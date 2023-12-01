Вышли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, из-за ЕФС-1 у бухгалтеров седеют волосы, «клерки» спорят — важнее рожать детей или учиться. «Ночной бухгалтер» №1576

Это что за цифры? Вышло письмо ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@ с контрольными соотношениями для уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры уже обсуждают некоторые ошибки, описанные в документе. Например, в письме говорится, что ошибкой будет указание суммы, совпадающей с кодом ОКТМО. Попытались представить себе это в редакции… Неужели были прецеденты? Или кто-то постоянно ячейкой ошибается?

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Опять этот ЕФС-1 Поспорили как-то Роструд и СФР из-за того, как надо отражать в ЕФС-1 переименование должности. Роструд считает, что ничего вообще не надо указывать. Название поменялось, а работа та же. СФР считает, что переименование — это перевод и надо сдавать отчет. Пока ведомства решают, кто прав, бухгалтеры уже окосели от количества изменений в ЕФС-1. Вот вам еще парочка: В новой форме с 2024 года будут новые коды для договоров ГПХ. Они предназначены для договоров, в которых предусмотрено страхование от несчастных случаев . Так СФР узнает, что ИП-заказчика надо регистрировать как работодателя.

Будут коды для совместителей с неполным рабочим днем (хотя для них это нормально — работать не весь день). Нужно будет указывать код неполного рабочего времени + код для совместителя. Кажется, после ЕНС ЕФС стала второй ругательной аббревиатурой у бухгалтеров.

Мало рожают — это мемы виноваты Такой вот вывод сделала депутат Аиткулова, по ее мнению, в сети много пропаганды принципов чайлдфри, причем в виде мемов и прочих картинок. Вот таких, наверное: В общем шеф-редактор Трибуны считает, что это нездоровая тенденция — то женщинам высшего образования не надо — им детей рожать, то карьеру не стоит строить. Комментарий от главного редактора: Кажется, мы с депутатами разные соцсети смотрим. В моих лентах полно блогеров с детьми, которые очень даже счастливы и наоборот создают хороший «имидж» семье, браку, рождению детей. Кто что ищет, как говорится.

А муж то, мошенник! Новый способ выманить у доверчивых граждан деньги придумали мошенники на досках объявлений. Они предлагают услуги мужа-на-час, но, перед тем как выехать к заказчику, просят скинуть денег на покупку материалов (розетки там, детали для сантехники и все такое). После получения денег «муж» исчезает. Несмотря на то, что суммы мошенники просят небольшие, из-за большого объема таких вот операций они получают хорошую выручку. Будьте бдительны! Лучше попросите соседа починить кран (конечно, если руки у него откуда надо растут). Соседу от вас бежать некуда ;)

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