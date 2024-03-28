Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651

Интернет-торговлю уже начали активно проверять, отменили в определенной части мораторий на проверку IT компаний — ими займется ФАС. По мигрантам тоже, видимо, начались проверки. А еще изменятся правила по иностранцам-сотрудникам: набирать их хотят централизованно, а платить за разрешение на работу будет работодатель.

Сегодня в выпуске:

Часть IT -компаний вывели из-зпод моратория по проверкам из-за жалоб в ФАС.

На складе Wildberries проверяют иностранных работников. По мигрантам будут серьезные изменения.

Подарок пользователям онлайн-касс.

На сайте ФНС можно узнать систему налогообложения любого ИП.

Если нет военного билета — действия работодателя.

Подросткам нельзя будет получить карты в банке самостоятельно, потребуется разрешение родителей.

Мем дня.

Под проверками платформы и крупные IT-компании

Мораторий на антимонопольные проверки в айти сняли из-за большого количества жалоб участников рынка. Говорят, что проверки коснутся небольшого числа компаний, но в среде селлеров обсуждают новость и считают, что проверки придут к агрегаторам, маркетплейсам и сервисам такси.

Недавно в выпуске мы как раз писали, что налоговики с Минфином собираются взяться за интернет-торговлю, видимо не они одни.

Маркетплейсам вообще достается. Комитет Госдумы уже одобрил законопроект, по которому товары из ЕАЭС будут облагаться НДС на территории России, если их продают физическим лицам через электронные торговые площадки.

Как правильно работать с кассой и избежать проверок налоговой

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Что происходит с работниками-мигрантами?

Сегодня в ленте обсуждают проверку на складе Wildberries в Электростали. Ее проводят сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов. На данный момент известно, что 38 сотрудников направлены на дополнительную проверку, а остальные продолжают работать в штатном режиме.

По иностранцам ситуация вообще напряженная — Минтруд выступает за то, чтобы набор таких работников централизовать и использовать для этого платформу Работа в России.

Сейчас рассматривается проект поправок в НК — работодатель будет платить фиксированный платеж по разрешению на работу (аванс по НДФЛ) сам. Сейчас это делает сотрудник. Эксперты дали свои комментарии, а бухгалтеры уже нервничают.

Кстати, такой НДФЛ платится не в составе ЕНП, а отдельно, по КБК.

Проверить, какие налоги должен платить ИП, стало проще

Бывает так, что сам предприниматель не уверен в своей системе налогообложения, нет никаких уведомлений об УСН, подтверждений получения патента и т.п. Бухгалтеру добиться правды от ИП довольно сложно. Но теперь любой желающий может проверить, какая СНО у предпринимателя.

Для этого надо зайти в сервис Прозрачный бизнес, набрать ИНН или другие данные ИП, найти его карточку и в ней будут нужные сведения.

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Брать ли на работу сотрудника без военного билета?

Да, Роструд говорит, что нельзя отказать на основании отсутствия этого документа в трудоустройстве. У потенциального работника могут быть временные документы, которые заменяют военный билет (но и при их отсутствии отказ в приеме на работу неправомерен). О том, что сотрудник не имеет военного билета придется сообщить в военкомат.

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Все под контролем

В Трибуне автор написал пост о новом законопроекте — подросткам хотят запретить открывать карточки в банках без разрешения законных представителей.

Автор делится историей, когда мама пыталась отучить 14-летнего парня делать ставки на спорт, не особо преуспела. Он пользовался собственной картой и как-то проконтролировать его действия родительница не могла.

Мем дня

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