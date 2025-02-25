Что нужно знать про УСН в 2025 году бухгалтеру. 💡«Ночной бухгалтер» № 1878

Сегодня в выпуске:
Ликбез: УСН-2025.
С 1 марта с руководителями подразделений почти всегда нужно заключать бессрочный трудовой договор.
Селлерам хотят установить обязательную авторизацию на маркетплейсах через Госуслуги.
Микропредприятиям и ИП разрешат вести бухучет без двойной записи.
ФНС разъяснила, с какого момента учитывать новые перечни государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией.
Мем дня.
Что бухгалтеру нужно знать об УСН в 2025 году
Для начала стоит почитать о самом нашумевшем изменении года — появлении у упрощенцев НДС. В статье рассказано и про ставки налога, и про порядок их применения, и о подаче налоговой декларации.
Также необходимо проверить настройки 1С, чтобы учет НДС велся по новым правилам. Обратите внимание, что сейчас важную роль играет последовательность проведения документов в программе.
Было довольно много вопросов о том, как работать на УСН селлерам, большинство — про определение момента получения дохода. Точки зрения две: учитывать доход на основании отчета агента-площадки или учитывать по моменту поступления денег на счет (но опять же — на счет продавца или при появлении данных о зачислении средств агенту в ЛК маркетплейса?). Минфин ясности не добавляет, хотя и дает разъяснения.
Кроме того, у упрощенцев стало меньше возможностей оптимизировать свои налоги. С 2025 года при переезде бизнеса в регион с льготными ставками компании или ИП придется применять в течение 3-х лет ранее действовавшую ставку налога. Т.е. если с 1 января 2025 года ваше ООО на УСН «доходы» сменило юрадрес с, например, Московской области на Мордовию, то пониженную ставку в 1% компания сможет начать применять только с 2028 года, а до этого момента будет уплачивать полную — 6%.
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Роструд объясняет: срочные договоры с руководителями подразделений могут быть в исключительных случаях
С 01.03.2025 с руководителями подразделений (филиалов, представительств и т.д.) нельзя заключать срочные трудовые договоры.
Исключения мы перечислили тут.
Причем правила распространяются и уже на заключенные договоры. Их нужно привести в соответствие изменениям — вписать обоснование для заключения срочного договора из перечня исключений или же договор станет бессрочным.
Изменения вносятся законом от 13.12.2024 № 470-ФЗ.
Для продавцом маркетплейсов хотят ввести авторизацию через Госуслуги
Продавцы смогут продавать свои товары на маркетплейсах, если авторизуются через портал Госуслуг. Но это нововведение отложили до момента, пока не будет принят законопроект о маркетплейсах. Он регулирует отношения между продавцами, покупателями и площадками. После того, как закон заработает, власти будут дорабатывать его, исходя из необходимости.
Об авторизации через Госуслуги на площадке говорят не только в отношении селлеров. Мы рассказывали, что для просмотра товаров 18+ обязательная авторизация рассматривалась и для покупателей.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Наши спикеры — это успешные эксперты с многолетним опытом, практики, которые ответят на ваши вопросы в ходе конференции.
Успейте выбрать лучшие места!
Микро-бизнес сможет вести бухучет без двойной записи
Микро-предприятия и ИП смогут вести бухучет в упрощенном виде. Такие изменения собираются ввести в рамках развития системы стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Минфин вместе с ЦБ подготовит ряд и других важных изменений. Правда, ждать изменений придется довольно долго — подготовка проекта ФЗ намечена на 2027 год.
🚢 Совет от редакции:
Отвлекитесь от серых будней, скоро весна, а там и лето не за горами. Самое время планировать отдых, например, круиз выходного дня со скидкой (действует для читателей «Клерка» до конца февраля!).
ФНС дала разъяснения по применению новых перечней государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией
Налоговики выпустили письмо от 18.02.2025 № ШЮ-4-13/1583@ «О периоде применения приказов, утверждающих перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией».
Согласно ему при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период 2024 года по соответствующему налогу в отношении прибыли КИК, определяемой за финансовый год, дата окончания которого приходится на 2023 год, следует руководствоваться действующим до 31.12.2024 перечнем, утвержденным приказом ФНС России от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@.
Это означает, что для отчетности 2023 года для КИК из стран ЕС (и не только), включенных в «черный список» ФНС РФ, вступивший в силу 31.12.2024, аудит не требуется.
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Мем дня
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