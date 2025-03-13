ОНА и ОНО поменялись из-за возросшего налога на прибыль. 📈«Ночной бухгалтер» № 1890

С 2025 года повысили ставку налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Поэтому величины отложенных налоговых активов и обязательств нужно пересчитать на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок.

Разница пойдет на 99 счет. В бухотчетности на 31.12.2024 ОНА и ОНО нужно отразить уже с учетом их пересчета.

Об этом на сегодняшней Клерк.Конференции «БухВесна-2025» рассказала эксперт Эльвира Митюкова.