Обзоры для бухгалтера

Вышли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, из-за ЕФС-1 у бухгалтеров седеют волосы, «клерки» спорят — важнее рожать детей или учиться. «Ночной бухгалтер» №1576

Дождались — приняли контрольные соотношения для уведомлений. Правда в виде очередного письма ФНС. Роструд и СФР неполадили из-за ЕФС-1 по поводу переименования должности, тем временем бухгалтеры изучают очередные изменения в отчете — по совместителям и договорам ГПХ. Ну, и как же без пятничного «а поговорить?». Сегодня у нас баттл: дети vc карьера.

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Вышли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, из-за ЕФС-1 у бухгалтеров седеют волосы, «клерки» спорят — важнее рожать детей или учиться. «Ночной бухгалтер» №1576
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Это что за цифры?

Вышло письмо ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@ с контрольными соотношениями для уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры уже обсуждают некоторые ошибки, описанные в документе.

Например, в письме говорится, что ошибкой будет указание суммы, совпадающей с кодом ОКТМО. Попытались представить себе это в редакции… Неужели были прецеденты? Или кто-то постоянно ячейкой ошибается?

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Опять этот ЕФС-1

Поспорили как-то Роструд и СФР из-за того, как надо отражать в ЕФС-1 переименование должности.

Роструд считает, что ничего вообще не надо указывать. Название поменялось, а работа та же.

СФР считает, что переименование — это перевод и надо сдавать отчет.

Пока ведомства решают, кто прав, бухгалтеры уже окосели от количества изменений в ЕФС-1.

Вот вам еще парочка:

  • В новой форме с 2024 года будут новые коды для договоров ГПХ. Они предназначены для договоров, в которых предусмотрено страхование от несчастных случаев. Так СФР узнает, что ИП-заказчика надо регистрировать как работодателя.

  • Будут коды для совместителей с неполным рабочим днем (хотя для них это нормально — работать не весь день). Нужно будет указывать код неполного рабочего времени + код для совместителя.

Кажется, после ЕНС ЕФС стала второй ругательной аббревиатурой у бухгалтеров.

Мало рожают — это мемы виноваты

Такой вот вывод сделала депутат Аиткулова, по ее мнению, в сети много пропаганды принципов чайлдфри, причем в виде мемов и прочих картинок. Вот таких, наверное:

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В общем шеф-редактор Трибуны считает, что это нездоровая тенденция — то женщинам высшего образования не надо — им детей рожать, то карьеру не стоит строить.

Комментарий от главного редактора:

Кажется, мы с депутатами разные соцсети смотрим. В моих лентах полно блогеров с детьми, которые очень даже счастливы и наоборот создают хороший «имидж» семье, браку, рождению детей.

Кто что ищет, как говорится.

А муж то, мошенник!

Новый способ выманить у доверчивых граждан деньги придумали мошенники на досках объявлений. Они предлагают услуги мужа-на-час, но, перед тем как выехать к заказчику, просят скинуть денег на покупку материалов (розетки там, детали для сантехники и все такое). После получения денег «муж» исчезает.

Несмотря на то, что суммы мошенники просят небольшие, из-за большого объема таких вот операций они получают хорошую выручку.

Будьте бдительны! Лучше попросите соседа починить кран (конечно, если руки у него откуда надо растут). Соседу от вас бежать некуда ;)

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