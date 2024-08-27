ФНС отвечает на вопросы по НДС на УСН. 📢«Ночной бухгалтер» № 1754

Налоговиков засыпают вопросами по работе с НДС на упрощенке в 2025 году. Они стараются на них отвечать, но иногда ответы выглядят не слишком понятно, кажется ФНС еще сама не совсем разобралась, как все будет работать.

Сегодня в выпуске:

Вопрос-ответ от ФНС.

Рекорд в 38 рабочих часов в неделю, а сколько вы работаете?

Как не попасть в новый «черный» реестр Роструда.

Бизнесу не нравится минимальный туристический налог.

Банки могут блокировать переводы клиентов между своими же счетами.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Что отвечает ФНС на вопросы предпринимателей по УСН с НДС

В чате ФНС бизнесмены и бухгалтеры задают волнующие вопросы, многие из которых сейчас связаны с введением НДС для упрощенной системы налогобложения. Один из ИП задал сразу несколько важных вопросов, целых 5 штук и налоговая на них ответила. Ответы ФНС даже сокращать не пришлось, они максимально лаконичные.

Если в 2024 году оборот ИП на УСН+ПСН превысили 60 млн руб., то нужно в 2025 платить 5% НДС. А если в 2025 году оборот окажется уже ниже 60 млн. рублей, то можно ли будет в 2026 году вернуться к тому чтобы не платить НДС?

Ответ: В 2026 году будет применяется освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, если в 2025 доход не превысит 60 млн руб.

Нужно ли в расчете оборота в 60 млн. рублей за 2024 год учитывать проценты по депозитам на счетах ИП?

Ответ: Учитываются доходы, которые включаются в налоговую базу по УСН.

Комментарий от «Клерка»: Налоговая ответила довольно лукаво. Исходя из практики и НК — проценты по депозитам, которые открыты на физлицо и не пополняются с расчетного счета ИП, не попадут под налогообложение УСН и не будут включаться в сумму доходов, по ним придется платить НДФЛ, если они превысят необлагаемый лимит. Но если открыть вклад на ИП и переводить на него деньги с расчетного счета предпринимателя, то налоговая точно посчитает проценты по таким депозитам доходами от предпринимательской деятельности, обложит их единым налогом и включит в базу доходов.

В 2025 году нужно ли будет ИП превысившему в 2024 году оборот 60 млн платить НДС 5% на полученные в 2025 году компенсационные выплаты от арендатора за услуги ЖКХ (т.е. например ИП оплатил электроэнергию в сбыт и перевыставил суммы арендатору) Также нужно ли платить УСН 6% за такие выплаты полученные от арендатора?

Ответ: Позиция по данному вопросу изложена в письме от 04.02.2010 № ШС -22-3/86@.

Комментарий от «Клерка»: забавно выглядитт ответ «мы вам в 2010 еще ответили, а вы все спрашиваете».

Вопрос 1) ИП получил в 2023 году предоплату 1 млн рублей за услуги, которые будут оказываться в течение двух лет. Оплата по счету проходила с указанием что НДС не облагается в связи с применением УСН, также указано в договоре. В 2024 году оборот ИП превысит 60 млн. рублей. Нужно ли будет уплатить НДС 5% с 1 млн рублей в 2025 году, когда будет закрыт договор и акты?

Вопрос 2) 29 декабря 2024 года ИП на УСН планирует получить аванс в 360 000 рублей по договору без НДС. 12 января 2025 договор будет закрыт актами. Оборот ИП превысит в 2024 году 60 млн. рублей. Нужно ли будет платить НДС 5% с 360 000 рублей?

Ответ: НДС в указанной ситуации будет исчисляться на дату отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.

Комментарий от «Клерка»: не совсем внятный ответ. Потому что в 2025 году реализация будет на часть услуг, которые оплачены полностью в 2024 году. Что делать с остальными услугами? Часть из них будет с НДС, а часть без? На второй вопрос более однозначный ответ — да, в этом случае НДС будет и все будет зависеть от того, как вы договоритесь с клиентом — сплюсовать НДС к сумме 360 000 или будете считать, что налог включен в эту сумму и заплатите его из своего кармана.

Как бухгалтеру зарабатывать больше?

Доход многих бухгалтеров десятилетиями не растет несмотря на все усилия. Чтобы зарабатывать больше, бухгалтер должен обладать востребованными навыками. Например, освоить финанализ: научиться строить финансовые модели, оценивать кредитный потенциал, рассчитывать риски для бизнеса.

Именно этим клиенты онлайн университета SF Education занимаются на курсе Финансовый аналитик‎. За 4 месяца обучения ученики выполняют 40 практических заданий, создают 2 сквозных проекта и осваивают инструменты финансового анализа.

Подключайтесь к 3-х дневному демо-доступу ко всему курсу прямо сейчас!

Попробовать

Реклама: ООО «СФ Образование», ИНН 7841081586, erid: LjN8K4KRo

38 часов в неделю — рекорд или недоработка?

В 2023 году средняя продолжительность рабочего дня достигла максимума за 11 лет. Жители страны тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю. Это посчитал Росстат.

В первом квартале 2024 года россияне трудились в среднем по 38 часов 28 минут в неделю. А больше всего трудятся в сфере транспортировки и хранения — по 39 часов 18 минут в неделю.

Бухгалтеры после прочтения новости остались в недоумении — а как же производственный календарь, как же норма в 40 часов в неделю?

Признаемся по секрету, что и автор комментария лукавит — у бухгалтера ненормированный рабочий день. Кстати, сегодня в обзоре дня мы рассказали, что в Австралии приняли закон, позволяющий сотрудникам компаний не читать сообщения и не отвечать на звонки коллег в нерабочие часы. Вот бы и нам так в России, да?

Реестр недобросовестных работодателей

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр недобросовестных работодателей для борьбы с теневой занятостью. Попасть в такой черный список вряд ли кто-то захочет. Для работников это будет хороший способ узнать, насколько честен работодатель, к котрому он собирается устроиться, а для деловых партнеров очередной способ проверить добросовестность.

Почитайте, на что обратить внимание, чтобы не оказатья в реестре.

Бизнес против минимального туристического налога

Российский союз туриндустрии предлагает отменить отменить минимальную сумму в размере 100 рублей в сутки за номер в отеле. На 2025 год ставка нового налога — 1%. Исходя из этого, минимальная ставка означает, что такой номер должен стоить 10 000 рублей. Немногие отели могут похвастаться такими ценами.

Ставка налога, к слову будет ежегодно повышаться, пока не достигнет 5%.

Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025. Осталось всего чуть больше двух недель!

V Всероссийская конференция для бухгальертов и предпринимателей пройдет на самую важную сейчас для бизнеса тему — «Налоговая реформа-2025».

Мы также расмотрим перемены в налоге на прибыль, НДФЛ, амнистию по дроблению, тренды налоговых проверок, налогообложение недвижимости, МЧД и другие изменения. Следите за страницей мероприятия.

На конференции вы сможете не только послушать и пообщаться с экспертами, но также обменяться опытом с коллегами, поучаствовать в розыгрышах призов, получите фотоотчет, сертификат об участии в мероприятии, запись конференции и презентации и материалы от спикеров.

Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы прямо в зале!

Купить билет

Переводишь деньги сам себе? Подозрительно!

Недавно мы рассказывали, что банки стали блокировать переводы своих клиентов, обосновывая это возожными расчетами с ненадежными контрагентами или мошенниками. Но, оказывается, банки могут точно также заблокировать и переводы клиентов по их же собственным счетам в другие банки.

Полезности бухгалтеру

Когда срочный контракт может превратиться в тыкву бессрочный — проверьте, не нарушаете ли вы ТК и не придется ли пересмотреть с отношения с работником.

Подборка вебинаров на сентябрь для бухгалтера и не только. Обратите внимание на бесплатный вебинар по электронным перевозочным документам — ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом. Вебинар расскажет про документы с точки зрения практики.

Пробоема закредитованности сейчас актуальна как никогда, но бывает, что ситуация совсем выходит из-под контроля и единственным выходом становится банкротство. Мы рассказывали, что делать работодателю, если сотрудник становится банкротом. А еще вы можете почитать правду о банкротстве в этой статье.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1754 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша вот и лето прошло, словно и не бывало редакция