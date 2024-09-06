Как составить заявление об увольнении по собственному желанию + образец

На что ссылаться в заявлении
Все основные правила расторжения договора с сотрудниками по собственному желанию указаны в статье 80 ТК.
Но работник не обязан указывать конкретную статью кодекса, он может написать причину увольнения в свободной форме, главное — ее уточнить.
Например, не стоит писать просто «Прошу уволить меня по собственному желанию», если работодатель нарушил условия трудового договора или законодательства (не выплачивает зарплату, не обеспечивает сотрудника СИЗ на опасном и вредном производстве, отказывает в предоставлении отпуска и др.).
В этом случае лучше написать конкретную причину: «Прошу уволить меня по собственному желанию, в связи с невыплатой заработной платы и систематическим нарушением трудового договора».
Аналогично следует поступить, если сотрудник увольняется по причине поступления в учебное учреждение, выходит на пенсию, переезжает в другой регион или по другой причине не может продолжить работу (статья 80 список таких причин не ограничивает).
Если работник расторгает срочный договор, или увольняется в период испытательного срока он также может указать это в заявлении:
«Прошу 29 мая 2023 года расторгнуть со мной срочный договор № 25 от 23.04.23 г.».
«Прошу 29 мая 2023 года (в период испытательного срока) уволить меня по собственному желанию».
Почему это важно, расскажем ниже.
Срок увольнения
Для расчета срока важна причина увольнения, смотрите таблицу:
Причина увольнения
Срок увольнения
Статья ТК
Увольнение по собственному желанию (без особенностей)
Заявление подается за 2 недели до даты увольнения. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления.
Стороны могут договориться о расторжении договора ранее этого срока. В этом случае рекомендуется заключить соглашение между работником и работодателем и расторгнуть договор по соглашению сторон (это иное основание, чем увольнение по собственному желанию).
Увольнение по собственному желанию в период действия:
Заявление подается за 3 календарных дня до даты увольнения.
Работник не может продолжать работу по причине:
Указывается работником в заявлении (двухнедельный срок тут не действует, работодатель обязан уволить сотрудника даже на следующий день, если так написано в заявлении).
Особые условия действуют для руководителя организации. В соответствии со статьей 280 ТК, он обязан предупредить об уходе за месяц до увольнения.
Заявление об увольнении он подает собственнику компании или его представителю.
Что указать в заявлении
Напишите кому адресовано заявление: организация, ФИО и должность руководителя. Если не знаете на чье имя писать заявление — указывайте руководителя компании, не ошибетесь.
Укажите ФИО и должность, если есть — подразделение, отдел, цех или другое уточнение о месте работы. Желательно, но необязательно, добавить контактную информацию, например, номер телефона.
Напишите сам текст заявления, указав причину и при необходимости дату увольнения.
Обязательно поставьте дату заявления, свою подпись и ее расшифровку.
Если у вас есть документы, подтверждающие причины увольнения (например, справка из учебной организации, подтверждающая зачисление, ранее поданные руководству жалобы о невыплате зарплаты и пр.), вы можете приложить их копии к заявлению.
Вот примерный образец заявления:
В ООО «Булочка»
Директору Иванову И.Н.
От повара-кондитера Полякова Сергея Геннадьевича
тел. +79111234567
Заявление
Прошу уволить меня по собственному желанию 30 сентября 2024 года.
16 сентября 2024 г.
Поляков (Поляков С.Г.)
Напишите заявление в двух идентичных экземплярах и подайте в отдел кадров, секретарю, в бухгалтерию или непосредственному руководителю (регламент подачи заявлений указывается в ЛНА организации, должностной инструкции, иных документах).
На одном экземпляре заявления ответственное лицо ставит отметку о получении, должность, подпись и ФИО. Такая отметка поможет точно определить дату подачи заявления и лицо, которому оно было вручено.
Если работник передумал
Если работник вдруг передумал увольняться, у него есть возможность отозвать свое заявление. Сделать это можно до истечения срока предупреждения об увольнении (дате увольнения, указанной в заявлении).
Но есть исключение: если работодатель успел в письменном виде пригласить на это место нового сотрудника, которому не может быть отказано в заключении трудового договора. Такое условие указано в статье 80 ТК.
Пример: работник написал заявление об увольнении, его последний рабочий день 25 мая. Но за несколько дней до окончания срока он передумал и написал 19 мая заявление, в котором просит «обнулить» увольнение.
Работодатель ответил отказом, потому что 17 мая уже заключил трудовой договор с другим сотрудником, который должен был занять место текущего. Новый работник был нанят в порядке перевода от другого работодателя (статья 64 ТК).
Есть и еще один маленький нюанс, касающийся увольнения по собственному желанию: если трудовой договор не был расторгнут по истечении срока, указанного в заявлении, а работник желает продолжить работу и на увольнении не настаивает, то договор продолжает действовать (см. последний абзац статьи 80 ТК). При этом, конечно, и работодатель должен быть согласен оставить работника на прежнем месте.
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