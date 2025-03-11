Утренний бухгалтер № 5842. Суд отменил штрафы за неподачу оборотно-сальдовых ведомостей

Требования налоговой о представлении карточек счетов и инвентаризационных документов признаны незаконными.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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ФНС: если гость после оплаты не приехал в отель или отказался от бронирования, то туристический налог платить не нужно.
Как решить проблемы, связанные с получением разрешительных документов для иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, узнаете здесь.
Обсуждения: компании сталкиваются с блокировкой транзакций в иностранных банках.
Эксперт: счет-фактура остается действительным даже при незаполненных полях, если соблюдены общие правила оформления.
Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить, узнаете из статьи.
МВД разъснило, что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя.
Об ошибках бухгалтеров в платежках на уплату налогов рассказали в региональном УФНС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6866 от 27.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132171 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/12637 от 12.02.2025
Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007
Конституционный Суд РФ: Обзор практики № от 30.01.2025
Определение № 83-О от 28.01.2025
Конституционный Суд РФ: Определение № 84-О от 28.01.2025
Конституционный Суд РФ: Определение № 82-О от 28.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/65526 от 27.08.2019
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80555 от 21.10.2019
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица
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Комментарии1
Увидела заголовок(( про штрафы... Пришло от ФНС требование (скажем так непонятное) по ТКС. Тыкала в кнопки (я не специалист в СБИСЕ) хотела спросить (в ответ на требование ФНС), что это, зачем и почему. Неожиданно появилась надпись: "Внимание! ФНС не принимает письмо в качестве ответа на требование. Вам грозит штраф до 10000 руб." Карл!! Я обалдела. За что?????? Написала письмо из другого раздела