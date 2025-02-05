Утренний бухгалтер № 5818. Нулевой бизнес может не сдавать единую упрощенную декларацию за 1 квартал 2025 года

Если компания на 01.01.2025 – нулевая и до 20.01.2025 за 4 квартала сдала единую упрощенную декларацию, то в дальнейшем сдавать этот отчет каждый квартал не надо.
Утренний бухгалтер
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Мероприятия
Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1
Дата проведения: 5 февраля, среда
НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025
Дата проведения: 6 февраля, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/117737 от 25.11.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 24-15/115122@ от 05.07.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Основная ошибка, которую допускают бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС. Взгляд аудитора
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/473@ от 16.01.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-20/662@ от 14.09.2020
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11584@ от 10.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС
: Федеральный закон № 470-ФЗ от 13.12.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-20/1038@ от 15.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/877@ от 18.10.2024
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