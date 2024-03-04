Википедию могут заблокировать за статьи о VPN-сервисах

По новому закону о запрете рекламы и популяризации VPN-сервисов, который начал работать с 1 марта 2024 года, власти могут заблокировать сайт Википедия.
Как написал в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в Википедии есть статьи с описанием способов обхода блокировок в интернете. Авторы текста не просто говорят о VPN-сервисах, но и советуют их использовать.
Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей, — написал Горелкин.
Также он добавил, что вся ценная информация с Википедии уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена на порталах БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе».
Комментарии2
А нельзя заблокировать только эти несколько статей?
Копирайтера на мыло!
У властей РФ и так есть дофига casus belli против википедии и без впн-сервисов.