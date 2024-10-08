ИП на патенте по-разному считают лимит при применении УСН и ОСНО. 🔔«Ночной бухгалтер» № 1785

Предприниматели на патенте хоть и не сдают по ПСН отчетность, но должны следить за уровнем дохода, чтобы не слететь со спецрежима. При слете ИП придется с самого начала действия патента применять УСН или ОСНО. Все зависит от того, на какой системе налогообложения ИП остановился. Но и расчет лимита тоже зависит от основной системы.

Сегодня в выпуске:

Контролировать лимит на патенте нужно с учетом основного режима налогообложения.

При досрочном выходе с больничного по беременности и родам придется вернуть пособие .

Пенсия по старости вырастет до 24 000 рублей в 2025 году.

О браке и разводе сотрудников надо сообщать в военкомат.

УЦ «Калуга Астрал» возобновил аккредитацию.

Что сдаем за 3 квартал (9 месяцев).

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Как считать лимит на патенте при ОСНО и УСН

60 млн рублей — это предельный лимит по доходам для ИП на ПСН. Чтобы посчитать доход именно на патенте, нужно учитывать доход кассовым методом, грубо говоря, все поступления на счет и в кассу — доход. Если патентов несколько, то доход нужно сложить по ним по всем.

При этом патент не существует сам по себе, в любом случае у ИП есть еще и основная система наряду со спецрежимом: либо УСН (или ЕСХН), либо ОСНО. И вот тут и есть особенности.

Если ИП совмещает патент + УСН, то он должен считать доходы для лимита в 60 млн по двум режимам!

Если совмещает патент с ОСНО или ЕСХН, то по ним доходы в расчет лимита включать не нужно.

Например: ИП применяет ПСН и УСН, доход по патенту 40 млн за год, а по УСН 30 млн. В сумме — 70 млн, лимит превышен. ИП применяет ПСН и ОСНО, доход по патенту 40 млн за год, по ОСНО — 30 млн. Лимит не превышен, так как в расчет принимаем только доход на патенте — 40 млн.

И обратите внимание, что если ИП взял патент на год и только где-то в декабре превысил лимит, то ему придется пересчитать налоги за весь год! Поэтому длительные патенты выгодны для ИП только начинающих бизнес, для них есть налоговые каникулы, а выручка. скорее всего, не будет слишкой большой в это время. Но если бизнес развивается, выручка приближается к лимитам, то лучше будет брать патенты на более короткие периоды — месяц или квартал.

Компания обязана зарегистрироваться в Роскомнадзоре!

Роскомнадзор и Прокуратура РФ ужесточили контроль за соблюдением законодательства о персональных данных. Каждая организация обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152 ФЗ. Штрафы за нарушения законодательства от 300 000 до 6 000 000 рублей.

Мы предлагаем пройти регистрацию в реестре и обновить документы согласно 152 ФЗ «О персональных данных». Кроме того, мы подготовили для вас чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства. В Чек-листе вы найдете список документов, обязательных мероприятий для соблюдения 152 ФЗ.

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Досрочный выход из декрета возможен только при добровольном возврате пособия

В ТК нет запрета на досрочный выход из отпуска по БиР для выхода на работу. Вместе с тем перечень случаев, когда с сотрудницы можно удержать выплаченное пособие по больничному листу, закрытый. И такой случай как выплата зарплаты вместо пособия законом не предусмотрен.

Если женщина хочет выйти из декрета досрочно, она должна написать заявление на добровольный возврат пособия в бюджет СФР, удержит его работодатель. Если она не готова возвращать пособие, то и отпуск тогда прерывать не стоит.

В 2025 году обещают увеличения пенсии по старости до 24 тысяч рублей

Средний размер пенсии в РФ в следующем году должен достигнуть 24,1 тыс. рублей. Работающим пенсионерам прибавка за 2025 год должна составить 1,3 тыс. рублей. Именно за счет роста таких пенсий в первую очередь и вырастет средняя.

В середине 2024 года в стране было 41,1 млн пенсионеров, из них 33,2 млн человек не работают, а 7,8 млн заняты. Пенсионеры без работы получают в среднем 23,4 тыс. рублей, а работающие — 18,6 тыс.

🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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И об этом в военкомат тоже надо сообщать

Мы уже рассказывали, что в военкомат необходимо сообщать о факте рождения у сотрудника ребенка. Но это не все данные, которые работодатель должен передать. О том, что работник вступил в брак или развелся тоже надо направить сообщение. Срок — 5 дней с момента изменения семейного положения.

Наши читатели считают, что это излишнее требования и такие данные военный комиссариат может получить из ЗАГСа.

Что сдаем за 3 квартал

Вовсю идет отчетная кампанию. Чтобы вы не запутались в отчетности и сроках (да, не все сроки единые), подготовили вам памятки. Информация разбита по системе налогообложения и типы бизнеса (ООО и ИП).

Бонус: Отчетность за 9 месяцев 2024 года: что и когда сдают ИП — развернутая статья с удобными табличками и подсказками по отчетам для ИП.

Мы также запустили новый курс, который помодет вам разобраться с учетом НДС (в том числе на упрощенке): «Учет НДС — 2025». Разбираем как азы работы с налогом, так и сложные моменты, например с восстановлением. А кроме того целый блок курса посвящен практике учета НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3.

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УЦ «Калуга Астрал» возобновил аккредитацию

Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» подтвердил аккредитацию в соответствии с действующими требованиями закона об электронной подписи. Решение было принято соответствующим протоколом заседания Правительственной комиссии от 2 октября 2024 года №12пр.

Полезности для бухгалтера

Для бухгалтера, который развивает собственный бизнес будут полезны советы — как вести дела так, чтобы ничего не упускать, и эффективно управлять и самим бизнесом и командой, если она уже есть.

Бывает, что не все идет гладко. Нет такого бухгалтера, который никогда не получал штрафов. Важно знать — какая ответственность может последовать за нарушениями и к чему готовиться. О штрафах и иных санкциях, которые могут грозить ИП можете почитать здесь.

Также подготовили традиционную ежемесячную подборку — Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года. Следите за акутальными разъяснениями.

Мем дня

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Ваша пытается представить ИП с доходом в 60 млн редакция