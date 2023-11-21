День бухгалтера: поздравления, подарки и приятные воспоминания! Приключения ИИ в бухгалтерии, новенькое в ЕФС-1. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1568

Подарки от «Клерка» в честь Дня бухгалтера!
21 ноября — День бухгалтера и мы дарим вам подарки — скидки на лучшие курсы. Повышайте квалификацию и получайте новые актуальные навыки.
Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.
Поздравляем!
Сегодня везде звучат поздравления нашим любимым и дорогим труженикам дебета и кредита. Кто считает бухгалтерию скучной — тот в ней не работал! Тут тебе и проверки, и постоянно меняющиеся отчеты, и ЕНС… Но вы — наши солнечные бухгалтеры — всегда смотрите на работу и жизнь с оптимизмом.
Поздравляем вас всем «Клерком» с Днем бухгалтера! Пусть баланс всегда сходится, работники не раздражают, а директор звонит, когда вы в отпуске, только для того, чтобы сообщить, что перечислил вам квартальную премию!
Смотрите сколько прекрасных слов сегодня говорят о вас.
Наша корреспондент побывала на бухгалтерской премии и сделала фото невероятно красивых повелительниц баланса в платьях, как с вручения Оскара.
А вот в Трибуне обсуждают, на кого учились бухгалтеры до того, как попасть в профессию. Спойлер — оказывается в бухгалтерию даже инженеры-химики идут.
Для тех, кто немного устал и начал чувствовать выгорание в любимом деле — как правильно отдыхать от цифр и первички.
ИИ на службе бухгалтерии
На «Клерке» есть комикс! Про робота-бухгалтера! Уже вторая часть вышла. Николай — андроид, который работает в офисе 2053 года. Создает иллюстрации к комиксу его коллега из 2023 года — Chat GPT. Айда, читать!
А вот и еще ИИ, который не просто развлекает бухгалтеров, но и работает на них. Сервис AppZen помогает проверять чеки: находит нестандартные операции вроде оплаты счетов в ресторане или стриптиз-клубе, проверяет не завышены ли расходы в авансовом отчете, да и много чего еще.
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ЕФС-1 придется сдавать чаще
С нового года будет больше случаев, когда придется подавать ЕФС-1 в Соцфонд.
Если будет меняться срок трудового договора, об этом придется сообщать, подавая подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров и договоров с совместителями.
Если сотрудник будет работать неполный день (изменится его график) тоже придется сообщить об этом.
Налоговики будут блокировать основные средства на время проверок
Чтобы компания не могла как-то избавиться от имущества, которое может пойти в дальнейшем на продажу для погашение налоговых долгов, ФНС фактически сделает его залогом.
При этом организация сможет распоряжаться средствами на счетах и пользоваться имуществом как и раньше. Эти правила будут действовать в течение 2024-2026 годов — об этом рассказал в своем интервью РБК Даниил Егоров.
Кстати, глава ФНС сообщил, что держит связь с налогоплательщиками и даже сам их обзванивает. А еще в беседе Егоров упомянул термин «налоговый террор», чем, по мнению нашего редактора, свалил наповал собственную PR-службу. 20 главных тезисов из его выступления читайте в блоге Трибуны.
Что скрывает 1С
В обычной 1С:Бухгалтерии знающий специалист может найти для себя много полезного. Например, управленческие отчеты. Пользоваться ими будет удобно даже директору — все очень понятно, вот прибыль, вот дебиторка, а вот такая рентабельность получилась.
Бухгалтер сможет составить платежный календарь и легко следить за сданными отчетами и уплаченными налогами.
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