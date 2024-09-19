Вводят новые книги покупок и продаж из-за перехода на НДС упрощенцев. 📚«Ночной бухгалтер» № 1772

В книги внесут дополнительные графы для разных ставок НДС для упрощенцев. Другие новости: банки передают данные по вкладам физлиц и счетап ИП в налоговую, новые правила по контрольным закупкам и профилактическим визитам, таксисты просят снизить штрафы за отсутствие страховки, бухгалтеры не готовы к ответственности за ведение воинского учета.

Сегодня в выпуске:

Новые книги покупок и продаж: учли изменения для УСН.

Банки передают ФНС данные не только по вкладам физлиц, но и по счетам предпринимателей.

В 10 раз увеличена продолжительность профилактических визитов, а контрольная закупка может сразу перейти в полноценную проверку.

Минфин объяснил, что если в общепите разные услуги разделены по разным ИП и ОО — это еще не нарушение. Адвокат уточняет, что им будет.

Таксисты хотят снижения штрафов по новым страховкам, но правда ли это проблема?

Бухгалтеры не хотят нести ответственность за воинский учет. Страдать в случае нарушений должен директор.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Что поменяют в книгах покупок и продаж

Минфин опубликовал проект постановления, которое меняет формы книги покупок и книги продаж, а также правила их заполнения.

Изменения нужны для работы компаний и ИП на УСН с 2025 года, для тех, кото попадет под уплату НДС.

Например, в книге продаж появятся новые графы для указания сумм продаж, облагаемых по ставкам 5% и 7%, а также графы с суммами НДС по тем же ставкам.

Также в проекте определили порядок применения вычетов НДС при возврате товаров покупателями при реализации их продавцами из ЕАЭС через электронные торговые площадки.

А мечты об удалёнке не дремлют

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ФНС получает данные по вкладам для расчета НДФЛ от банков и данные по ИП тоже

1 декабря 2024 года — последний день для уплаты НДФЛ с доходов по вкладам. Налог считает сама ФНС, для этого она получает информацию о вкладах физлиц напрямую от банков.

Данные передают по всем вкладам, кроме эскроу и тех, где ставка менее 1%. Расчетные счета ИП – не исключение. Минфин давал разъяснения по передаче сведений в ФНС в своем письме, но ничего толком не пояснил по поводу ИП.

Профилактические визиты и контрольные закупки изменили

Продолжительность профилактических визитов, от которых невозможно отказаться, выросла в 10 раз — с 1 до 10 дней. Новое правило начнет действовать с 21 сентября.

Уточнено, что в случае проведения профилактического визита на объектах, которыми пользуются или управляют несколько лиц, срок проведения профилактического визита может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней. Хотя по общему правилу это 4 дня для инструментального обследования.

Также с 21 сентября изменились правила по контрольным закупкам. Если в ходе закупки выявлено нарушение, то инспектор вправе незамедлительно начать документарную или выездную проверку.

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Деление услуг в общепите еще не признак ухода от налогов, но может стать одним из доказательств

Если в работе общепита разные услуги — собственно услуги общественного питания, логистика, маркетинг и т.д. — разбиты на разные юрлица и ИП это не является нарушением и уходом от налогов, само по себе.

Но, если при этом присутствуют и другие признаки, то в совокупности могут признать такую схему ведения бизнеса дроблением ради неуплаты налогов.

Специально для «Клерка» комментарий дал налоговый адвокат, который выделил и другие признаки дробления:

часть точек общепита открыта на формальных владельцев (может быть установлено через единые точки входа в банк-клиент, совпадение IP-адресов отправки отчетности, невозможность пояснить суть бизнеса при свидетельских показаниях);

налоговиками установлены фактические обстоятельства, свидетельствующих о намерении получить экономию на налогах — прекращение деятельности одного субъекта при приближении к установленным НК лимитам спецрежима и открытие нового ИП/ООО, формальный перевод на учет в регион с более низкой налоговой ставкой и т. д.

Новая страховка — ОСГОП и высокие штрафы стали поводом для возмущения таксистов

С 1 сентября таксисты должны иметь договора обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Если страховки нет, то им грозят штрафы: от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для компаний.

Таксисты возмущаются, просят Минтранс снизить штрафы, но бухгалтеры в комментариях к новости отметили, что такой бунт выглядит странно при учете стоимости таких страховок — от 1,3 до 5,4 тыс. рублей в год. Просто оформиле полис и будет вам счастье и не будет никакх штрафов — считают бухгалтеры.

Воинский учет — не наше дело, говорят бухгалтеры

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры обсуждают проблему с ведением воинского учета — руководители перекидывают эту обязанность на бухгалтера, видимо ориентируясь на слово «учет». Как правило, никаких доплат за новую обязанность не предлагают, а сами бухгалтеры считают, что у них просто нет компетенции для его ведения и не хотят в будущем получать штрафы.

Коллеги считают, что ответственность за ведение учета — на директоре, пусть на нем, хотя бы и формально остается и советуют не подписывать никакие документы задним числом, чтобы действительно не получить штрафы.

Полезности бухгалтеру

Новая порция инструкций и советов для бухгалтера. прокачивайте свои профнавыки 💪

Мем дня

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