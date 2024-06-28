Еще один проект с поправками в НК: горшочек не вари. Бухгалтеры спорят с Минтрудом насчет расчета стажа и работы совместителя. 🍿 «Ночной бухгалтер» № 1712

Сегодня в выпуске:
Очередной проект с поправками в НК — бухгалтеры отнеслись с опасением.
Рубрика: О(б)суждалки — что не так с подсчетом стажа?
Карту в Казахстане надо?
Совместитель может работать час в день? А накануне праздника?
Вчера развод, сегодня — брак. Предлагают отменить пошлину за регистрацию брака.
Единую упрощенную декларацию не придется сдавать каждый квартал.
На «Клерке» — викторина!
Полезности бухгалтеру.
Мем дня.
Бухгалтер, береги психику
Крепкое ментальное здоровье точно понадобится, если хотим пережить все грядущие поправки. И не только самые громкие про УСН с НДС и прогрессивную шкалу НДФЛ. Есть и другие. Вот рассмотрели и приняли в первом чтении проект по имущественным налогам.
Вроде и критичного ничего: многодетным семьям проще будет получать льготы, субъектам РФ дадут право уменьшать минимальный предельный срок владения недвижимостью для целей налогообложения. С другой стороны бухгалтеры всегда ждут подвоха.
А еще депутаты странным образом забывают, какие именно поправки принимают. Еще один проект связан с расчетом налога на УСН по повышенным ставкам — его в Госдуме тоже приняли в первом чтении. Одна маленькая проблемка — поправки неактуальны, ведь с 2025 году повышенных ставок просто не будет.
Рубрика: О(б)суждалки
Минтруд уточнил правила расчета страхового стажа. Для оплаты больничных стаж считают в календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). Каждые 30 дней переводят в полные месяцы, а каждые 12 месяцев переводят в полные годы.
В комментариях бухгалтеры пробуют подсчитать стаж на примерах, результаты расходятся.
У нас, кстати, есть полезные калькуляторы:
Скоро добавим калькулятор стажа.
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Нулевой рабочий день
Еще одно разъяснение от Минтруда заставило бухгалтеров понервничать. Вопрос был простой — может ли совместитель работать всего час в день? Ответ — да, может.
Сначала бухгалтеры возмутились — зачем вообще было спрашивать, это и ежу понятно. А потом уже сами стали задавать каверзные вопросы — что делать, если совместитель работает час, но это предпраздничный день и всех надо на час пораньше отпустить домой? Выходит работать он не будет, а деньги за этот день заплатить придется.
Ох, уж эти работнички! Отдельно сочувствуем тем коллегам, кто работает с сотрудниками-иностранцами, помимо обычных отчетов по ним нужно не забывать подавать сведения в МВД. За нарушения штрафуют на заоблачные суммы. Никакой ЕФС-1 по штрафу и рядом не стоит.
Хорошее дело браком не назовут!
Что-то законодатели заинтересовались вопросами женитьбы/развода. Вчера хотели увеличить пошлину на развод в 8 раз, сегодня — отменить ее для брака.
Как метко заметила наш шеф-редактор в комментариях — «вход — рубль, выход — два».
Отменяется ежеквартальная ЕУД
Сдавать упрощенную декларацию так часто не придется. Подавать ЕУД нужно будет один раз. Но вы же понимаете, что самый вкусный сыр всегда в мышеловке. Сдавать надо раз, а вот сроки подачи будут разными — для налога на прибыль и для остальных налогов, для новых организаций и ИП.
Надоело мракобесие в законах? Изучай цифры — математика себе такого не позволяет
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Полезности бухгалтеру
Сегодня делимся с вами самыми последними и очень важными обзорами для бухгалтера.
Сопровождение 1С в 2024-2025: компании, цены на обслуживание — чтобы ваша программа всегда была для вас верным помощником, выбирайте правильное сопровождение. В конце обзора — сравнительная таблица, чтобы было легче выбрать.
Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина — подборка писем, которые важны для работы бухгалтера. Мы ежедневно загружаем новые документы в нашу СПС, которая ориентирована именно на бухгалтера и кадровика.
НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина — еще одна тематическая подборка.
Мем дня
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Ваша когда слышит «поправки в НК» — крестится редакция
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