👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.

Начинайте с азов — изучите закон о самозанятых 422-ФЗ. Разберитесь — какие именно работы могут выполнять для вас самозанятые или услуги оказывать. Это важно, т.к. не все задачи, которые вы хотели бы поручить исполнителям попадают под разрешенные для плательщиков НПД (налога на профессиональный доход).

Кстати, стать самозанятыми могут и иностранцы. Как это сделать — смотрите здесь. Главное — не попадите на штрафы, они за иностранцев просто космические.

Какие документы вам нужны

Если кратко — чем больше их будет, тем лучше. Подстрахуйтесь договором, атом, счетом, а чек — это must-have для заказчика, без него расходы в учете не проведешь.

Снизить претензии проверяющих помогут и другие дополнительные документы, например, задания. Подскажите вашему исполнителю способы, какими он может передать вам чек — вот небольшая памятка.

Если вам кажется, что все эти старания излишни и можно обойтись только чеком — советуем прислушаться к мнению экспертов, которые собрали все самые популярные мифы о самозанятости.

Смотрите, что они пишут о документах:

Чтобы подтвердить свой статус, самозанятый должен предоставить справку из приложения «Мой налог». Это будет для вас основанием, чтобы не удерживать с выплаты НДФЛ и не платить страховые взносы. После оплаты услуг самозанятого, получите от него чек. Этот документ позволит заказчику включить выплаты в расходы. Акты тоже нужны, об этом напоминает в своих разъяснениях Минфин (п. 1 ст. 252 НК, письмо Минфина от 22.09.2021 № 03-11-11/76769, информация ФНС). Самозанятый также может выставить счет на оплату, например, сформировать в приложении «Мой налог» (письмо ФНС от 13.01.2023 № ЗГ-3-20/319@).

Как заплатить самозанятому, чтобы не было проблем

Платить исполнителю можно безналом и наличными. Есть и другие более удобные и выгодные способы через специальные сервисы или даже по реестру (по аналогии, как вы платите по зарплатному проекту).

Если сомневаетесь, что правильно заполняете платежку — вот вам гайд, как это сделать.

Еще один частый вопрос о платежах — можно ли перечислить оплату не самому самозанятому, а третьему лицу (например, жене)? Спойлер — да, так можно, но нужно оформить такой вариант в документах. Как это сделать читайте тут.

Что интересует ФНС в работе бизнеса с самозанятыми

Налоговики сейчас автоматически проверяют все операции, которые проводят организации. Они отслеживают документы, связи между самозанятыми и заказчиками (например, не работал ли раньше самозанятый в этой компании, как наемный сотрудник).

Подробнее о проверках и о том на что обратить внимание, чтобы под них не попасть читайте здесь.

Лайфхак бухгалтеру. Мы сделали подробную инструкцию со скринами из программы 1С — учет операций по самозанятым от начала сотрудничества до закрытия сделки и получения чека.

А еще есть хорошие новости — самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами. Проект такого закона внесен в Госдуму от партии ЛДПР (поэтому большинство бухгалтеров не верят в то, что закон примут, но мы оптимисты).

На сегодня это все — следите за публикациями на «Клерке», будем публиковать для вас полезные подборки. Не забывайте писать в комментариях — о чем вы хотите знать больше, мы обязательно к вам прислушаемся.