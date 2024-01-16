Самозанятый не докажет, что работал на Крайнем Севере. Все пособия проиндексируют, но их съедят цены. Составили таблицу по региональным МРОТ. ❄️«Ночной бухгалтер» № 1602

Самозанятым льготы не светят
У северных жителей есть пенсионные льготы. Но действую они только для наемных работников. А если человек стал самозанятым и работает на себя?
Самозанятые в общем случае не платят взносы на ОПС и пенсионные баллы и стаж им не идут. Можно платить добровольные взносы, тогда и стаж, и баллы будут. При этом ФНС выдает самозанятым справку о постановке на учет, но в ней нет информации о регионе ведения деятельности. Пока вопрос остается без ответа.
ИП повезло больше. О том, как ИП подтвердить северный стаж, мы рассказывали здесь.
А у нас новый курс!
2024 год — мегаурожайный на изменения. Особенно тяжело приходится бухгалтерам по зарплате и бухгалтерам в единственном лице. Нужно учесть и новшества по НДФЛ, и новую отчетность по работникам, которую снова поменяли практически целиком, и МРОТ, и еще множество нюансов.
Мы позвали самого крутого эксперта России, Елену Воробьеву, и сделали для вас новый курс: «Зарплата и зарплатные налоги-2024».
Всего за 1 месяц вы разберетесь в головоломке законодательных изменений-2024 по зарплате и сможете работать без пеней и штрафов. Учиться можно начать сразу после оплаты! А еще прямо сейчас вас ждет приятная скидка на курс — 69%.
Пособия вырастут
Ежегодно с 1 февраля власти индексируют различные пособия. 2024 — не исключение.
На 7,4% вырастут:
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
ежемесячная денежная выплата ветеранам;
и т. д.
Но радоваться рано. Цены на продукты тоже растут. Власти традиционно ссылаются на сезонность и обещают, что цены пойдут вниз.
Земельный участок еще не юрадрес
При регистрации КФХ надо указывать адрес из Государственного адресного реестра. Пустой земельный участок для этой цели не пойдойдет.
В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес организации, по которому должны обеспечиваться:
получение юридически значимой корреспонденции;
присутствие представителя юрлица.
Как вариант — зарегистрировать хозяйство по адресу учредителя или руководителя.
А что с узбеками?
Не только у китайцев и вьетнамцев взносы с зарплаты начисляются особым образом. Оказывается, для узбеков тоже будут свои особенности.
Если узбек пришел устраиваться к вам сам, то взносы за него будут обычные — 30%. Но в случае организованного набора, нужно учитывать соглашение между Россией и Узбекистаном. Работникам нужно будет завести полис ДМС, а взносы на ОМС за них платить не придется.
Правда пока это теория. ФНС еще ждет, что скажет Минфин.
Помогалки и приятности для бухгалтера
Подготовили для вас материалы, которые точно помогут в работе:
Таблица по региональным МРОТ в 2024 году — проверьте зарплаты своих сотрудников.
Большой обзор по уменьшению налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году.
Чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми, чтобы ФНС к вам не придиралась.
Новый мини-курс с тестами: Топ-10 ошибок в годовой отчетности: как их избежать.
Только не говорите, что еще не знаете о нашем новом продукте! Поверьте, это мегакруто! Вот здесь все подробности.
Хотите питомца? Пройдите медосмотр!
Некоторые животные могут быть опасны для окружающих, поэтому их будущим владельцам предлагают получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
Авторы инициативы полагают, что владение крупными породами собак или экзотических хищников требует допуска, как управление автомобилем или владение оружием. А как вы считаете? Поделитесь в комментариях.
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