👨‍🦯Налоговики объяснили, что делать с НДФЛ, больничным и районным коэффициентом, а Егоров сегодня засветился на костылях. «Ночной бухгалтер» № 1893

Сегодня в выпуске:
ФНС объяснила, выделять ли районный коэффициент из больничного для расчета НДФЛ.
«Налоги собираем»: глава ФНС прокомментировал свое эпичное появление на мероприятии на костылях.
ФНС перестанет проверять массовые адреса и будет делать это только по жалобам.
Минфин рассказал о нюансах учета доходов при совмещении УСН и ПСН.
Сальдо ЕНС в ЛК налогоплательщика и в бухучете может расходиться.
Статьи от экспертов для бухгалтера.
Мем дня.
Из больничного не нужно выделять районный коэффициент чтобы посчитать НДФЛ
Налоговики объяснили, что так как больничные не являются частью оплаты труда, то и выделять из них сумму районного коэффициента для расчета НДФЛ по отдельной шкале не нужно (п. 6.2 статьи 210 НК).
В отличие от отпускных. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по отдельной шкале НДФЛ — 13% и 15% в зависимости от суммы дохода. Надеемся, что Минфин все же прислушается к голосу здравого смысла и бухгалтерам и отменят это правило.
Учим работать в 1С: ЗУП по новым правилам
Из-за изменений в законодательстве разработчики обновили программу 1С:ЗУП и добавили туда новые функции, которые бухгалтерам и кадровикам нужно как можно быстрее освоить.
Чтобы вы легко справлялись с новыми задачами — рассчитывали зарплату, пособия и налоги, составляли график работы и отпусков, формировали отчетность по новым правилам 2025 года в последней версии 1С:ЗУП, мы записали полностью новый курс повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП».
Даниил Егоров появился на съезде РСПП на костылях и вызвал бурную реакцию в соцсетях
В Москве стартовал съезд РСПП, собравший топ-менеджеров крупнейших компаний, чиновников федерального уровня и представителей Банка России. Глава ФНС появился на мероприятии на костылях и на вопрос о причине травмы ответил лаконично «Налоги собираем». Фраза уже стала почти мемом.
Бухгалтеры в стороне не остались и прокомментировали событие:
«Накостыляли»
«Неужто ему кто-то ноги повыдёргивал?!»
«В целом - это карма)))»
«Ему кто-то сделал "так проще и удобнее"»
Но не думайте, что мы такие несердобольные, вот кто-то пишет «Как человека жалко, сочувствую».
Надеемся, господин Егоров на нас в обиде не будет.
Налоговики буду проверять массовые адреса регистрации юрлиц только «по наводке»
ФНС не будет больше автоматически назначать проверки при регистрации компаний по адресам, которые числятся за десятками организаций (см. приказ ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-14/1119@). Теперь проверки будут проводиться по жалобам или иным законным причинам.
Это изменение снизит административную нагрузку и на налоговиков и на бизнес. Под проверки перестанут попадать бизнес-центры, которые формально соответствуют критериям массовой регистрации.
Как учитывать доходы при совмещении упрощенки и патента: разъяснения Минфина
В письме от 16.12.2024 № 03-11-11/126750 Минфин объяснил, как учитывать доходы при УСН+ПСН.
Если после прекращения действия патента поступает оплата за продажи по ПСН, которые были во время действия патента, то ее надо учитывать по УСН.
Оплату, поступающую в период действия ПСН по услугам на упрощенке, нужно учитывать в доходах по УСН.
И никто не отменял раздельный учет доходов.
Кстати, недавно мы провели вебинар «УСН – 2025: правила работы и изменения» и сейчас вы можете посмотреть его в записи (запись доступна подписчикам Клерк.Премиум).
Сальдо ЕНС в личном кабинете может не сходиться с сальдо ЕНС в бухучете
Бухгалтеры жалуются, что сальдо ЕНС в ЛК и в учете часто расходится и спрашивают, как его корректировать.
Эксперт «Клерка» советует скорректировать разницу через списание на счет 91. Это зависит от типа расхождения: при долге сумма отражается в расходах, при переплате — в доходах. До выяснения причины расхождений сумму разницы необходимо перенести на счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Корректировка сальдо — временное решение. Необходимо выяснить причины: либо ошибки в учете, сданных отчетах, либо нестыковки со стороны ФНС.
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