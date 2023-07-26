Коллекторов собираются запретить, нейросеть глупеет из-за общения с людьми, бьюти-бизнес не может найти инвесторов. Разгрузочный 💅«Ночной бухгалтер» № 1486

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ЛДПР против колекторов
Депутаты от этой партии снова отличились и требуют запрета коллектроской деятельности на законодательном уровне.
Лидер партии Леонид Слуцкий вспомнил слова Владимира Жириновского, о том, что нужно добиваться запрета передачи права на насилие в частные руки.
Государство должно способствовать развитию цивилизованных методов возврата долгов — с этим согласен и «Клерк». Если у вас есть опыт общения с коллекторами и успешного решения конфликта — расскажите вашу историю нашему главному редактору и мы опубликуем ее на «Клерке». Пишите на почту e.balaklickaya@klerk.ru.
ChatGPT стал глупее после общения с людьми? «Клерки» спросили ИИ так ли это
Ученые из Стэнфорда и Беркли провели исследование и обнаружили что искусственный интелект, скажем так, стал менее интеллектуальным после того, как пообщался с человечеством.
Причина в том, что обучается ИИ как раз при общении с людьми, и собирая данные из открытых источников (куда, очевидно, их тоже помещают люди). Еще одна гипотеза ученых — снижение способностей самими OpenAI.
«Клерки» знают, что у нас на сайте можно пообщаться с ChatGPT, он доступен на форуме и помогает подписчикам Клерк.Премиум. Поэтому они спросили ИИ, что он сам про это думает.
Вот ответ нашего милого бота:
А один из читателей в комментарии добавил, что есть вероятность, что ИИ «маскируется под "дурачка" параллельно разрабатывая ядро будущего Скайнет...».
Где обитают бухгалтеры?
Ареал обитания экспертов в бухгалтерском учете известен уже больше 20 лет — это «Клерк». Здесь к их услугам комфортная рабочая атмосфера, общение с коллегами, обучение и, конечно, вакансии от крутых работодателей.
Если вы решили, что вам пора завести себе бухгалтера, но не знаете, как найти того единственного — оставьте вакансию на «Клерке».
Отклики не заставят себя ждать, а мы дополнительно расскажем о вашем объявлении в телеграм-канале и рассылках, которые читают гуру бухгалтерии.
Денег нет
Привлечение инвестиций стало настоящей пролемой для бизнеса. 77% бизнесменов отмечают, что за последние два года получить деньги на развитие стало гораздо сложнее.
Сферы, в которые инвесторы вкладываются охотнее — это IT и медицина. А вот индустрия красоты и медиа страдают от недостатка средств.
В то же время издание «Коммерсантъ» отмечает, что ситуация на краудфандинговых платформах улучшается и до конца года появятся новые игроки на рынке.
Откупилась деньгами: блогерша заплатила 120 млн рублей налогов
Александра Митрошина предпочла не спорить с налоговиками, а покрыла долг в 120 млн рублей. Она даже признала свою вину, уточнив, что «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов».
Довольно забавно выглядит ее замечание о том, что да, действительно, некоторые налоги были недоуплачены. Вот мелочь то какая — 120 миллионов.
Нарушил — получай… премию
Конституционный суд решил, что наличие дисциплинарного взыскания не должно влиять на выплату премиальных. В Трудовой кодекс будут внесены соответствующие изменения.
Такой подход показался нашим читателям неправильным, как отмечает пользователь Bopohac: «Премия не может быть постоянной гарантированной выплатой. А если она так обозначена в трудовом договоре то вот тут КС должен возмутиться и заставить перевести эту выплату из премий в оклад и т.п. Чтобы не искажать суть этой выплаты.»
Полезности бухгалтеру
Выпуск все таки бухгалтерский, так что собрали для вас полезные статьи за сегодня. Читайте и не забывайте делиться полезностями с коллегами.
Что такое профилактические визиты ГИТ. Стоит ли их опасаться?
Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить
Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться
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