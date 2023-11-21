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Бухгалтеры

Налоговые инициативы пугают, но бухгалтеры верят — все будет хорошо!

Почему красивые налоговые картинки хороши только на бумаге, останется ли спрос на бухгалтерский аутсорсинг и как отстоять бизнес перед ФНС в новом году? Эксперты в деталях разобрали ключевые налоговые инициативы и сравнили их с реальной практикой.
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Налоговые инициативы пугают, но бухгалтеры верят — все будет хорошо!

15 ноября в Концертном зале Правительства Москвы состоялось масштабное событие для экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения — ежегодная национальная бизнес-премия «Практикум». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню бухгалтера.

«Практикум» объединяет активное деловое и профессиональное сообщество. В этот день встретились признанные эксперты и практики налогового законодательства, права, руководители финансовых служб и департаментов организаций разного масштаба, представители государственной власти, предприниматели и топ-менеджеры.

Номинантов премии и VIP-гостей встречали на красной ковровой дорожке.

Затем в концертном зале перешли к обсуждению серьезных тем, которые повлияют на работу бухгалтеров и предпринимателей в 2024 году.

Первым на вопросы ведущего про грядущие изменения в области налогов отвечал Аркадий Брызгалин — юрист, налоговый консультант, основатель и руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». Он также эксперт при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области и при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермского края.

Еще с 90-х годов ходят слухи о том, что прогрессивная шкала НДФЛ будет увеличена, а уплачивать налоги и взносы собираются переложить на самих физлиц. Аркадий Брызгалин рассказал, что резко снизить налоги для бизнеса и повысить их для населения — идея, которая выглядит красиво только «на бумаге», как и любая утопическая картина. Если бизнес резко повысит эффективность, то вырастут и зарплаты, а значит будет с чего выплачивать налоги государству.

Жизнь намного сложнее, чем любые интеллектуальные конструкции. Поэтому какие-то элементы будут потихонечку вводиться. Но, мне кажется, что современные власти придерживаются достаточно консервативных подходов. Все будет долго обсуждаться, — поделился Аркадий Брызгалин.

К тому же, чтобы переложить бремя НДФЛ на население, нужно провести еще много работы по финансовой грамотности и созданию налоговой культуры среди россиян.

Бизнесу надо готовиться к повышению налогового контроля в новом году

Повышение налогов может происходить двумя способами: через изменения в налоговом законодательстве или с помощью усиления контроля. Если в 2024 году не будут повышать ставки, то предпринимателям нужно стоит особое внимание уделить подготовкам к проверкам.

Мы уже наблюдаем усиление налогового контроля практически по всем направлениям. И хотя малый бизнес это пока не особо затрагивает, выездные проверки проходят только у 0,5% МСП, но все же государству нужны деньги. Поэтому контроль будет усиливаться и не факт, что в 2024 году налоги повышаться не будут, — рассуждает Брызгалин.

Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 90-ми годами, то тогда государство тратило ровно столько, сколько могло собрать налогов с населения и с бизнеса.

Сейчас другая история — государство говорит, сколько ему надо денег, а остальное уже проблемы предпринимателей и жителей страны.

Снизится ли спрос на бухгалтерский аутсорсинг?

Трансформация рынка бухгалтерского аутсорсинга неизбежна, считает Ирина Екимовских — директор и владелица аудиторской группы «Капитал» и аутсорсингового центра «Основа Капитал», член общественного совета при Министерстве финансов и Министерстве экономики Свердловской области, член совета УФНС.

Сегодня все, что касается стандартных бухгалтерских операций, таких как подбор информации, составление и отправка деклараций, будет отдано на откуп программным системам и возможно даже искусственному интеллекту. Но все же сам учетный процесс, консультирование и работа с компаниями — это прежде всего коммуникация между людьми.

Предпринимателю с усилением налогового администрирования и контроля будет хотеться разделить свою ответственность с аутсорсером, — сказала Ирина Екимовских.

В таких вопросах должно быть участие человека, специалиста, который даст совет, поможет принять сложное управленческое решение, поэтому спрос на бухгалтеров падать не будет.

Хотите рассчитаться с налоговой? Не забудьте про +40% штрафа

В уголовный кодекс были внесены изменения и теперь ст. 199 УК стала средней тяжестью. Однако специалистов напрягает, что раньше ущербом считалась сумма неуплаченных налогов, а сегодня — это уже и сумма налогов, и сумма пени, и сумма штрафных санкций.

На это обратили внимание Оксана Попова — старший преподаватель факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ и Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента налогов и налогового администрирования.

Бизнесу становится сложнее разбираться с налоговыми проблемами, не помогают даже инструменты отсрочек и рассрочек. Первое, с чем сейчас приходится сталкиваться — в акте проверок не указаны суммы штрафов и пени. Итоговые цифры можно увидеть только в решении от ФНС, но на эти показатели никто не даст рассрочку или отсрочку уплаты.

99% предпринимателей видят сумму и понимают, что они столько должны. Но на самом деле еще придется заплатить 40%, — сказал Дмитрий Ряховский.

Допустим, бизнес получил отсрочку на два года, но пеня будет капать все это время, а сумма долга увеличиваться. Если директор решил все продать и рассчитаться с налоговой, то уголовное дело в отношении него не прекратят до тех пор, пока сальдо ЕНС не будет равным нулю.

Получается, что физическому лицу придется заплатить еще и за текущие обязательства фирмы. Сейчас эту проблему в профессиональном сообществе пытаются решить.

Отрицательное сальдо – это такая же проблема, как и положительное

Если налоговая видит, что у компании образовалось положительное сальдо, то у некоторых инспекторов возникает желание сразу присмотреться к деятельности бизнеса и возможно предложить сдать уточненки.

Вот как было раньше — сальдо расчета с бюджетом должно быть равным нулю, так и сегодня нужно это делать, — советует Дмитрий Ряховский.

Также он рекомендует возвращать переплаты и почаще запрашивать информацию о состоянии сальдо, делать сверку, чтобы были нули.

У ФНС отрылся проект по обелению в части дробления бизнеса

В 2024 году налоговики будут проверять взаимозависимость, искусственное дробление бизнеса.

Сегодня внимание налоговой к разрывам, бумажным НДС и прочему становится прошлым веком. Такие проверки в полном объеме ушли в камеральную плоскость. Из-за чего количество выездных проверок уменьшилось. У нас новый тренд — взаимозависимость, дробление, отход от комплексных проверок к тематическим, — рассказал Дмитрий Ряховский.

Налоговая пытается контролировать цены по сделкам с взаимозависимыми лицами.

Например, компания в 2020 году продала аффилированному лицу товар на 20 млн рублей, инспекция сделала встречку поставщику, где указала, что на самом деле поставка должна стоить 30 млн, и просит доплатить разницу. Хотя по закону, налоговые органы не вправе контролировать правильность применения цен по сделкам.

Не согласны с решением налоговой — жалуйтесь в ЦА ФНС

Оксана Попова советует начинать оспаривать решение налоговых органов с жалобы в Центральный аппарат ФНС, а после подавать иск в Конституционный суд. По ее мнению, специалисты этих ведомств сейчас чаще принимают сторону налогоплательщиков.

90% победы зависит о того, с чем вы ознакомились. Налоговый орган очень любит давать сфотографировать документы, но ст. 101 НК РФ обязывает инспекторов предоставлять заверенные копии. Причем не только тех бумаг, на основании которых они строят свое заключение, но и документов, которые легли в основу проверки и были получены в рамках контрольных мероприятий, — сказала Оксана Попова.

Перспектива в 2024 году столкнуться с еще большим количеством работы отразилась на задумчивых лицах бухгалтеров. Не каждый хотел погружаться в предстоящие трудности, тем более накануне праздника — предстоящего Дня бухгалтера и награждения лучших специалистов.

Эту напряженность удалось снять Мите Фомину, который со своей супер-позитивной песней «Все будет хорошо» раскачал зал и вселил в сердца бухгалтеров надежду: со всем можно справиться!

И самой приятной нотой стало награждение номинантов. Звание бухгалтер года получила Виказина Евгения. Налоговым консультантом года стала Арсентьева Екатерина.

А вот Ирине Умновой удалось забрать сразу две награды: одну личную — эксперт года, а вторую уже командную в номинации коллаборация года. Вместе с ней победа досталась Колодько Людмиле и Тужилковой Елене.

В номинации «Прорыв года» победила Каверина Оксана, звание блогер года досталось Маковской Наталье, а командой года стала компания «УчетБезЗабот» под руководством Ольги Шуловой.

В конце торжественной части всех номинантов пригласили на сцену и спели гимн сообщества «Практикум». Закрыли программу небольшим праздничным фуршетом.

Всех дорогих бухгалтеров поздравляю с профессиональным праздником! Уверенно смотрите в завтрашний день, опирайтесь на свой драгоценный опыт и обширные знания. Тогда, как в песне Мити Фомина, точно все будет хорошо! Безо всяких ла-ла-ла…

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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