавры блогеров манят
37% россиян хотят зарабатывать в интернете на своем блоге. Учитывая суммы недоимок по налогам, которые озвучивала ФНС по «блогерским» делам, возможно, овчинка стоит выделки. Подавляющее большинство россиян (63%) скептически относится к блоггингу. А как считаете вы? Поделитесь в комментариях.
Ну а тем, кто серьезно подходит к будущей карьере, предлагаем пройти курс Главбух на УСН и освоить полезную специальность.
Мошенники не дремлют
Злоумышленники отчаялись бороться с людьми, кидающими трубку (мы поступаем именно так), и перешли в мессенджеры. А для убедительности стали присылать потенциальным жертвам фейковые удостоверения сотрудников банка. Не попадитесь на удочку!
Хотите сэкономить на кассовой программе?
Даем скидку для всех предпринимателей. 18 месяцев обслуживания по цене 10-ти.
С кассовой программой LIFE PAY сможете принимать оплату любыми способами, фискализировать платежи и работать с маркировкой. Возможна интеграция с любой CRM-системой, в том числе и 1С
Кстати, не забудьте настроить онлайн-кассу, если продаете газировку. Напоминаем, что с 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки будут облагаться акцизом.
Вышел новый выпуск БухСтрима
Чтобы бухгалтеры легко и просто пережили отпускной сезон, подготовили специальный выпуск. Елена Ярушкина разбирает все самые важные нюансы расчета и выплаты отпускных: наглядно, понятно, доступно. Не пропустите!
Полезности для бухгалтера
Как правильно рассчитать отпускные в 2023 году. Примеры расчета отпускных.
Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета
Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша радуется летнему солнышку редакция