Утренний бухгалтер № 5818. Нулевой бизнес может не сдавать единую упрощенную декларацию за 1 квартал 2025 года

Если компания на 01.01.2025 – нулевая и до 20.01.2025 за 4 квартала сдала единую упрощенную декларацию, то в дальнейшем сдавать этот отчет каждый квартал не надо.

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