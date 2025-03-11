Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5842. Суд отменил штрафы за неподачу оборотно-сальдовых ведомостей

Судьи отменили штрафы, наложенные на организацию за непредставление документов в ходе проверки НДС.

Требования налоговой о представлении карточек счетов и инвентаризационных документов признаны незаконными.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Законопроект: закрепят право отца получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка.

ФНС: если гость после оплаты не приехал в отель или отказался от бронирования, то туристический налог платить не нужно.

Как решить проблемы, связанные с получением разрешительных документов для иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, узнаете здесь.

Обсуждения: компании сталкиваются с блокировкой транзакций в иностранных банках.

Эксперт: счет-фактура остается действительным даже при незаполненных полях, если соблюдены общие правила оформления.

Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить, узнаете из статьи.

МВД разъснило, что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя.

Об ошибках бухгалтеров в платежках на уплату налогов рассказали в региональном УФНС.

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Разборы законов

Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать

Операторы персональных данных, прежде всего фирмы, которые собирают и обрабатывают персональные данные частных лиц, должны уведомлять об этом Роскомнадзор. Причем до того, как начнут обработку ПД. Рассказываем детали.

Правила внутреннего трудового распорядка: зачем нужны, как вносить изменения. Мини-курс

Для каких целей разрабатываются ПВТР, что должно присутствовать в приказе и как вносить изменения в действующие правила, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.

Как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных: примеры

При индексации зарплаты в зависимости от ситуации для отпускных надо индексировать одно из трех: начисления в расчетном периоде, средний заработок или часть среднего заработка.

Новости

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18 При переводе на другую работу нельзя устанавливать испытательный срок

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20 Больше 100 тысяч россиян смогут пройти бесплатное переобучение

21 Самые частые ошибки в отчетности, реестр МСП, командировочные и больничные в 2025 году: экспертные разборы за неделю

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26 В законе закрепят право отца получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка

27 ФНС объяснила, нужно ли платить турналог при отказе гостя от брони

28 Суд отменил штрафы налоговой за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей

29 Производители станков и робототехники смогут получить кредиты под 5% годовых

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Мероприятия

Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом.

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Дата проведения: 12 марта, среда

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Судебная практика по вопросам оплаты труда. Реестр недобросовестных работодателей

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Новая налоговая жизнь в 2025 г. Риски, тенденции и возможности

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6866 от 27.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132171 от 27.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/12637 от 12.02.2025

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007

Конституционный Суд РФ: Обзор практики № от 30.01.2025

Определение № 83-О от 28.01.2025

Конституционный Суд РФ: Определение № 84-О от 28.01.2025

Конституционный Суд РФ: Определение № 82-О от 28.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/65526 от 27.08.2019

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80555 от 21.10.2019

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях компании забывают отразить доходы: таблица

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РАССЫЛКА 634 639 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Увидела заголовок(( про штрафы... Пришло от ФНС требование (скажем так непонятное) по ТКС. Тыкала в кнопки (я не специалист в СБИСЕ) хотела спросить (в ответ на требование ФНС), что это, зачем и почему. Неожиданно появилась надпись: "Внимание! ФНС не принимает письмо в качестве ответа на требование. Вам грозит штраф до 10000 руб." Карл!! Я обалдела. За что?????? Написала письмо из другого раздела