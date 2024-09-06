Трудовые отношения

Как составить заявление об увольнении по собственному желанию + образец

Сотрудник может уволиться по собственному желанию в разных случаях — решил сменить место, собирается переезжать, поступил в ВУЗ, не устроила работа во время испытательного срока. Несмотря на то, что сотрудник увольняется по своей инициативе, от формулировки в заявлении зависят сроки увольнения. Кроме того, у работника есть право отозвать заявление.
Как составить заявление об увольнении по собственному желанию + образец
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На что ссылаться в заявлении

Все основные правила расторжения договора с сотрудниками по собственному желанию указаны в статье 80 ТК.

Но работник не обязан указывать конкретную статью кодекса, он может написать причину увольнения в свободной форме, главное — ее уточнить.

Например, не стоит писать просто «Прошу уволить меня по собственному желанию», если работодатель нарушил условия трудового договора или законодательства (не выплачивает зарплату, не обеспечивает сотрудника СИЗ на опасном и вредном производстве, отказывает в предоставлении отпуска и др.). 

В этом случае лучше написать конкретную причину: «Прошу уволить меня по собственному желанию, в связи с невыплатой заработной платы и систематическим нарушением трудового договора».

Аналогично следует поступить, если сотрудник увольняется по причине поступления в учебное учреждение, выходит на пенсию, переезжает в другой регион или по другой причине не может продолжить работу (статья 80 список таких причин не ограничивает). 

Если работник расторгает срочный договор, или увольняется в период испытательного срока он также может указать это в заявлении:

  • «Прошу 29 мая 2023 года расторгнуть со мной срочный договор № 25 от 23.04.23 г.».

  • «Прошу 29 мая 2023 года (в период испытательного срока) уволить меня по собственному желанию».

Почему это важно, расскажем ниже.

Срок увольнения

Для расчета срока важна причина увольнения, смотрите таблицу:

Причина увольнения

Срок увольнения

Статья ТК

Увольнение по собственному желанию (без особенностей)

Заявление подается за 2 недели до даты увольнения. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления.

Стороны могут договориться о расторжении договора ранее этого срока. В этом случае рекомендуется заключить соглашение между работником и работодателем и расторгнуть договор по соглашению сторон (это иное основание, чем увольнение по собственному желанию).

Статья 80

Увольнение по собственному желанию в период действия:

  • испытательного срока;

  • срочного трудового договора, заключенного на срок менее 2 месяцев;

  • трудового договора, заключенного на время выполнения сезонных работ.

Заявление подается за 3 календарных дня до даты увольнения.

Статья 71

Статья 292

Статья 296

Работник не может продолжать работу по причине:

  • за­чис­ле­ния в об­ра­зо­ва­тель­ное учреждение;

  • вы­хо­да на пен­сию;

  • нарушения работодателем трудового законодательства или  локальных нормативных актов, трудового, коллективного договора

  • по иным причинам, не позволяющим продолжить работу.

Указывается работником в заявлении (двухнедельный срок тут не действует, работодатель обязан уволить сотрудника даже на следующий день, если так написано в заявлении).

Статья 80

Особые условия действуют для руководителя организации. В соответствии со статьей 280 ТК, он обязан предупредить об уходе за месяц до увольнения.

Заявление об увольнении он подает собственнику компании или его представителю.

Что указать в заявлении

Напишите кому адресовано заявление: организация, ФИО и должность руководителя. Если не знаете на чье имя писать заявление — указывайте руководителя компании, не ошибетесь.

Укажите ФИО и должность, если есть — подразделение, отдел, цех или другое уточнение о месте работы. Желательно, но необязательно, добавить контактную информацию, например, номер телефона.

Напишите сам текст заявления, указав причину и при необходимости дату увольнения.

Обязательно поставьте дату заявления, свою подпись и ее расшифровку.

Если у вас есть документы, подтверждающие причины увольнения (например, справка из учебной организации, подтверждающая зачисление, ранее поданные руководству жалобы о невыплате зарплаты и пр.), вы можете приложить их копии к заявлению.

Вот примерный образец заявления:

В ООО «Булочка»

Директору Иванову И.Н.

От повара-кондитера Полякова Сергея Геннадьевича

тел. +79111234567

Заявление

Прошу уволить меня по собственному желанию 30 сентября 2024 года.

16 сентября 2024 г.

                                                     Поляков (Поляков С.Г.)

Напишите заявление в двух идентичных экземплярах и подайте в отдел кадров, секретарю, в бухгалтерию или непосредственному руководителю (регламент подачи заявлений указывается в ЛНА организации, должностной инструкции, иных документах).

На одном экземпляре заявления ответственное лицо ставит отметку о получении, должность, подпись и ФИО. Такая отметка поможет точно определить дату подачи заявления и лицо, которому оно было вручено.

Если работник передумал

Если работник вдруг передумал увольняться, у него есть возможность отозвать свое заявление. Сделать это можно до истечения срока предупреждения об увольнении (дате увольнения, указанной в заявлении).

Но есть исключение: если работодатель успел в письменном виде пригласить на это место нового сотрудника, которому не может быть отказано в заключении трудового договора. Такое условие указано в статье 80 ТК.

Пример: работник написал заявление об увольнении, его последний рабочий день 25 мая. Но за несколько дней до окончания срока он передумал и написал 19 мая заявление, в котором просит «обнулить» увольнение.

Работодатель ответил отказом, потому что 17 мая уже заключил трудовой договор с другим сотрудником, который должен был занять место текущего. Новый работник был нанят в порядке перевода от другого работодателя (статья 64 ТК).

Есть и еще один маленький нюанс, касающийся увольнения по собственному желанию: если трудовой договор не был расторгнут по истечении срока, указанного в заявлении, а работник желает продолжить работу и на увольнении не настаивает, то договор продолжает действовать (см. последний абзац статьи 80 ТК). При этом, конечно, и работодатель должен быть согласен оставить работника на прежнем месте.

Начать дискуссию