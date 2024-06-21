ФНС хочет отменить декларации 3-НДФЛ, а налог считать автоматически. 📢«Ночной бухгалтер» № 1707

Налоговики урезают количество онлайн-сервисов, но в то же время масштабируют их, а заодно решают наладить автоматизацию и для расчета налогов для физиков. Отказ от декларации 3-НДФЛ и появление сервиса для упрощенного получения социальных вычетов должны в этом помочь.

Сегодня в выпуске:

3-НДФЛ больше не будет?

Писать посты Бухгалтерии ада теперь помогает нейросеть. Читайте, что она накуролесила.

Как не напугать клиентов стоимостью бухгалтерских услуг.

ФНС создаст сервис для получения соцвычетов в упрощенном порядке.

Больше половины россиян хотели бы получать зарплату повыше.

Что делать, если ФНС вызывает на комиссию: советы налогового адвоката.

Госдума одобрила в первом чтении поправки в НК. ЦБ обещает, что налоговая реформа на инфляции не отразится.

Где в 1С искать документы, необходимые при увольнении сотрудника.

Скоро финансовые организации (банки, МФО и др.) будут оценивать налогоплательщиков по данным цифровой платформы от ФНС.

Мем дня.

Посчитают без декларации

ФНС собирается сама считать НДФЛ. Да и часть вычетов она уже автоматически рассчитывает. Поэтому не будет декларации, а налогоплательщики будут получать сообщение о сумме налога.

Какую информацию уже автоматически получает ФНС? Это сведения о доходах от:

продажи недвижимого имущества;

уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

продажи транспортных средств;

контролируемых иностранных компаний (КИК);

прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) до истечения минимального срока.

Бухгалтеры отреагировали в комментариях к новости:

Кстати, Минфин хочет сохранить ставки НДФЛ с 2025 года на прежнем уровне для северных регионов, где есть высокие северные надбавки и районные коэффициенты.

Нейросеть пишет про налоговую реформу: крадущийся налоговик, декларацию по УСН заполнит и детсадовец

Один из самых любимых «клерками» блогов — «Бухгалтерия ада слушает» выпустил новый пост. Теперь соавтором блога стал ИИ по имени Валя.

Валя не любит скучные новости, а пишет с юмором и сарказмом. Например, говорит, что НДС настолько в тренде, что за право сдать декларацию бизнесмены готовы даже доплачивать.

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Как повысить стоимость бухгалтерских услуг и не отпугнуть клиентов?

Есть много причин, по которым бухгалтерской компании нужно увеличить ценник на свои услуги. Например, в связи с появлением более трудных задач у заказчика, изменений в законодательстве, которые усложняют работу или обычная инфляция.

Для того, чтобы не потерять клиента, надо предоставить весомые аргументы.

О том, как подготовиться к разговору с клиентом и какие доводы можно привести — читайте в статье!

Для соцвычетов будет собственный сервис

Налоговики хотят сократить количество онлайн-сервисов для помощи налогоплательщикам и укрупнить их, объединить несколько в одном.

Уже в декабре 2024 года ФНС планирует запустить сервис для упрощенного получения социальных вычетов.

Будем надеяться, что сервисы будут дружелюбно относится к своим пользователям. Сейчас в чате ФНС встречаются вот такие обращения:

Маловато будет!

Более 50% россиян не довольны своей зарплатой. 30% говорят, что в общем-то доход у них неплохой, но от прибавки они бы не отказались. Полностью довольны зарплатой только 16% граждан.

Как считаете, это работодатели скупые или работники жадные?

Просят доплатить: как реагировать на налоговые комиссии?

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский дает советы тем, кого вызвали «на ковер» к налоговикам. Чему верить и чему нет в уведомлении, которым вас вызывают, что не могут требовать инспекторы, на что обратить внимание в протоколе и стоит ли его подписывать — обо всем этом автор рассказал в новом посте своего блога.

Поделился Вячеслав и забавными ситуациями из собственного опыта:

Для закрепления эффекта вам покажут на компьютере дерево связей, скажут и покажут, где пропал НДС, где «разрыв», где «надрыв», а где и, прости господи, «подрыв экономической безопасности нашей страны» (реальная цитата одного из налоговиков 😂).

Поправки в НК одобрены в первом чтении

Поправки по прогрессивной шкале НДФЛ, НДС для упрощенцев и другие поправки были одобрены Государственной Думой в первом чтении сегодня.

Полностью принять все изменения обещают в августе, хотя бухгалтеры сомневаются, что законодатели успеют.

Несмотря на то, что поправки предусматривают значительное повышение налогового бремени на бизнес (чего только НДС на УСН стоит), ЦБ утверждает, что они никак не повлияют на инфляцию. Что странно, ведь тот же НДС точно повлияет на подъем ценников на товары и услуги, а кроме того вырастет и налог на прибыль, его бизнес тоже не захочет платить из своего кармана и заложит лишние расходы в стоимость.

Увольняем работника: какие документы нужно создать в 1С и где их найти в программе

При увольнении нужно обязательно оформить документы согласно законодательству, чтобы сотрудник не мог пожаловаться на работодателя. Внести запись в бумажную или электронную трудовую книжку, выдать выписку из РСВ и ЕФС-1, выдать расчетный листок и т.д.

Где найти все эти документы в программе 1С — читайте тут.

Не забудьте позаботиться и о самой программе. Сейчас многие бухгалтеры предпочитают пользоваться облачной 1С, потому что это удобно — можно войти в программу из дома или в дороге, если такая необходимость возникла. Но при этом, если о безопасности десктопной версии мы как-то заботимся, например, периодически архивируем базу, то кажется, что в облаке она и так прекрасна защищена и сохранена (это, как правило, обещает провайдер).

Доверяй, но проверяй! Чтобы не утратить свою базу за несколько лет работы по случайности, форс-мажору или даже недобросовестности провайдера, настройте выгрузку копии базы.

Банки и МФО скоро будут оценивать налогоплательщиков по сведениям с новой платформы

ФНС в декабре 2024 года планирует запуск платформы, которая будет передавать сведения о налогоплательщиках финансовым организациям. Такой распределенный реестр предназначен для оценки рисков при открытии счетов, выдаче кредитов и оказании других финансовых услуг.

Мем дня

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Ваша пугает: киньте все деньги на ЕНС, а потом мы и НДФЛ сами посчитаем редакция