Утренний бухгалтер № 5842. Суд отменил штрафы за неподачу оборотно-сальдовых ведомостей

Требования налоговой о представлении карточек счетов и инвентаризационных документов признаны незаконными.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Законопроект: закрепят право отца получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка.

ФНС: если гость после оплаты не приехал в отель или отказался от бронирования, то туристический налог платить не нужно.

Как решить проблемы, связанные с получением разрешительных документов для иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, узнаете здесь.

Обсуждения: компании сталкиваются с блокировкой транзакций в иностранных банках.

Эксперт: счет-фактура остается действительным даже при незаполненных полях, если соблюдены общие правила оформления.

Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить, узнаете из статьи.

МВД разъснило, что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя.

Об ошибках бухгалтеров в платежках на уплату налогов рассказали в региональном УФНС.