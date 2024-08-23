Банки стали блокировать платежи бизнеса с формулировками о ненадежности контрагентов или возможного мошенничества: бухгалтеры в шоке. 😤«Ночной бухгалтер» № 1753

У банков новая фишка. При переводе платежей в пользу контрагентов бухгалтеры столкнулись с блокировкой переводов. Основание — возможно, что операция проводится с ненадежным контрагентом или контрагент — мошенник. Но в то же время доказательств и обоснований банки не дают, и запрашивают подтверждающие документы, еще больше затягивая процесс.

Сегодня в выпуске:

Контрагент ненадежен, платеж не проходит, что делать?

В понедельник последний день для сдачи отчетов.

Отказали в повышении зарплаты и уволили. Насколько справедлив поступок работодателя?

Совпадение нескольких признаков дробления еще не повод считать, что оно и правда есть.

Появится две биржи криптовалют в РФ.

Введут ли сбор за использование иностранного ПО?

ПятНяшки: мозгонапрягатель и фантазии бухгалтеров — кого бы они хотели видеть на Клерк-конференции.

Мем дня

Тренд дня: банки блокируют бизнес-переводы

На блокировку платежей стали жаловаться бухгалтеры в наших соцсетях. Они пишут, что банк блокирует операцию, указывая, что отказано в ней на основании статьи 7, закона 115-ФЗ или из-за возможной ненадежности контрагента. Для того, чтобы платеж прошел, нужны подтверждающие документы или просто подтверждение платежа банку, но и это не всегда помогает.

Бухгалтеры не могут понять — с контрагентом с точки зрения добросовестности все хорошо, что делать? Один из советов — открыть счет в другом банке, раз этот слишком зациклен на рисках.

Коллеги говорят, что дело может быть в чем угодно, например, в наличии исполнительного производства. Поэтому стоит проверять контрагентов как можно тщательнее. А если с ними и правда все в порядке, обращаться в комплаенс-службу банка, а также писать жалобы в ЦБ и обращаться в Росфинмониторинг.

К примеру, в одном из случаев бухгалтеры предположили, что дело может быть в платежах на суммы менее 600 тысяч рублей по одному контракту или даже контрагенту. У РФМ может возникнуть подозрение, что это уход от обязательного предоставления информации по таким договорам.

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Закон по изменениям в НК уже принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года — осталось всего 3 месяца на подготовку.

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Что разберем:

✅ Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ: кого коснется

✅ Больше вычетов: сколько НДФЛ можно будет вернуть

✅ НДС для УСН: как изменится работа на упрощенке

✅ Новые лимиты на УСН: кому выгодно перейти на спецрежим

✅ Повышение ставки налога на прибыль и новые льготы

✅ Амнистия за дробление: кому простят долги и какие есть риски

✅ Новые льготы по страховым взносам

Главбухи, налоговые консультанты и аудиторы Первой Экспертной Бухгалтерии составили инструкции и подготовили советы для руководителей и собственников.

Встречаемся 28 августа в 15:00 мск!

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Подходит срок для сдачи отчетов

26 августа (понедельник) —последний день для сдачи ряда отчетов по налогам, в том числе на ОСНО. Вам нужно не забыть сдать:

уведомление о суммах страховых взносов за июль и НДФЛ за период с 1 по 22 августа;

персонифицированные сведения о физлицах за июль.

А еще 26 августа истекает срок для уплаты налога на профессиональный доход и налога на АвтоУСН за июль.

Что еще сдать в августе:

Декларацию по акцизам.

Декларацию за июль (для организаций на ОСНО, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли).

Декларацию по НДПИ.

Сведения о трудовой деятельности за июль, если был перевод на другую должность или перехода на электронную трудовую книжку.

Если вы только начали осваивать профессию бухгалтера или только собираетесь сами вести свой бизнес и учет — пройдите БЕСПЛАТНЫЙ вебинар Бухгалтер с нуля — это несложно.

Узнаете о плюсах и минусах профессии бухгалтера, форматах работы, вариантах карьерного пути, уровень заработной платы, поймете, как получать пассивный доход, как стать профессиональным бухгалтером и много зарабатывать, какие знания и навыки нужны для успешного развития в профессии.

И зарплату не повысили, и уволили. Легко ли работать гендиректором?

Гендиректора уволили после просьбы о повышении заработной платы. Сначала он повысил зарплату сотрудникам а потом решил попросить того же для себя. Но его взяли и уволили. Экс-директор пошел в суд, но тот посчитал. что компанией не допущены дискриминация сотрудника и нарушение его трудовых прав.

Истец ссылался на постановление пленума Верховного суда от 2 июня 2015 года. В документе сказано, что в решении о прекращении договора с руководителем организации работодатель не должен злоупотреблять правом. Также он указал, что «генеральный директор из всех категорий работников — наиболее уязвимый, поскольку уволить его могут в один день без обязанности обосновывать и объяснять причины.»

Как считаете, справедлив ли был работодатель?

Совпали вид деятельности, адрес и сотрудники? Это не повод подозревать бизнес в уходе от налогов

Суд не поддержал налоговиков в их желании признать схему ухода от налогов.

Позиция налоговиков: характер работы организаций аналогичный, размещаются по одному адресу, работают одинаковые сотрудники, у контрагента нет операций по счетам и др.

Позиция суда: организации ведут деятельность сами — то есть факт взаимозависимости не влияет на налогооблагаемую базу, контрагент занимался производством, а налогоплательщик сбытом, контрагент арендовал помещение и оборудование, совмещение сотрудниками работы на двух предприятиях не является схемой минимизации. Оба юрлица на ОСНО, совмещение обусловлено производственной необходимостью, в нем нет формального характера.

В общем суд сказал фискалам, что им схематоз привиделся.

В России будет две криптобиржи

В РФ создадут две криптобиржи. Одна будет находиться в Москве, а другая — в Санкт-Петербурге.

На первом этапе эксперимента доступ к таким биржам может быть ограничен, в дальнейшем его смогут получить крупнейшие экспортеры и импортеры.

Недавно были внесены изменения в законодательство, касающиеся криптовалюты:

С 1 сентября можно проводить внешнеторговые расчеты в криптовалюте

Подписан закон о легализации майнинга

Будут ли брать деньги за использование иностранного софта?

Многие организации и так вынуждены были переходить на отечественные решения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Некоторые решения все еще поддерживаются, а другие нет. Например, Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам со 2 сентября.

Минцифры собирается в сентябре внести в Госдуму законопроект, по которому бизнес начнет платить сбор за использование иностранного программного обеспечения (ПО).

Это будет стимулировать бизнес переходить на программное обеспечение от российских разработчиков.

Вот сейчас у вас уже есть возможность попробовать российский сервис — получить месяц бесплатного доступа к сервису Платформа ЭДО для новых пользователей. Для этого нужно потратить 1,5 минуты и пройти простой опрос.

ПятНяшки

Пятничные развлекательные посты и статьи. Отвлекитесь и морально уже вплывайте в выходные, даже если еще сидите на работе.

Сладкие рекорды в Что ест бухгалтер. Обсуждаем самый большой торт в России. Делимся вкусными рецептами и фоточками в коментариях.

Если цифры — ваша любовь, то можете поиграть в очередной пятничный мозгонапрягатель. Придется сообразить, как расставить пингвинов с числами, чтобы получить правильную сумму.

Включаем фантазию. На конференции «Клерка» 12 сентября мы соберем экспертов, профи в своих областях. Но что если вы захотите увидеть на встрече и других героев? Предлагаем помечтать о том, с кем бы бухгалтеры пообщались на конференции. Пока мы поняли, что популярных блогеров, попавших под жесткие проверки ФНС, не предлагать 😄

Мем дня

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Ваша слишком уставшая (кажется это какая-то неправильная пятница) редакция