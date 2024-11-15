Бизнес не хочет платить НДС с авансов. 💸«Ночной бухгалтер» № 1813

Сегодня в выпуске:
ТПП поддерживает бизнес в отказе от НДС с авансов.
Если вместо льготного тарифа по взносам применяли обычный — надо сдать корректировки по РСВ.
Упрощенцы не могут учесть в расходах комиссию маркетплейсу.
Топ-новостей недели, которые обсуждают бухгалтеры.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Предприниматели против НДС с авансов
Торгово-промышленная палата поддерживает бизнесменов, которые просят отказаться от НДС с авансовых платежей.
Ведь по сути при уплате налога с предоплаты бизнес тратит деньги на НДС, по которому еще нет объекта налогообложения. Их можно потратить и на более важные нужды, а бюджет никак не пострадает.
С 2025 года компании на УСН начнут платить НДС, для них это будет дополнительная финансовая нагрузка, а отвлечение средств на уплату налога с авансов еще больше ухудшит положение бизнеса.
Но надеяться на реальную отмену авансового НДС по мнению наших подписчиков не стоит.
🔥 Последний день распродажи 11.11! Успейте купить курсы для профессионального роста с выгодой
Воспользуйтесь шансом купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 87%. Изучите бухгалтерию с нуля и учет на УСН, научитесь рассчитывать зарплату и платить налоги за сотрудников, работайте по действующим ФСБУ без ошибок. Докажите свой профессионализм работодателю и получите повышение. Обучение начинается сегодня!
Выбирайте курсы со скидками и начинайте учиться!
Ошибочка вышла
Не всегда бизнес знает о положенных ему льготах. Например, бухгалтер может считать взносы и сдавать по ним отчетность с использованием стандартного тарифа 30%, а организация на самом деле относится к малому бизнесу и может платить 15% с суммы, превышающей МРОТ.
Если такая ошибка обнаружилась, то ее надо исправить. У страхователя нет права выбора — какой тариф использовать, применения пониженного тарифа — обязанность (см. письмо ФНС от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234). Поэтому придется пересдать РСВ с правильно посчитанными взносами.
Не все затраты — расходы
На УСН список расходов ограничен и нужно сверяться с ним перед тем, как принять какие-то понесенные затраты в уменьшение налогооблагаемой базы.
Вот расходы на вознаграждение маркетплейса не входят в перечень принимаемых по статье 346.16. Учитывая, что весь бизнес ИП или организации может строиться именно на торговле на маркетплейсе, а комиссии составят приличную часть расходов, выглядит это несправедливо, но таков уж закон.
Кажется, что нормы статьи 346.16 требуют пересмотра (и включения логики).
Дайджест новостей недели, которые заинтересовали бухгалтеров
Больше всего волнений вызвала новость о введении уголовной ответственности не только за сбыт, но и за использование (подачу в ФНС) подложных счетов-фактур и деклараций. По мнению эксперта, кстати, бухгалтер уголовную ответственности нести не будет.
39 комментариев набрала новость о новой-старой графе за общедомовые нужды в квитанциях на ЖКХ. Кажется, никто так и не понял, что именно меняется. Понятно только, что платить придется больше.
Еще больше ажиотажа (62 комментария) вызвала новость о том, что специалист по демографии высказал идею учитывать при назначении пенсии не только стаж, но и еще и количество детей.
Еще надеялись и верили в лишний выходной перед новогодними праздниками, обсудили, почему россиянам не нужны доллары и посплетничали о банкротстве Блиновской.
Следите за новостями на «Клерке», у нас интересно.
📢 Совет от редакции: запишитесь на бесплатный вебинар Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты.
Убережете себя от штрафов!
Пятница на «Клерке»
Традиционно в пятницу мы не только читаем новости, но еще и делимся рецептами вкусностей и играем в интеллектуальные игры.
На этот раз у нас в меню гурманское блюдо — мидии в соусе «Блю чиз». Ну, а что? Надо же баловать себя любимых иногда.
Для любителей подпитать себя не только вкусной едой, но и интересными головоломками — пятничный мозгонапрягатель, где придется найти на картинке змейку (и не хихикайте, это не так просто, один из редакторов второй час уже ищет).
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1813 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша хочется кутить, но казна стермительно пустеет редакция
Начать дискуссию