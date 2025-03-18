👨‍🦯Налоговики объяснили, что делать с НДФЛ, больничным и районным коэффициентом, а Егоров сегодня засветился на костылях. «Ночной бухгалтер» № 1893

Налоговики объяснили, что так как больничные не являются частью оплаты труда, то и выделять из них сумму районного коэффициента для расчета НДФЛ по отдельной шкале не нужно (п. 6.2 статьи 210 НК).

В отличие от отпускных. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по отдельной шкале НДФЛ — 13% и 15% в зависимости от суммы дохода. Надеемся, что Минфин все же прислушается к голосу здравого смысла и бухгалтерам и отменят это правило.