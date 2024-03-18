Обзоры для бухгалтера

Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643

Ну что там с самозанятыми -- «Клерк» собрал мнения ведущих экспертов. Физлицам в личные кабинеты приходят липовые справки о доходах. Кто вправе не ходить на работу в предпраздничный день.
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Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643

Сегодня в выпуске:

  • Самозанятым увеличат лимит, а бизнес будут вызывать на комиссии.

  • Людям в ЛК приходят чужие справки о доходах.

  • Как отличить хорошего финдира от плохого: инструкция

  • Кому в предпраздничный день можно вообще не ходить на работу.

  • Реши задачку — напряги мозги.

Ну что там с самозанятыми?

Максимальный доход самозанятых могут увеличить с 2,4 до 3,4 млн рублей в год. Депутаты поясняют: цены растут, а значит, растет и оборот самозанятых бизнесменов. Из-за того, что он приближается к лимиту, некоторые плательщики НПД предпочитают уходить в тень.

При этом компании так испугались грядущих комиссий из представителей ФНС, СФР, прокуратуры, МВД, что всерьез задумываются, а не пора ли прекратить сотрудничество с самозанятыми, чтобы не нажить себе проблем.

Кого же возьмут на «карандаш»? «Клерк» опросил ведущих специалистов в области аудита, трудового и налогового права. Читайте эксклюзивное блиц-интервью и мнения экспертов.

Чей туфля?

Компании и ИП уже сдали 6-НДФЛ за 2023 год, и данные из справок отразились в личных кабинетах физлиц. Но кому-то в ЛК попала чужая справка, а кому-то – своя, но липовая.

Несмотря на чудеса автоматизации, такая история повторяется из года в год, – физлицам приписывают чужие доходы то от ценных бумаг, то от азартных игр. Потом людям отказывают в детском пособии из-за того, что у них по справке есть доход, который на самом деле они не получали. А у вас такое было?

Как отличить хорошего финдира от плохого

Финансовый директор как топливо для двигателя — помогает набирать обороты и разгонять автомобиль. Плохое топливо — здравствуй капремонт. Как отличить хорошего финдира от плохого рассказали в статье, но не ожидали такого активного отклика. Оказывается, наши читатели не прочь поделиться собственным опытом ведения финансового учета.

А как вы планируете финансовую стратегию своего бизнеса?

Что интересного

  • До сдачи годовой отчетности остались считанные дни. Подписать отчетность должен руководитель организации, и именно на его плечи ложится ответственность за недостоверные данные. На что руководителю обратить внимание в балансе перед тем, как подписывать отчетность, рассказали в обзоре.

  • Сегодня замечательный праздник: Всемирный день сна. Готовы праздновать?

  • Разберитесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами на курсе «Бухгалтер маркетплейса». Старт нового потока — 15 марта. Смотрите бесплатный демо-урок. А еще у нас действует весенняя акция на все курсы. Смотрите каталог.

Когда рабочий день сокращается до 0 часов

Если рабочий день сотрудника длится 48 минут (0,1 ставка), то он все равно должен быть сокращенным перед праздником. При этом сокращение у всех одинаковое – на 1 час, включая тех, кто работает на неполную ставку.

Поэтому, если рабочий день сотрудника длится 48 минут, он вообще не должен приходить на работу в предпраздничный день.

Бухгалтер — напряги полушария!

Сегодня в рубрике мозгонапрягатель целых 2 задания. Первое — разминочное, второе — со звездочкой.

Судя по комментариям до задания со звездочкой уставшая публика уже не дошла. Готовы сломать мозг под конец рабочего дня? Присоединяйтесь!

Спасибо, что дочитали выпуск № 1643 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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