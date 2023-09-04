НДФЛ из резерва не может вернуть даже налоговая, 1% взносов можно учесть в 2023 и в 2024 году, медосмотры нужно возмещать даже без договора. 👩‍⚕«Ночной бухгалтер» № 1513

Ничего не помогает Нас ведь честно предупреждали, после того, как НДФЛ будет зарезервирован, вернуть его будет невозможно. Проблема в том, что иногда это даже не НДФЛ. Например, бухгалтер ошибся и указал не тот КБК в уведомлении, или в платежке, или просто перечислил сумму больше, вместо 1 000 рублей, 10 000. Но программа ФНС неумолима — раз уж налог попал в резерв, вернуть его нельзя. Не помогают ни заявления на возврат переплаты или отмену резерва, ни корректировочные уведомления. Надежда на 6-НДФЛ, с помощью которого, вероятно, пройдет корректировка обязательств. Но как быть, если, к примеру, ИП сделал ошибку, перечислив НДФЛ, вместо взносов, а у него даже работников нет? Он ведь и 6-НДФЛ не сдает. Пока ФНС на подобные вопросы не отвечает (сами, наверняка, не знают, как быть и просто ждут наступления отчетной кампании за 9 месяцев).

До Клерк.Конференции осталось 7 дней Уже скоро мы встретимся с вами в Краснодаре или увидимся в онлайн-трансляции. 12 сентября пройдет Клерк.Конференция, которую с нетерпением ждут бухгалтеры со всей страны. В Конференции примут участие семь спикеров, среди которых аудиторы, руководители компаний, преподаватели наших курсов, методолог по бухгалтерскому учету, эксперт по налогам. Они подтянут ваши знания в вопросах учета, налогообложения и отчетности, чтобы вы были уверены в своем профессионализме и разобрались во всех изменениях НК. Кроме того, вы сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы (в том числе по реальным рабочим ситуациям) нашим экспертам. Приезжайте в Краснодар или участвуйте в мероприятии онлайн. Все о Конференции, экспертах и программе тут. Или можете сразу купить билет на онлайн-участие всего за 1 990 руб. Купить билет

Дробите, дробите Ну хоть где-то дробление разрешили. ИП могут разделить платеж 1% фиксированных взносов, начисленных за 2023 год и часть зачесть в уплату налога на УСН или патенте в 2023 году, а часть в 2024-м. Напомним, что налоговики сделали послабление и буквально закрыли глаза на новые положения НК, разрешив ИП такой зачет взносов. При этом многие бухгалтеры надеются на то, что законодатели все же внесут в кодекс правки и сделают учет взносов более логичным. Некоторым кажется, что с изменениями явно перемудрили.

Хочешь — не хочешь, плати Если потенциальный работник был направлен на медосмотр, прошел его за свой счет, то работодатель обязан оплатить расходы, даже если сотрудник откажется от вакансии или уволится вскоре после приема на работу. Роструд категоричен — обязательные медосмотры проходят за счет работодателя, взваливать эти затраты на кандидатов нельзя. Исключение — если работник решил пройти обследование не в том медучреждении, куда его направил работодатель. Недавно мы рассказывали об изменениях в медосмотрах с 1 сентября 2023 года.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: нюансы применения Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 сентября в 11:00 Программа Объекты учета аренды и критерии их признания

Кто может не применять ФСБУ 25/2018

Учет у арендатора: признание и оценка ППА и обязательства по аренде, амортизация и переоценка ППА, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора

Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора

Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды

Послабления в учете аренды для малого бизнеса

Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент. Записаться на вебинар Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid:LjN8Jud6M

Юрист рассказал, как получить доплату к пенсии Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, как можно получить доплату к пенсии. Жить в регионе, где прожиточный минимум выше федерального.

Быть льготником и получать ЕДВ (ежемесячную денежную выплату).

Содержать нетрудоспособных членов семьи.

Проработать более 30 лет в сельской местности и еще в некоторых других случаях. В комментариях предлагают дать ссылку на пост Льву Лещенко. Певец недавно очень неоднозначно высказался о своей пенсии, чем вызвал бурную реакцию на «Клерке».

Wildberries семимильными шагами захватывает рынок Компания приобрела участок в Ленинградской области, здесь расположится еще один логистический центр маркетплейса. Недавно глава Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список Forbs, как самая богатая женщина в России. Ее состояние составляет 7 млрд рублей. Выручка маркетплейса выросла в 2022 году на 41%. Похоже рост спроса на товары с площадок только растет. Можно ли заработать на этом бухгалтеру? Конечно, да. Для этого мы создали курс Бухгалтер маркетплейса. Научим вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца, в том числе в 1С, проводить возвраты, автоматизировать работу с площадками и читать их отчеты. Мы актуализируем и дополняем наш курс, ориентируясь на ваши запросы. После прохождения курса вы получите удостоверение официального образца с занесением в ФИС ФРДО. Купить курс* *Вы можете оплатить курс картой, в рассрочку или получить счет для оплаты от юрлица или ИП. Напишите нам в телеграм или Whats App, если у вас есть вопросы.