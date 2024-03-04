Депутаты хотят увеличить размер пенсий до 2 прожиточных минимумов

За стаж работы от 30 лет пенсионерам могут повысить размер пенсионных выплат. Они будут получать больше 26 000 рублей.

Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект, который введет механизм доплаты к пенсии до двухкратной величины прожиточного минимума. Такие надбавки получат пенсионеры со стажем работы от 30 лет.

Сейчас размер прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России составляет 13 290 рублей. Если законопроект получит положительные отзывы, пенсионеры будут получать более 26 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной, — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас законопроект получает заключение правительства.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков осенью 2023 года заявлял, что в стране нет пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. 6,3 млн россиян получают доплаты к пенсии.