Вышли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, из-за ЕФС-1 у бухгалтеров седеют волосы, «клерки» спорят — важнее рожать детей или учиться. «Ночной бухгалтер» №1576

Это что за цифры?
Вышло письмо ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@ с контрольными соотношениями для уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры уже обсуждают некоторые ошибки, описанные в документе.
Например, в письме говорится, что ошибкой будет указание суммы, совпадающей с кодом ОКТМО. Попытались представить себе это в редакции… Неужели были прецеденты? Или кто-то постоянно ячейкой ошибается?
Как наладить эффективное взаимодействие между командами
Узнаете на бесплатном вебинаре14 декабря в 16:00 мск.
Артур Нек, управляющий партнер сервиса Kaiten и Kanban-консультант, расскажет, как организовать взаимодействие разных команд и отделов:
когда бэк-офис выполняет заявки других отделов;
когда несколько команд работает над одним проектом;
когда работа последовательно передается от одного отдела к другому.
Разберетесь, как наладить коммуникацию между отделами, договориться о приоритетах, исключить перекладывание ответственности и сделать работу наглядной и управляемой.
Реклама: ООО «Кайтен Софтвер», ИНН 7714426252, erid: LjN8K1PwK
Опять этот ЕФС-1
Поспорили как-то Роструд и СФР из-за того, как надо отражать в ЕФС-1 переименование должности.
Роструд считает, что ничего вообще не надо указывать. Название поменялось, а работа та же.
СФР считает, что переименование — это перевод и надо сдавать отчет.
Пока ведомства решают, кто прав, бухгалтеры уже окосели от количества изменений в ЕФС-1.
Вот вам еще парочка:
В новой форме с 2024 года будут новые коды для договоров ГПХ. Они предназначены для договоров, в которых предусмотрено страхование от несчастных случаев. Так СФР узнает, что ИП-заказчика надо регистрировать как работодателя.
Будут коды для совместителей с неполным рабочим днем (хотя для них это нормально — работать не весь день). Нужно будет указывать код неполного рабочего времени + код для совместителя.
Кажется, после ЕНС ЕФС стала второй ругательной аббревиатурой у бухгалтеров.
Мало рожают — это мемы виноваты
Такой вот вывод сделала депутат Аиткулова, по ее мнению, в сети много пропаганды принципов чайлдфри, причем в виде мемов и прочих картинок. Вот таких, наверное:
В общем шеф-редактор Трибуны считает, что это нездоровая тенденция — то женщинам высшего образования не надо — им детей рожать, то карьеру не стоит строить.
Комментарий от главного редактора:
Кажется, мы с депутатами разные соцсети смотрим. В моих лентах полно блогеров с детьми, которые очень даже счастливы и наоборот создают хороший «имидж» семье, браку, рождению детей.
Кто что ищет, как говорится.
А муж то, мошенник!
Новый способ выманить у доверчивых граждан деньги придумали мошенники на досках объявлений. Они предлагают услуги мужа-на-час, но, перед тем как выехать к заказчику, просят скинуть денег на покупку материалов (розетки там, детали для сантехники и все такое). После получения денег «муж» исчезает.
Несмотря на то, что суммы мошенники просят небольшие, из-за большого объема таких вот операций они получают хорошую выручку.
Будьте бдительны! Лучше попросите соседа починить кран (конечно, если руки у него откуда надо растут). Соседу от вас бежать некуда ;)
У нас все по-честному!
Верить можно тем, кого вы хорошо знаете, например «Клерку», мы с вами уже 22 года. Помогаем бухгалтерам становиться еще лучше, еще профессиональнее каждый день.
Вот захотели вы учиться работе с маркетплейсами и мы сделали для вас курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса.
С ним освоите новую для себя специализацию, научитесь читать правильно отчеты площадок и заносить их в 1С, вести учет у селлеров и получите официальное удостоверение, занесенное в ФИС ФРДО.
На курс сейчас большая скидка, его цена по акции — 9 900 руб.
Главред рекомендует
Давно с вами не встречались)) Я вернулась с новыми полезными рекомендациями для вас.
Сделали таблицу по учету фиксированных взносов в расходах для УСН в 2023-2024 годах, на это раз для «доходы минус расходы».
Вам понравился пост об управленческих отчетах в 1С и мы решили сделать еще один — рассказываем, какая еще фишка для руководителя есть в 1С.
Учтите прошлые ошибки — вот здесь найдете подборку самых частых нарушений ТК, чтобы никогда так не делать.
Знаете как платить самозанятым? Безналом, наличкой, а еще можно реестром — как по зарплатному проекту. Не слышали? Тогда читайте.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1576 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша в кофе с коньяком преобладает последний компонент — пятнице же редакция