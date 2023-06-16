Икру промаркируют, а госуправление отдадут ИИ - он взяток не берет! Ночной бухгалтер» № 1458

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ИИ рулит!
Герман Греф считает, что решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, нужно передать системам искусственного интеллекта. Цитируем:
«Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, не понимает, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось там пару месяцев, — это его сильная сторона».
Интересно, отечественные системы ИИ будут работать, как всё у нас «работает» в России? Или пойдут по пути саморазвития и обретут «русскую смекалку»?
Кстати, об отечественной технике…
Неувязочка вышла
Министр финансов Антон Силуанов решил протестировать на ПМЭФ новый автомобиль Lada Aura, машина не завелась. Пришлось господину министру заглянуть под капот и осмотреть механизм. Машина поехала только со второй попытки.
А ведь совсем недавно глава Минфина заявлял, что хочет пересадить чиновников на отечественные авто. Интересно, передумает?
Как бухгалтеру зарабатывать на удалёнке, оформлять договор с 9 клиентами из 10
В 2023 году для бухгалтера нет проблемы найти подработку — за ведение ИП готовы платить от 10.000 ₽ в месяц, а тратить на это нужно всего 30-40 минут в день.
За ведение клиентов на ОСНО, УСН платят от 25 тр.
О том, где взять таких клиентов, как научиться вести ИП (в т.ч. на УСН и патенте), ОСНО, УСН, даже если вы всю жизнь работали на одном участке – расскажем на бесплатном мастер-классе 22 июня (четверг) в 19:00 мск.
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Шестидневки в ТК не будет!
Сейчас в Трудовом кодексе можно гибко формировать рабочий график по договору между нанимателем и работником, объяснил глава Минтруда Антон Котяков. Поэтому устанавливать официальную шестидневку — это излишне, а за переработки свыше 40 часов в неделю работодатели должны доплачивать.
Кстати, зарплату в выходной день выплачивать нельзя. Подробно о том, чем это грозит работодателю, разобрали здесь.
Снова маркировка
Власти анонсировали новые товарные категории, которые попадут под маркировку.
В их число войдут:
икра;
автомобильные масла;
игрушки для детей;
ветеринарные препараты.
А на базе «Честного ЗНАКА» создадут систему управления рисками, чтобы снизить нагрузку на бизнес. При срабатывании индикатора риска нарушителей будут проверять удаленно.
Что нам пообещал президент
Кратенько и сжато, все подробности по ссылкам:
Мораторий на валютные проверки продлен на 2024 год.
Бизнес вообще не нужно проверять, хватит профилактических мер.
К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза.
Для бизнеса, который переходит из малого в крупный будет переходный режим налогообложения.
Пятничные полезности для бухгалтера
Полезности для работы:
Как правильно заполнить путевой лист для обоснования расходов в налоговой.
Полезности для здоровья:
Для тех, кто дотянул до конца недели на одних морально-волевых :)
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша радуется предстоящим выходным редакция