Что нужно знать про УСН в 2025 году бухгалтеру. 💡«Ночной бухгалтер» № 1878

Для начала стоит почитать о самом нашумевшем изменении года — появлении у упрощенцев НДС. В статье рассказано и про ставки налога, и про порядок их применения, и о подаче налоговой декларации.

Также необходимо проверить настройки 1С, чтобы учет НДС велся по новым правилам. Обратите внимание, что сейчас важную роль играет последовательность проведения документов в программе.

Было довольно много вопросов о том, как работать на УСН селлерам, большинство — про определение момента получения дохода. Точки зрения две: учитывать доход на основании отчета агента-площадки или учитывать по моменту поступления денег на счет (но опять же — на счет продавца или при появлении данных о зачислении средств агенту в ЛК маркетплейса?). Минфин ясности не добавляет, хотя и дает разъяснения.

Кроме того, у упрощенцев стало меньше возможностей оптимизировать свои налоги. С 2025 года при переезде бизнеса в регион с льготными ставками компании или ИП придется применять в течение 3-х лет ранее действовавшую ставку налога. Т.е. если с 1 января 2025 года ваше ООО на УСН «доходы» сменило юрадрес с, например, Московской области на Мордовию, то пониженную ставку в 1% компания сможет начать применять только с 2028 года, а до этого момента будет уплачивать полную — 6%.