Появится новая справка о сальдо ЕНС, подарить недвижимость без нотариуса будет нельзя, изменят ставку пеней по налогам. 🦄«Ночной бухгалтер» № 1831

Сегодня в выпуске:
Изменится справка о сальдо ЕНС.
Все договоры дарения недвижимости придется заверять у нотариуса.
Вырастут пени по налогам для тех, кто любит тянуть подольше.
Нежилое имущество и землю, которые исполььзовали в бинесе продать можно только с уплатой НДФЛ.
Налоговая объясняет, зачем до 2025 года пересматировать договоры упрощенцам.
А вас все понимают? У бухгалтеров есть особый сленг.
Крутые полезности для бухгалтера и не только.
Мем дня.
Справка новая, вопросы старые
Приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ с новой формой справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) опубликован 10 декабря на официальном портале.
В форме, в частности, расширили информацию по начисленным пеням:
дата начала/окончания исчисления пеней;
количество дней просрочки уплаты;
сумма начисленных пеней за период;
сумма итогового сальдо по пеням и др.
Бухгалтеры интересуются, как долго еще будет расти в размерах справка и не становится ли она похожа на инструкцию к лекарствам (мелким шрифтом на листе формата «А0»)?
Мы, кстати, готовим инструкцию о том, как провести сверку с ФНС (вы очень просили). Так что следите за публикациями.
Финальный чек-ап 2024 для бухгалтера
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Нотариусы будут заверять все сделки по дарению недвижимости
По новому законопроекту, принятому Госдумой уже в трех чтениях и переданному в Совет Федераций, даже если недвижимое имущество дарится между супругами или близким родственникам, договор дарения нужно заверять у нотариуса.
Предполагалось, что исключение для близких родственников оставят, но нет.
Вот так комментируют бухгалтеры новый закон:
Повысят пени за долги по налогам
С 1 января по 31 декабря 2025 года платить пени придется вот по такой схеме:
в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки исполнения обязанности по уплате налогов – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;
с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;
с 91-го дня просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период.
Пожизненный НДФЛ
Для квартиры или машины, которую использовали в предпринимательской деятельности остается действиющим срок, после которого имущество можно продать без уплаты НДФЛ (в общем случае — 5 лет).
А вот если вы решите использовать в бизнесе гараж, склад или земельный участок, то налог заплатите, даже если решите продать имущество спустя 10 лет.
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Налоговики советуют упрощенцам пересмотреть договоры с контрагентами уже сейчас
ФНС рекомендует по договорам, в которых отгрузка и оплата предусмотрены в следующем году, заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения об увеличении стоимости на сумму НДС, иначе платить налог придется с цены, зафиксированной в контракте.
Гена, но не крокодил
Иногда от бухгалтеров можно услышать слова и выражения, которые окружающие воспринимают с большой настороженностью, вроде «Нина, не переживай, новых покупателей я уже забила»*.
Для тех, кто хочет понимать бухгалтерский сленг и тем бухгалтерам, которые не против пополнить профессиональный словарный запас — Словарик «ненормативной» лексики бухгалтера. Там и про «гену» есть)
*Для тех, кто не в теме — бухгалтер просто занесла контрагентов в программу, а не забила битой (хотя иногда и хочется).
Крутые полезности для бухгалтера
Вроде и не пятница, а Владислав Савушкин нас опять порадовал. Но пока не мозгонапрягателем, а вот таким постом — Визуализация данных в Excel. Ваши коллеги уже добавили пост в избранное, не пройдите мимо.
Подкинули вам Топ цифровых профессий 2025 года, бухгалтеры, кстати, охотно уходят в айти, компьтер им как родной.
Новички блогах ворвались сразу с весьма актуальным постом — Как сохранить ипотечное жилье при банкротстве? Новый закон вступил в силу.
Чтобы вы не забыли чего-то важного перед отдыхом в праздники — Календарь бухгалтера на декабрь.
Неподражаемая Елена Ярушкина, которую вы хорошо знаете по вебинарам «Клерка» и нашим конференциям (кстати, скоро появится запись шестой конференции со всеми презентациями спикеров — не пропустите), написала большую и очень полезную статью Налог на прибыль — 2025: расходы на НИОКР, на маркетинг и рекламу.
Мем дня
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Ваша а в тоже ждете наш конкурс новогдних елок? редакция
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