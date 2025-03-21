Утренний бухгалтер № 5850. Налоговики перечислили частые ошибки в декларации по НДС

С 1 квартала 2025 года декларацию по НДС нужно сдавать в обновленном формате. Налоговая служба перечислила, какие ошибки нужно проверить в отчете перед сдачей.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/18653 от 26.02.2025
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/17699 от 25.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/16896 от 21.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-01/16998 от 21.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15967 от 20.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/23709 от 11.03.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/1691 от 05.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/19622 от 28.02.2025
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