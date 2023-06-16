Икру промаркируют, а госуправление отдадут ИИ - он взяток не берет! Ночной бухгалтер» № 1458

Как бухгалтеру зарабатывать на удалёнке, оформлять договор с 9 клиентами из 10

В 2023 году для бухгалтера нет проблемы найти подработку — за ведение ИП готовы платить от 10.000 ₽ в месяц, а тратить на это нужно всего 30-40 минут в день.

За ведение клиентов на ОСНО, УСН платят от 25 тр.

О том, где взять таких клиентов, как научиться вести ИП (в т.ч. на УСН и патенте), ОСНО, УСН, даже если вы всю жизнь работали на одном участке – расскажем на бесплатном мастер-классе 22 июня (четверг) в 19:00 мск.

Разберём дробление бизнеса и экономию на налогах.