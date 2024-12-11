Обзоры для бухгалтера

Появится новая справка о сальдо ЕНС, подарить недвижимость без нотариуса будет нельзя, изменят ставку пеней по налогам. 🦄«Ночной бухгалтер» № 1831

Под конец года традиционно посыпались очередные изменения, принятые законы, и под шумок с нас постараются собрать побольше денег или сделать так, чтобы их больше собиралось в новом году.

Сегодня в выпуске:

  • Изменится справка о сальдо ЕНС.

  • Все договоры дарения недвижимости придется заверять у нотариуса.

  • Вырастут пени по налогам для тех, кто любит тянуть подольше.

  • Нежилое имущество и землю, которые исполььзовали в бинесе продать можно только с уплатой НДФЛ.

  • Налоговая объясняет, зачем до 2025 года пересматировать договоры упрощенцам.

  • А вас все понимают? У бухгалтеров есть особый сленг.

  • Крутые полезности для бухгалтера и не только.

  • Мем дня.

Справка новая, вопросы старые

Приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ с новой формой справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) опубликован 10 декабря на официальном портале.

В форме, в частности, расширили информацию по начисленным пеням:

  • дата начала/окончания исчисления пеней;

  • количество дней просрочки уплаты;

  • сумма начисленных пеней за период;

  • сумма итогового сальдо по пеням и др.

Бухгалтеры интересуются, как долго еще будет расти в размерах справка и не становится ли она похожа на инструкцию к лекарствам (мелким шрифтом на листе формата «А0»)?

Мы, кстати, готовим инструкцию о том, как провести сверку с ФНС (вы очень просили). Так что следите за публикациями.

Финальный чек-ап 2024 для бухгалтера

В декабре бухгалтеру необходимо закрыть все дела уходящего года, чтобы отдохнуть на праздниках. Как все успеть и ничего не забыть? Приходите на бесплатный чек-ап  17 декабря в 11:00. На нем разберем:

  • что нужно закончить и проверить к концу 2024 года;

  • изменения в бухучете в 2025 году;

  • нововведения в налогах в 2025 году;

  • что нужно сделать в начале 2025 года.

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Нотариусы будут заверять все сделки по дарению недвижимости

Нотариусы в 2025 году

По новому законопроекту, принятому Госдумой уже в трех чтениях и переданному в Совет Федераций, даже если недвижимое имущество дарится между супругами или близким родственникам, договор дарения нужно заверять у нотариуса.

Предполагалось, что исключение для близких родственников оставят, но нет.

Вот так комментируют бухгалтеры новый закон:

Повысят пени за долги по налогам

С 1 января по 31 декабря 2025 года платить пени придется вот по такой схеме:

  • в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки исполнения обязанности по уплате налогов – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;

  • с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;

  • с 91-го дня просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период.

Пожизненный НДФЛ

Для квартиры или машины, которую использовали в предпринимательской деятельности остается действиющим срок, после которого имущество можно продать без уплаты НДФЛ (в общем случае — 5 лет).

А вот если вы решите использовать в бизнесе гараж, склад или земельный участок, то налог заплатите, даже если решите продать имущество спустя 10 лет.

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Налоговики советуют упрощенцам пересмотреть договоры с контрагентами уже сейчас

ФНС рекомендует по договорам, в которых отгрузка и оплата предусмотрены в следующем году, заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения об увеличении стоимости на сумму НДС, иначе платить налог придется с цены, зафиксированной в контракте.

Гена, но не крокодил

Иногда от бухгалтеров можно услышать слова и выражения, которые окружающие воспринимают с большой настороженностью, вроде «Нина, не переживай, новых покупателей я уже забила»*.

Для тех, кто хочет понимать бухгалтерский сленг и тем бухгалтерам, которые не против пополнить профессиональный словарный запас — Словарик «ненормативной» лексики бухгалтера. Там и про «гену» есть)

*Для тех, кто не в теме — бухгалтер просто занесла контрагентов в программу, а не забила битой (хотя иногда и хочется).

Крутые полезности для бухгалтера

Вроде и не пятница, а Владислав Савушкин нас опять порадовал. Но пока не мозгонапрягателем, а вот таким постом — Визуализация данных в Excel. Ваши коллеги уже добавили пост в избранное, не пройдите мимо.

Неподражаемая Елена Ярушкина, которую вы хорошо знаете по вебинарам «Клерка» и нашим конференциям (кстати, скоро появится запись шестой конференции со всеми презентациями спикеров — не пропустите), написала большую и очень полезную статью Налог на прибыль — 2025: расходы на НИОКР, на маркетинг и рекламу.

Мем дня

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Ваша а в тоже ждете наш конкурс новогдних елок? редакция

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