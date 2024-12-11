Появится новая справка о сальдо ЕНС, подарить недвижимость без нотариуса будет нельзя, изменят ставку пеней по налогам. 🦄«Ночной бухгалтер» № 1831

Приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ с новой формой справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) опубликован 10 декабря на официальном портале.

В форме, в частности, расширили информацию по начисленным пеням:

дата начала/окончания исчисления пеней;

количество дней просрочки уплаты;

сумма начисленных пеней за период;

сумма итогового сальдо по пеням и др.

Бухгалтеры интересуются, как долго еще будет расти в размерах справка и не становится ли она похожа на инструкцию к лекарствам (мелким шрифтом на листе формата «А0»)?

Мы, кстати, готовим инструкцию о том, как провести сверку с ФНС (вы очень просили). Так что следите за публикациями.