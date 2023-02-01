Как привлечь работника к материальной ответственности

Порядок привлечения работника к материальной ответственности

Процедура привлечения сотрудника к материальной ответственности законодательно не установлена и зависит от каждого конкретного случая, но следует придерживаться общего алгоритма действий.

Он включает в себя следующие шаги.

Создание специальной комиссии

Она формируется непосредственно для проведения служебного расследования и установления вины работника в нанесенном работодателю ущербе. Также она определяет размер ущерба и степень вины сотрудника.

Состав комиссии, количество ее членов и перечень должностей, работодатель определяет самостоятельно. Закон к этому не предъявляет никаких требований или условий.

Создание комиссии право, но не обязанность работодателя. Служебное расследование он может провести и единолично.

Создание комиссии, а также проведение служебного расследования, оформляются отдельными приказами, с которыми все его члены ознакамливаются под роспись.

Установление размера ущерба и причин его возникновения

Этим занимается созданная работодателем комиссия в рамках служебного расследования. Размер ущерба зависит от вида материальной ответственности и наличия смягчающих вину работника, обстоятельств.

Материальная ответственность – обязанность сотрудника возместить причиненный работодателю прямой действенный ущерб. Под ним понимается уменьшение (выбытие) или ухудшение состояния имущества работодателя (включая то, что было принято на ответственное хранение), вследствие чего организация или ИП понесло убытки из-за необходимости:

ремонта испорченного имущества;

покупки нового имущества (если восстановить его не представляется возможным);

возмещения ущерба, причиненного другим лицам из-за действий работника.

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При ограниченной материальной ответственности размер ущерба ограничивается средним заработком сотрудника. Этот вид ответственности возникает, когда нет оснований для привлечения к полной материальной ответственности.

При полной материальной ответственности ущерб возмещается в полном объеме. Для привлечения сотрудника к такому виду ответственности необходимо соблюдение нескольких условий:

С работником заключен договор о полной матответственности.

Ущерб причинен в состоянии опьянения (любого вида) или по злому умыслу.

К возникновению ущерба привело разглашение сведений, которые составляют тайну (государственную, коммерческую, служебную или иную).

Причиной причинения ущерба является совершение преступных действий (если это установлено судом).

Причинение ущерба не при исполнении трудовых обязанностей либо вследствие административного правонарушения.

Кража ценностей, вверенных работнику под расписку (по специальному документу или по разовому договору).

Размер ущерба определяется на дату его причинения исходя из рыночных цен, действующих в том субъекте, где находится имущество (но не ниже его стоимости по данных бухучета с учетом износа). Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Если ущерб был нанесен работником вследствие кражи, злоупотребления или порчи имущества, то необходимо проведение внеплановой инвентаризации.

Получение пояснений от работника

Запросить у работника объяснения нужно в обязательном порядке. Но давать их сотрудник не обязан. Отдельного срока для предоставления работником такого пояснения законом не установлено. Но можно по аналогии применить к данной ситуации срок для получения объяснений от сотрудника при привлечении его к дисциплинарной ответственности – два дня.

Если работник отказывается объяснить причину своего поведения, повлекшего причинение вреда, то необходимо составить акт и дать с ним ознакомиться сотруднику. Факт отказа от ознакомления и подписания акта также нужно зафиксировать.

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Оформление результатов проверки

Окончание служебного расследования оформляется соответствующим актом. Форма его на законодательном уровне не установлена, в связи с чем работодатель может разработать ее самостоятельно.

С актом необходимо под роспись ознакомить всех ее членов и самого работника. Если работник отказывается от его ознакомления или подписи, то этот факт также нужно зафиксировать в акте.

Взыскание ущерба с работника

Способ взыскания ущерба зависит от его размера и от того, согласен ли работник на добровольное его возмещение. Всего можно выделить три варианта возмещения причиненного сотрудником ущерба:

1. Добровольный.

Сотрудник признает причиненный им ущерб, согласен с его размером и готов погасить его полностью. Сделать это он может как единовременно, так и в рассрочку.

Размер удержаний с зарплаты, нюансы отсроченного погашения ущерба, а также способ возмещения (в денежной или натуральной формах) определяются по согласованию сторон. Достигнутую по данным вопросам договоренность, желательно прописать в отдельном документе, заверив ее подписями с обеих сторон. Это избавит, в первую очередь работодателя, от необходимости подтверждать указанные данные в суде, если работник вдруг откажется от добровольного возмещения ущерба.

2. Принудительный (без привлечения суда).

Вариант принудительного взыскания ущерба без вмешательства суда возможен только, если размер ущерба не превышает среднемесячный заработок сотрудника.

Отдельного порядка для расчета такого заработка ТК для случаев взыскания ущерба не устанавливает. Поэтому следует руководствоваться общими правилами расчета. Размер удержания ущерба из зарплаты не должен превышать 20%.

Распоряжение о взыскании ущерба с работника нужно вынести в течение месяца с даты установления размера ущерба. Если этого не сделать, то взыскать его (при отсутствии согласия работника) можно будет только через суд.

3. Принудительный (с привлечением суда).

В суде придется взыскивать ущерб, если:

Упущен срок для вынесения решения о взыскании с работника ущерба.

Размер установленного ущерба превышает среднемесячный заработок сотрудника.

Работник ранее признал ущерб и начал его возмещать, но потом вдруг отказался.

Срок для обращения в суд составляет один год с даты причинения (обнаружения) ущерба или с момента отказа работника от ранее достигнутой договоренности о возмещении ущерба в добровольном порядке. Но суд может восстановить данный срок, если работодатель представит документы, подтверждающие уважительные причины для его пропуска. Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика.

Экземпляр решения суда о взыскании с работника ущерба передается в службу судебных приставов для взыскания. Размер удержаний с зарплаты в этом случае не должен превышать 50% с учетом налога.

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