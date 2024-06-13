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Обзоры для бухгалтера

Увеличат МРОТ, проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, примут новые лимиты на УСН. Поможем ФНС придумать новые интересные налоги? 💡«Ночной бухгалтер» № 1700

Собрали информацию по новым лимитам для УСН в 2025 году в одну таблицу. МРОТ вырастет на 15%, а пенсии работающим пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Налог на убыток и усложненка — бухгалтеры придумывают новые налоги. И другие новости за сегодня.
Увеличат МРОТ, проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, примут новые лимиты на УСН. Поможем ФНС придумать новые интересные налоги? 💡«Ночной бухгалтер» № 1700
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Увеличат МРОТ с 2025 года. За чей счет банкет?

  • Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют — когда примут закон?

  • На УСН изменятся лимиты для перехода и применения спецрежима.

  • Бухгалтерия ада. Подсказываем налоговикам, какие еще налоги можно ввести.

  • 1 сентября хотят сделать выходным.

  • Мошенники предлагали погасить кредиты заемщиков за скромную плату. В чем подвох?

  • Если ИП меняет режим налогообложения то будет платить налоги с поступлений по старым долгам по-новому.

  • Мем дня.

МРОТ 2025

Размер минимальной зарплаты вырастет на 15% с 1 января 2025 года. По словам Михаила Мишустина МРОТ вырастет до 22 тыс. + рублей, а рассчитываться будет при этом из медианной зарплаты.

МРОТ повлияет на размер пособий, больничных, но особое внимание стоит проявить именно к установленным размерам зарплаты. Напомним, что размер минимальной зарплаты в каждом регионе зависит от местного соглашения. Где-то минималка может быть выше федерального минимума, а если в соглашении она ниже, то нужно брать действующий федеральный МРОТ. При этом в районах, где установлены районные коэффициенты и / или северная надбавка, они считаются на МРОТ сверху.

Пример: в 2024 году МРОТ 19242 руб. Если в регионе установлена северная надбавка 50%, то минимальная зарплата в нем 19 242 +50% = 28 863. Серьезно отличается от федерального МРОТ, не так ли? Необходимо заранее подготовится к тому, что на бизнес ляжет дополнительная нагрузка по увеличению ФОТ и взносам с него.

Кстати, Минтруд посчитал, что 9,6 млн человек получают серую зарплату, а почти 800 тыс. вообще работают в тени. Поэтому министерство продолжает активную борьбу с зарплатами в конвертах.

Роструд внес очередные поправки в свои проверочные листы. Это списки контрольных вопросов, которые помогают инспекторам выявлять нарушения.

Пока на плановые проверки ГИТ действует мораторий, но он не навсегда, а только до 2030 года (напомним, нам и налоги обещали не менять до 2030-го, а что в итоге?). В общем любое время плановые проверки могут вернуться, а внеплановые вообще никто не отменял. Эксперт обращает внимание на то, что страшны не сами изменения в чек-листах, а то, что работодатель может просто не успевать корректировать внутренние документы по актуальным изменениям.

Индексация 2025

Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года. Ранее такое предложение высказал президент во время ПМЭФ.

О том, что индексация будет, сообщил на встрече с вице-премьерами Михаил Мишустин. Проект обещают подготовить уже в ближайшее время. Премьер-министр подчеркнул, что индексация должна проводится без каких-либо заявлений со стороны пенсионеров.

Робот в помощь

Давно пора смириться с тем, что искусственный интеллект начнет нам помогать и упрощать массу рутинных процессов в работе. Вот и власти уже собираются доверить отдельные задачи роботам. Есть и те, кто считает, что ИИ следует опасаться.

Но если вы решили связать карьеру с финансами, то роботы RPA могут помочь в обработке таких операций с данными, которые очень сложно или даже невозможно автоматизировать обычными способами. Например, у вас не соответствует номенклатура в 1С и CRM, невозможно формировать нужные расчеты и отчеты в 1С или SAP или собрать внешние данные из таких источников как excel, гугл-таблицы, CRM, личные кабинеты и т.п.

В общем для бухгалтера и финансиста — роботы определенно не зло, а каждодневные помощники. Они, кстати, могут работать в праздники и выходные и даже без обеда.

Новые лимиты для УСН

Сделали для вас удобную табличку с новыми лимитами на 2025 год. Изменения связаны с поправками в НК, по которым упрощенцы становятся плательщиками НДС.

Т-с-с-с, только не подсказывайте им

А почему бы и нет? Бухгалтеры решили придумать, какие еще налоги можно ввести или как поменять существующие. Например, предлагают ввести усложненку — налоговый режим для тех, у кого IQ выше 130, а еще режим инкогнито — когда компания может уйти с рынка на время, переждать нехорошую финансовую ситуацию, а потом вернуться, но при этом придется за вход и выход обязательно платить в бюджет.

Есть и более радикальные предложения — два режима уплаты НДФЛ, при одном из которых 13% налога берут со всех, даже с тех, кто не работает.

В комментариях коллеги оставляют еще больше креативов — загляните и поделитесь своими идеями.

Самое время сменить профессию!

Предвидите нервный срыв с введением НДС для УСН? Не беда, время еще есть и вы успеете освоить новую, перспективную профессию еще до конца года. Шутим, вам понадобится всего 2 месяца!

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В первый класс

1 сентября депутаты предложили сделать выходным днем. Пусть родители проведут время со своими чадами, проводят на линейку. Хотя как уже высказались наши читатели в комментариях, отпроситься в такой день с работы у большинство проблем не вызывает. Да и то провожают на линейку, как правило, только первоклассников, может только их родителям и давать выходной?

Пирамида кредитов

В Сбере выявили мошенничество, связанное с кредитами. Жертвам предлагали взять крупный кредит и за 60% от него мошенники предлагали полное погашение кредита. В чем тут подвох? Такая схема — это финансовая пирамида, тем более что другую часть денег предлагали как раз таки в другие подобные проекты инвестировать.

Возможно первым счастливчикам и правда погасили бы кредиты (как раз такое массовое погашение и стало сигналом для службы безопасности банка), зато остальные остались бы без денег и с долгами.

Когда с НПД перешел на ОСНО

Если самозанятый не получил оплаты от клиента, а оплата поступила, когда он стал ИП и применял уже другой режим — ОСНО, то и налоги он должен платить по общей системе.

Такое разъяснение дал Минфин. Мы в «Клерке» попытались представить себе «физика», который из самозанятого резко подался в предприниматели на ОСНО с НДФЛ и НДС и не придумали, почему ИП так поступил. Даже если у него выросли доходы и уже не вписывались в рамки НПД, куда как выгоднее было переходить на упрощенку.

Но главное факт, если вы получили оплату за услуги самозанятого, находясь уже на другом режиме — будете платить налоги по-новому.

Мем дня

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Ваша МРОТ — это минимально реальная оплата труда редакция

Василий

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Обзоры для бухгалтера

Увеличат МРОТ, проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, примут новые лимиты на УСН. Поможем ФНС придумать новые интересные налоги? 💡«Ночной бухгалтер» № 1700

Собрали информацию по новым лимитам для УСН в 2025 году в одну таблицу. МРОТ вырастет на 15%, а пенсии работающим пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Налог на убыток и усложненка — бухгалтеры придумывают новые налоги. И другие новости за сегодня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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