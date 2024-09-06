Как составить заявление об увольнении по собственному желанию + образец

На что ссылаться в заявлении

Все основные правила расторжения договора с сотрудниками по собственному желанию указаны в статье 80 ТК.

Но работник не обязан указывать конкретную статью кодекса, он может написать причину увольнения в свободной форме, главное — ее уточнить.

Например, не стоит писать просто «Прошу уволить меня по собственному желанию», если работодатель нарушил условия трудового договора или законодательства (не выплачивает зарплату, не обеспечивает сотрудника СИЗ на опасном и вредном производстве, отказывает в предоставлении отпуска и др.).

В этом случае лучше написать конкретную причину: «Прошу уволить меня по собственному желанию, в связи с невыплатой заработной платы и систематическим нарушением трудового договора».

Аналогично следует поступить, если сотрудник увольняется по причине поступления в учебное учреждение, выходит на пенсию, переезжает в другой регион или по другой причине не может продолжить работу (статья 80 список таких причин не ограничивает).