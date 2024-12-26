ИП на доходно-расходной УСН должны не только заплатить взносы, но и зарезервировать их, чтобы учесть в расходах. 👀«Ночной бухгалтер» № 1842

Сегодня в выпуске:
ИП должны решить, как поступить со взносами за 2024 год.
Пользователи жалуются на работу ЛК ФНС. Налоговая сообщила, когда он не будет работать в 1 квартале 2025 года.
Превышение на УСН лимита в 60 млн в 2024 году обрекает упрощенца на НДС в 2025-м.
Рубрика Роструд объясняет: о работе в новогодние праздники и отпусках для новых сотрудников.
По какой форме сдавать декларацию по НДС за четвертый квартал 2024 года.
Подборка для бухгалтера + бонус — тест «Какая вы сказочная принцесса в конце года?»
Мем дня.
Фиксированные взносы 2024: как учесть правильно
В 2024 году ИП на УСН «доходы минус расходы» уменьшает налоговую базу на фиксированные взносы только после их уплаты. Но так как уплачиваются взносы через ЕНП, то их нужно выделить с ЕНС, чтобы учесть в расходах.
Для этого нужно подать заявление о зачете. По нему деньги закрепят за КБК взносов (зарезервируют). О фиксированных взносах ИП в 2024 году — как правильно платить и учитывать для уменьшения налогообложения — читайте тут.
С 2025 года все упрощенцы смогут учитывать взносы, без оглядки на уплату.
100% кешбэк на выплаты самозанятым!
Получить возврат всей суммы комиссий за выплаты внештатному персоналу можно всего в 3 шага:
Подключитесь к WinWork до конца декабря
Зарегистрируйте 20 и более своих исполнителей
Проведите выплаты на общую сумму от 500 тыс. рублей до 1 февраля 2025 года и получите возврат 100% комиссий сервиса за переводы.
Готово! Вы великолепны!
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: 2W5zFHLcN2k
В ЛК налогоплательщиков возникли проблемы
В нашем телеграм-канале пользователи жалуются на проблему с ЛК. Пишут, что задваиваются суммы налогов. Как минимум у ИП.
Налоговая, кстати, регулярно публикует график техработ, которые могут повлиять на доступ и работу личного кабинета.
А что на вашем ЕНС к концу года? Все в порядке?
Если в 2024 году превышен лимит в 60 млн, бизнес на УСН точно попадет на НДС в 2025 году
Даже если в 2025 году у ИП доход будет совсем небольшим и не дотянет до отметки в 60 млн, это не спасет его от НДС, если в 2024 году доход был более 60 млн рублей. Это подтвердил Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.
Если лимит в 2024 году превышен, то НДС начнется сразу с 01.01.2025.
Кстати, учтите, что доходы по льготным операциям тоже включают в расчет лимита по НДС на УСН.
📢 Разберитесь, как работать с НДС!
Как работать с электронными счетами-фактурами и УПД без претензий от ФНС, как правильно определить налоговую базу, оформить налоговые регистры и заполнить декларацию по новой форме.
Об этом и не только расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Программа соответствует изменениям налоговой реформы-2025. После обучения выдадим удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 6 900 рублей.
Роструд объясняет: новый сотрудник не может сразу пойти в отпуск, за работу в праздники надо платить больше
Если сотрудник на работу 7 июля 2024 года, то отпуск ему надо дать в период с 7 июля 2024 г. по 6 июля 2025 г. В августе, по мнению Роструда, отпускать сотрудника отдыхать будет поздновато.
Работодатель обязан предоставить работнику 28 календарных дней отпуска в первый рабочий год.
Еще одно разъяснение касается оплаты работы в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2025 года включительно в России — официальные нерабочие праздничные дни. за работу в это время надо платить повышенные ставки.
работникам на окладе работа оплачивается не менее чем в двойном размере;
сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам с оплатой по тарифам — не менее двойной тарифной ставки.
Какую форму декларации по НДС использовать за 4 квартал
Декларацию за четвертый квартал 2024 года нужно представить по старой форме до 27 января 2025 года. В январе обычный срок (25 число) выпадает на субботу, поэтому его продлили.
Новую форму декларации по НДС нужно сдать до 25 апреля 2025 года, то есть за первый квартал 2025 г.
Подборка для бухгалтера + веселый тест
Топ вопросов от бизнеса про сотрудничество с самозанятыми: ответы от налогового консультанта — собрали топ-8 вопросов, которые часто задают заказчики, работающие с самозанятыми.
Как выполнить индексацию зарплаты в 2025 году — в декабре принимается решение об увеличении зарплаты на 2025 год, как сделать индексацию без ошибок?
Тест для бухгалтера: «Какая вы сказочная принцесса в конце года?» — может быть, вы организованная Золушка, или энергичная Белоснежка, или больше похожи на любознательную Ариэль, а может вы вовсе Спящая Красавица, мечтающая об отпуске посреди всего этого хаоса?
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1842 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша то ли коньки надевать, то ли галоши редакция
Начать дискуссию