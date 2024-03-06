Мартовское безумие: цветы, отпуска и отчеты. О чем говорят бухгалтеры. 👸«Ночной бухгалтер» №1636

Короткая рабочая неделя, близость 8 Марта и солнышко за окном. Но бухгалтеры обсуждают не только подарки и хорошую погоду, ведь скоро заканчивается срок сдачи годовой отчетности, нужно успеть так много всего сделать. Поможем и подарок выбрать (мужчины, внимание!) и в работе преуспеть.

Сегодня в выпуске:

Что порадует бухгалтера на 8 Марта?

Осторожно! Ваш учет в опасности. Как проверить, что с бухгалтерией все в порядке.

Ненавижу свою работу — почему бухгалтеры выгорают. И список отчетов на март вам…простите.

СФР внесет сведения по стажу в лицевые счета к апрелю.

Пять вредных советов про пароли и пять полезных советов про ошибки в первичке.

Бонус: Важные письма Минфина и ФНС в феврале, которые не стоит пропускать.

Неожиданные подарки на 8 Марта — чем порадовать бухгалтера

Тему подарков стали обсуждать заранее, в предпраздничный день и тем более 8-го числа в магазинах будет слишком много растерянных мужчин, которые отправились за подарком в последний момент.

Но, оказалось, что наши ожидания насчет цветов и прочих «стандартных» знаков внимания не совместимы с реальностью. Бухгалтеры выбирают более практические и полезные подарки, ну или нетривиальные.

Вот подарки, которые порадую даму-бухгатера: фотокнига с памятными фото, поход в SPA, сертификат на массаж, стол или кресло с регулируемой высотой, фотосессия, кофеварка, красивая чайная пара. В комментария тоже дают подсказки.

А еще женщины ценят внимание, а не цену подарка.

«Клерк» тоже предлагает сделать не только приятный, но и полезный подарок — билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Тем более сейчас можно пойти на нее вместе с коллегой или подругой-бухгалтером по выгодной цене.

Мы специально добавили особый тариф «Вдвоем» за 8 500 рублей на два билета. В каждый билет входит: очное участие в конференции, кофе-брейки, подарки и розыгрыш, фотоотчет.

Кстати, другое исследование говорит, что цветы все же входит в ТОП-3 желанных подарков на 8 Марта. А еще многие хотят продлить длинные выходные отпуском или берут отгулы.

А что за сюрприз вы приготовили на праздник?

Глаз да глаз

Мы недавно писали о бухгалтере, которая получила реальный срок заключения за мошенничество с зарплатами. Но в комментариях наши подписчики спорили — почему же виноват только бухгалтер, куда смотрел руководитель, а вдруг он «в деле»?

Руководителю стоит держать руку на пульсе. Наши коллеги подготовили полезную статью — Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении. Но проверить состояние дел самому не всегда легко, особенно если не разбираешься в программе, терминологии. да и просто не хватает времени.

Тогда можно провести аудит или получить консультацию, а по итогу, если нужно — восстановить учет и передать его на аутсорсинг.

Я на грани

Бухгалтеры часто жалуются и ругают свою работу. В первую очередь виноваты постоянные изменения, те, кто шел в профессию, рассчитывая спокойно проводить время в офисе, глядя в монитор ошиблись.

Да большая часть работы и правда связана с компьютером, но приходится не только заводить первичку в 1С и считать зарплату, а еще разбираться с бесконечными изменениями в отчетах, расхождениями в сальдо на ЕНС, хотелками руководства, жалобами сотрудников («А у Васи зарплата больше, а работали мы с ним оба по 160 часов в этом месяце — поясните за разницу?!»).

И иногда у бухгалтеров случается крик души — когда хочет не просто отдохнуть, а сменить работу.

А вот бухгалтеры жалуются, что им приходится не чуть ли не расследованием заниматься — следить за судьбой авансовых счетов-фактур. Если не делать этого, то можно получить претензии от налоговиков и они не отстанут, пока контрагент не внесет изменения в свои документы.

Для тех, кому выгорать некогда и он полностью в рабочих процессах — шпаргалка на март по отчетам и платежам.

Стаж, какой стаж?

СФР пока не раскачался и сведения о стаже в ИЛС сотрудников не внес (у ИП, кстати, тоже сведений о нем нет). На вопросы — доколе? Фонд отвечает, что данные появятся к апрелю.

Пять вредных и пять полезных советов

Как создать пароль пользователя так, чтобы злоумышленникам было проще его подобрать — вредные советы для тех, кто много работает за компьютером и немножко для айтишников.

На «Клерке» не обязательно быть серьезными, чтобы вести популярный блог, можно, например, сделать пост с котиками и советами, как не совершать ошибок при работе с первичкой, разбавив его юмором.

Подборка писем ФНС и Минфина

Ежемесячный разбор с самыми нужными бухгалтеру письмами за февраль уже вышел. Разборы — это короткие экспертные статьи-шпаргалки для бухгалтера. Рассказываем, как заполнять отчеты, объясняем, какие коды указывать в уведомлениях, разбираем новые законы и объясняем , как они повлияют на вашу работу простым языком.

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Ваша а вы тоже зеваете, глядя на солнышко в окошко? редакция