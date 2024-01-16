Самозанятый не докажет, что работал на Крайнем Севере. Все пособия проиндексируют, но их съедят цены. Составили таблицу по региональным МРОТ. ❄️«Ночной бухгалтер» № 1602

У северных жителей есть пенсионные льготы. Но действую они только для наемных работников. А если человек стал самозанятым и работает на себя?

Самозанятые в общем случае не платят взносы на ОПС и пенсионные баллы и стаж им не идут. Можно платить добровольные взносы, тогда и стаж, и баллы будут. При этом ФНС выдает самозанятым справку о постановке на учет, но в ней нет информации о регионе ведения деятельности. Пока вопрос остается без ответа.

ИП повезло больше. О том, как ИП подтвердить северный стаж, мы рассказывали здесь.