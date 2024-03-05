Классика вечна: бухгалтер, похоже, вдохновился «Мертвыми душами» Гоголя и провернул аферу ценой в 4 года свободы. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1635

Главбух с помощницей оформляли на работу людей, которые фактически не работали в компании. Зарплату «трудяг» получали сами аферистки. Когда схема вскрылась, оказалось, что мошенницы нанесли ущерб в 11 млн рублей. Теперь обеих ждет более 4-х лет заключения в колонии. На «Клерке» обсуждают — как руководитель мог не заметить лишних сотрудников?

Сегодня в выпуске:

Главбуха в тюрьму, а директор — Незнайка.

Комиссии по выявлению нарушений ТК будут усиленно проверять работу с самозанятыми.

Уведомление по НДФЛ — кому сдавать сегодня не надо.

Википедию заблокируют?

Зачем вам КБК для УСН, если налог все равно платить на единый счет.

Контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ.

Повышенные пенсии для трудоголиков — депутаты замечтались?

Шпаргалки бухгалтеру.

С миру по нитке…

Если принять за несколько лет на работу 12 разных человек и начислять им зарплату, но деньги брать себе в карман, можно получить срок. И даже не условный.

Ярко отличились две сотрудницы бухгалтерии аэропорта Магнитогорска, аж на 4 года колонии каждая. Но то, что 11 млн рублей утекло в руки мошенниц не столько удивило бухгалтеров (чего только не увидишь на свете), больше вопросов у них к руководству.

А как вы считаете? Директор и правда ничего не знал?

Комиссии по самозанятым будут жестче

Ранее мы писали, что ФНС будет передавать в межведомственные комиссии по выявлению нарушений в сфере занятости сведения о самозанятых. Например, если компания регулярно делает выплаты одним и тем же лицам.

Так вот критерии таких проверок изменили — ФНС будет сообщать об организациях, которые сотрудничают с более чем 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 тысяч рублей в месяц. Раньше предел был — 50 000. Это значит, что теперь под проверку таких комиссий попадет больше организаций.

Срок сдачи уведомления по НДФЛ

Сегодня нужно сдать уведомление, если вы удерживали НДФЛ с 23 по 29 февраля. Те, кто в эти дни выплаты не производил, НДФЛ не удерживал, подавать уведомление не должны.

Многие предприниматели даже перестроили систему выплату зарплат с 1 января, чтобы не подавать лишнее уведомление. Например, стали платить зарплату 5 и 20 числа вместо 10 и 25. Так обе выплаты попадают в один период для сдачи уведомления по НДФЛ — с 1 по 22 число, а не в два.

Вики, за что?

За нарушение закона о распространении информации о сервисах VPN. В электронной энциклопедии, по мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, есть статьи, которые не просто рассказывают про такие сервисы, но и рекомендуют их использовать, что запрещено.

КБК ушли в прошлое?

А вот и нет. Коды бюджетной классификации пригодятся при заполнении уведомлений по ЕНП, деклараций и других отчетов.

Даем подсказку, как правильно заполнить платежку на УСН и какой КБК указать в уведомлении.

Форма новая, соотношения те же

6-НДФЛ — многострадальная форма, которую очень быстро успели поменять в этом году. Поэтому есть рекомендованная форма для отчета за 1 квартал и еще одна — утвержденная. ФНС выпустила письмо, в котором объяснила, какие контрольные соотношения надо применять по ним.

Двойная пенсия

Депутаты предлагают увеличить пенсию тем, кто работает более 30 лет. Они хотят сделать это за счет надбавок до двукратного прожиточного минимума. Т.е. пенсия будет составлять более 26 000 рублей.

Шпаргалки для бухгалтера

Полезности, которые могут пригодиться вам в работе.

3 продукта 1С, которые подойдут для управления торговлей

Инструменты, которые нужны для управления торговлей, есть в 1С:УНФ, 1С:УТ, 1С:КА и некоторых других продуктах. Однако итоговое решение 1С нужно подобрать, учитывая сферу работы, потребности и масштаб фирмы.

Специалисты компании ITCOM подготовили обзор продуктов 1С, которые подходят для разных видов управленческого учета, рассказали о плюсах и минусах решений, а также о том, на что обращать внимание при их выборе.

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