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Обзоры для бухгалтера

Еще один проект с поправками в НК: горшочек не вари. Бухгалтеры спорят с Минтрудом насчет расчета стажа и работы совместителя. 🍿 «Ночной бухгалтер» № 1712

Даешь больше проектов разных (но не факт, что хороших) — Госдума в первом чтении приняла поправки в НК, касающиеся имущественных налогов. Бухгалтеры сегодня разошлись не на шутку, никто им не может угодить, особенно Минтруд. Они спорят о том, как считать стаж и как устанавливать рабочее время совместителю. Ну, и другие новости тоже будут.
Еще один проект с поправками в НК: горшочек не вари. Бухгалтеры спорят с Минтрудом насчет расчета стажа и работы совместителя. 🍿 «Ночной бухгалтер» № 1712
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Очередной проект с поправками в НК — бухгалтеры отнеслись с опасением.

  • Рубрика: О(б)суждалки — что не так с подсчетом стажа?

  • Карту в Казахстане надо?

  • Совместитель может работать час в день? А накануне праздника?

  • Вчера развод, сегодня — брак. Предлагают отменить пошлину за регистрацию брака.

  • Единую упрощенную декларацию не придется сдавать каждый квартал.

  • На «Клерке» — викторина!

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Бухгалтер, береги психику

Крепкое ментальное здоровье точно понадобится, если хотим пережить все грядущие поправки. И не только самые громкие про УСН с НДС и прогрессивную шкалу НДФЛ. Есть и другие. Вот рассмотрели и приняли в первом чтении проект по имущественным налогам.

Вроде и критичного ничего: многодетным семьям проще будет получать льготы, субъектам РФ дадут право уменьшать минимальный предельный срок владения недвижимостью для целей налогообложения. С другой стороны бухгалтеры всегда ждут подвоха.

А еще депутаты странным образом забывают, какие именно поправки принимают. Еще один проект связан с расчетом налога на УСН по повышенным ставкам — его в Госдуме тоже приняли в первом чтении. Одна маленькая проблемка — поправки неактуальны, ведь с 2025 году повышенных ставок просто не будет.

Рубрика: О(б)суждалки

Минтруд уточнил правила расчета страхового стажа. Для оплаты больничных стаж считают в календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). Каждые 30 дней переводят в полные месяцы, а каждые 12 месяцев переводят в полные годы.

В комментариях бухгалтеры пробуют подсчитать стаж на примерах, результаты расходятся.

У нас, кстати, есть полезные калькуляторы:

Скоро добавим калькулятор стажа.

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Нулевой рабочий день

Еще одно разъяснение от Минтруда заставило бухгалтеров понервничать. Вопрос был простой — может ли совместитель работать всего час в день? Ответ — да, может.

Сначала бухгалтеры возмутились — зачем вообще было спрашивать, это и ежу понятно. А потом уже сами стали задавать каверзные вопросы — что делать, если совместитель работает час, но это предпраздничный день и всех надо на час пораньше отпустить домой? Выходит работать он не будет, а деньги за этот день заплатить придется.

Ох, уж эти работнички! Отдельно сочувствуем тем коллегам, кто работает с сотрудниками-иностранцами, помимо обычных отчетов по ним нужно не забывать подавать сведения в МВД. За нарушения штрафуют на заоблачные суммы. Никакой ЕФС-1 по штрафу и рядом не стоит.

Хорошее дело браком не назовут!

Что-то законодатели заинтересовались вопросами женитьбы/развода. Вчера хотели увеличить пошлину на развод в 8 раз, сегодня — отменить ее для брака.

Как метко заметила наш шеф-редактор в комментариях — «вход — рубль, выход — два».

Отменяется ежеквартальная ЕУД

Сдавать упрощенную декларацию так часто не придется. Подавать ЕУД нужно будет один раз. Но вы же понимаете, что самый вкусный сыр всегда в мышеловке. Сдавать надо раз, а вот сроки подачи будут разными — для налога на прибыль и для остальных налогов, для новых организаций и ИП.

Надоело мракобесие в законах? Изучай цифры — математика себе такого не позволяет

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Полезности бухгалтеру

Сегодня делимся с вами самыми последними и очень важными обзорами для бухгалтера.

Сопровождение 1С в 2024-2025: компании, цены на обслуживание — чтобы ваша программа всегда была для вас верным помощником, выбирайте правильное сопровождение. В конце обзора — сравнительная таблица, чтобы было легче выбрать.

Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина — подборка писем, которые важны для работы бухгалтера. Мы ежедневно загружаем новые документы в нашу СПС, которая ориентирована именно на бухгалтера и кадровика.

НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина — еще одна тематическая подборка.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1712 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша когда слышит «поправки в НК» — крестится редакция

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Обзоры для бухгалтера

Еще один проект с поправками в НК: горшочек не вари. Бухгалтеры спорят с Минтрудом насчет расчета стажа и работы совместителя. 🍿 «Ночной бухгалтер» № 1712

Даешь больше проектов разных (но не факт, что хороших) — Госдума в первом чтении приняла поправки в НК, касающиеся имущественных налогов. Бухгалтеры сегодня разошлись не на шутку, никто им не может угодить, особенно Минтруд. Они спорят о том, как считать стаж и как устанавливать рабочее время совместителю. Ну, и другие новости тоже будут.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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