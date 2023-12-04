Изменили книги учета на спецрежимах: ПСН, УСН, ЕСХН, новые справки для соцвычетов по НДФЛ, больничный во время учебного отпуска не оплачивается. ⚡«Ночной бухгалтер» №1577

Что за декабрь без новых форм Каждый бухгалтер знает, что чиновники любят в конце года напринимать кучу новых законов и обновить формы отчетов и документов. Наверное, у них там план какой-то по изменениям. Вот и КУДиР решили подновить. Например, в новой книге учета для УСН (субъект «доходы») не будет раздела со взносами, ведь теперь уменьшать налог можно, не учитывая факт уплаты. В других книгах тоже поубирали некоторые реквизиты. Хотя в комментариях бухгалтер высказала мысль, что отсутствие той же информации о взносах заставит налоговиков чаще высылать требования. Придется объяснять, как и на какую сумму был уменьшен налог.

Упрощенка — это сложно Несмотря на название, УСН для многих остается сложным налоговым режимом, слишком много нюансов — два объекта налогообложения, особый учет расходов, льготные ставки, отслеживание лимитов. Разобраться в УСН от фундаментальных понятий до сдачи отчетности и работы в 1С поможет курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. После прохождения получите диплом на 256 ак. часов, который заносится в реестр Рособрнадзора — работодатели смогут увидеть его там и оценят ваши знания. Сейчас на курс действует скидка 80%! Не упустите возможность приобрести важные практические навыки для бухгалтера всего за 4 990 руб. Купить курс

Справки заменят пакет документов для вычета по НДФЛ С 1 января 2024 года появятся новые формы справок для получения социальных вычетов. Тому, кто хочет вернуть налог за счет вычета на лечение, обучение или фитнес, нужно будет только взять справку, а остальные данные учреждение само передаст в ФНС. Чеки, договоры и другие подтверждающие документы не понадобятся.

Больничный оплачивается только за границей учебного отпуска Пока ваш сотрудник-студент находится в учебном отпуске, больничный ему не оплачивается, если же период болезни выходит за пределы отпуска, тогда эти дни болезни оплачивать нужно.

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