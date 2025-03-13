ОНА и ОНО поменялись из-за возросшего налога на прибыль. 📈«Ночной бухгалтер» № 1890

Сегодня в выпуске:
ОНА и ОНО по ПБУ 18/02 надо пересчитать.
Дробление компаний на УСН будут отслеживать и при приближении к лимиту 60 млн руб.
Дивиденды и зарплату больше не будут суммировать для НДФЛ.
В требовании по НДС-декларации может быть 9 кодов ошибок.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Если в ЕНП-уведомлении НДФЛ с РК не был выделен отдельно, надо сдать уточненку.
Мем дня.
ОНА и ОНО
С 2025 года повысили ставку налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Поэтому величины отложенных налоговых активов и обязательств нужно пересчитать на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок.
Разница пойдет на 99 счет. В бухотчетности на 31.12.2024 ОНА и ОНО нужно отразить уже с учетом их пересчета.
Об этом на сегодняшней Клерк.Конференции «БухВесна-2025» рассказала эксперт Эльвира Митюкова.
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Дробление с лимитом 60 млн
Налоговики будут пресекать дробление бизнеса:
на лимите УСН 450 млн руб., когда идет уклонение от перехода на ОСНО;
на лимите 60 млн руб., когда идет уплата НДС на УСН.
Об этом предупредила спикер VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Елена Шедис.
Многие думают, что будут продажи расти, открою ИП на брата/свата и не буду платить НДС. Но нет, так не получится, – отметила эксперт.
Зарплата отдельно, дивиденды отдельно
С 2025 года налоговики уже не будут определять совокупный доход для целей НДФЛ суммированием доходов в виде зарплаты и дивидендов.
Теперь зарплата – это одна налоговая база со своими ставками, а дивиденды – другая налоговая база с другими ставками.
Об этом на конференции рассказала эксперт Эльвира Митюкова.
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9 ошибок по НДС
В ходе камеральной проверки НДС-декларации налоговики обнаруживают ошибки и указывают их в требовании в разрезе кодов.
Расшифровку этих 9 кодов ошибок дала эксперт Надежда Самкова.
Например, ошибка с кодом 6 означает, что в разделе 8 декларации заявили вычет за пределами 3 лет. Эта ошибка может быть как у покупателя на покупки, так и у продавца на авансовый НДС.
Кстати, раздел 8 в декларации по НДС будет, в том числе, и у упрощенцев, которые применяют ставку 5% без вычета. В этом разделе будет вычет по авансам.
Полезные ссылки для бухгалтера
РК на отдельные КБК
С 2025 года районные коэффициенты – это отдельная налоговая база по НДФЛ с отдельными ставками. В ЕНП-уведомлении и надо указывать по отдельным КБК.
В начале года не все бухгалтеры перестроились на новые правила, и указывали в уведомлении весь НДФЛ на один КБК.
Если такая ошибка была, надо сдать уточненное уведомление.
Мем дня
Прямой репортаж с конференции от главного редактора «Клерка» можно почитать здесь.
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Ваша побывала на Клерк.Конференции не выходя из дома редакция
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