Википедию могут заблокировать за статьи о VPN-сервисах

У властей появились законные основания заблокировать сайт Википедия. Пользователям предлагают перейти на другие энциклопедии — например, на БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалис».

По новому закону о запрете рекламы и популяризации VPN-сервисов, который начал работать с 1 марта 2024 года, власти могут заблокировать сайт Википедия.

Как написал в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в Википедии есть статьи с описанием способов обхода блокировок в интернете. Авторы текста не просто говорят о VPN-сервисах, но и советуют их использовать.

Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей, — написал Горелкин.

Также он добавил, что вся ценная информация с Википедии уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена на порталах БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе».