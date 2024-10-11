«Да тут работы на один день в месяц» или Почему бухгалтерам не хотят платить достойно. 😡«Ночной бухгалтер» № 1788

Чего только не услышит бухгалтер о своей работе: только кнопку нажать, у тебя программа сама все считает, тут делов-то немного, всего три сотрудника в компании — что там сдавать? Обесценение и наличие жесткой конкуренции сказывается на доходе.

Сегодня в выпуске;

Зачем платить больше?

в УПД бухгалтеров бесит графа с указанием документа отгрузки.

Налоговики дадут бизнесу на УСН методичку по НДС.

Иностранному бизнесу будет сложнее уйти из РФ.

Полезности для бухгалтера.

Пятничный «Клерк».

Во сколько оценивают труд бухгалтера?

Одна из подписчиц нашего телеграм-канала задала вопрос:

«Есть у меня ООО усн д-р с нулевой деятельность, делала ему отчеты за 3т.р. в квартал. В 3 кв пошла деятельность, маркетплейсы, продажи, редко, но есть. Назвала цену - 5тыс/ месяц за учет и отчетность. Сказали, что тут работы на день, слишком дорого. Это реально дорого? Спб».

Давайте разберемся. За нулевку бухгалтеру платили 3 000 рублей в квартал. Потом компания стала работать, вышла на маркетплейсы, видимо и зарплату сотрудникам платить стала, раз начала активную работу. И по оценке руководителя все операции можно провести за день, а значит не понятно зачем платить за них больше (бухгалтер хочет 5 000 руб. в месяц).

Коллеги, вы и сами знаете, но еще раз проговорим — труд бухгалтера сложно оценить в часах. Можно месяц сидеть и «протирать штаны» в офисе, а можно за несколько часов сделать огромный объем работы. Не говоря уже о знаниях, ведь для того, чтобы потратить, например, на расчет зарплаты и налогов час-два бухгалтер учился, получал практический опыт, осваивал программу. Т.е. деньги бизнес платит не только за потраченное время, но и за имеющиеся знания и навыки.

Сравним это с визитом к юристу, час консультации которого стоит ого-го как дорого, но зато вам могут решить проблему на миллионы. Почему же тогда к услугам бухгалтера относятся так предвзято? А еще бухгалтера могут убеждать, что он в ответе за все ошибки в учете, что совсем не так.

Комментарий главного редактора «Клерка»:

В моей бухгалтерской практике мне часто попадались клиенты, которые не понимали, почему должны платить именно столько за подготовку декларации или обслуживание. Они уходили со словами «найду подешевле». Половина из них через какое-то время снова звонили и просили все же им помочь. Либо подешевле никто делать не хотел, либо им оказывали услуги, но некачественно (например, отказывали в вычете по декларации 3-НДФЛ или ФНС высылала требование из-за расхождений в отчетах по работникам или декларации по УСН). Попытка сэкономить на бухгалтере заранее провальная, вы все равно потом заплатите, просто вдвойне, а то и втройне.

Поделитесь — а какие у вас были ситуации с клиентами, когда вы были возмущены размерами гонорара за свою работу?

🔥Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Ждем вас 5 и 6 декабря в Москве на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Мы позвали топовых экспертов, которых «клерки» знают и любят, охватим все значимые темы — от налоговой реформы до годовой отчетности. Два дня — это вдвое больше спикеров, вдвое больше времени на общение, обмен опытом, больше времени на вопросы нашим лекторам.

В программу входят, как всегда, розыгрыши подарков, фуршет, профессиональный фотограф. Конечно, вы получите также запись конференции и все презентации спикеров.

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Бухгалтерам не нравится строка 5а в УПД

В строке 5а УПД отражают реквизит «Документ об отгрузке». При этом информация из нее по-разному отображается в 1С и ЭДО. Эту ситуацию тоже обсуждают в телеграме, в «Красном уголоке бухгалтера».

В 1С прописано: «Универсальный передаточный документ, № 2586 от 07.10.2024 г».

При выгрузке через модуль Диадок в строке 5а прописано «Реализация (акт, накладная, УПД) № 2586 от 07.10.2024 г».

Не всех контрагентов устраивает указание слишком общего названия документа отгрузки. При этом закон этот момент никак не регулирует и четких правил по заполнению не дает.

ФНС выдаст бизнесу методичку по применению НДС на УСН с 2025 года

С нетерпением ждем разъяснений ФНС. Есть много моментов, которые до сих пор остаются довольно размытыми. Много вопросов по переходу с одной ставки НДС на другую, как в обязательном, так и в добровольном порядке.

В методичку собираются включить 25 пунктов.

Кстати, мы уже постарались ответить на многие горячие вопросы в новом выпуске БухСтрима — заходите посмотреть и почитать. Не забывайте пописывать на нас в соцсетях и YouTube.

Условия ухода иностранного бизнеса с российского рынка стали жестче

С 50% до 60% вырос минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России.

Власти увеличили обязательный взнос в российский бюджет с 15% до 35% от рыночной стоимости таких активов. Первые 25% нужно заплатить в течение месяца после сделки, 5% — в течение года, еще 5% — в течение двух лет.

Для сделок, сумма которых превышает 50 млрд рублей, необходимо согласие Владимира Путина.

Полезности для бухгалтера

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и что говорят суды — пока чаще с налоговой оговоркой сталкивались плательщики НДС, с нового года упрощенцам тоже предстоит узнать, что это такое. В чем риски включения оговорки в договор, что будет, если нарушить обязательства? Советуем внимательно изучить статью.

Контроль за маркировкой товаров: новые индикаторы риска с октября 2024 — с 13 октября 2024 года вступает в силу приказ Роспотребнадзора от 02.09.2024 № 627, который устанавливает 13 новых индикаторов риска. Проверяющие будут выявлять эти индикаторы риска в рамках федерального контроля (надзора) в области защиты прав потребителей. Показатели относятся к маркированным товарам.

Как настроить 1С для работы на маркетплейсах — какие настройки нужно сделать, чтобы учет по продажам на маркетплейсах велся корректно, рассказываем в статье.

Пятница на «Клерке»

Не изменяем традициям — сегодня говорим о приятном. Например, о еде. Что есть, если заболел — гриппуешь, проблемы с ЖКТ, или вообще хочется чего-то полезного. Читайте рецепты автора поста и делитесь своими в комментариях.

И куда же нам без пятничной головомки — сегодня вам придется поискать различия в картинках, сложность в том, что неизвестно, сколько именно их должно быть.

Мем дня

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