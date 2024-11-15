Бизнес не хочет платить НДС с авансов. 💸«Ночной бухгалтер» № 1813

Торгово-промышленная палата поддерживает бизнесменов, которые просят отказаться от НДС с авансовых платежей.

Ведь по сути при уплате налога с предоплаты бизнес тратит деньги на НДС, по которому еще нет объекта налогообложения. Их можно потратить и на более важные нужды, а бюджет никак не пострадает.

С 2025 года компании на УСН начнут платить НДС, для них это будет дополнительная финансовая нагрузка, а отвлечение средств на уплату налога с авансов еще больше ухудшит положение бизнеса.

Но надеяться на реальную отмену авансового НДС по мнению наших подписчиков не стоит.