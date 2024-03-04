Депутаты хотят увеличить размер пенсий до 2 прожиточных минимумов

Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект, который введет механизм доплаты к пенсии до двухкратной величины прожиточного минимума. Такие надбавки получат пенсионеры со стажем работы от 30 лет.
Сейчас размер прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России составляет 13 290 рублей. Если законопроект получит положительные отзывы, пенсионеры будут получать более 26 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.
Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной, — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Сейчас законопроект получает заключение правительства.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков осенью 2023 года заявлял, что в стране нет пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. 6,3 млн россиян получают доплаты к пенсии.
Комментарии8
эко, как, популисты активизировались😀. Угомонитесь. Полезный идиот (уместно ли сказать (?) модераторы, уберите, если что). Хотя Википендия пишет: "пропагандистское клише в политическом жаргоне"
это кто?
это которые в серебре ходят.
а кто серебро не носит - право на отдых не заслужил или доплату?
Скорее всего это связано с тем, что седина у многих в этом возрасте... мое предположение)
Поправьте всё же заловок.
Не "депутаты", а "отдельные депутаты". Когда произносится единое общее слово, то подразумевается что ВСЁ множество, а в данном конкретном случае их всего-то ограничено одной партией, и... подразумеваю, что даже не всеми из них, а часть.
И не "хотят", а "предложили". Никто не знает чё они на самом деле хотят! Там по факту бывает, что он предложил и сам же во время голосования голосует "против" этого своего же закона-праекта
да все знают, чего они на самом деле хотят 🤪