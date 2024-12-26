ИП на доходно-расходной УСН должны не только заплатить взносы, но и зарезервировать их, чтобы учесть в расходах. 👀«Ночной бухгалтер» № 1842

В 2024 году ИП на УСН «доходы минус расходы» уменьшает налоговую базу на фиксированные взносы только после их уплаты. Но так как уплачиваются взносы через ЕНП, то их нужно выделить с ЕНС, чтобы учесть в расходах.

Для этого нужно подать заявление о зачете. По нему деньги закрепят за КБК взносов (зарезервируют). О фиксированных взносах ИП в 2024 году — как правильно платить и учитывать для уменьшения налогообложения — читайте тут.

С 2025 года все упрощенцы смогут учитывать взносы, без оглядки на уплату.