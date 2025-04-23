Налоговая имеет право не дать вам копию сданной отчетности. 😱«Ночной бухгалтер» № 1919

💥 Потеряли отчетность? Ваши проблемы!

В чает ФНС задали вопрос — как сдать уточненку по налогу, если первичный отчет потерян? Налоговики ответили, что у них нет обязанности предоставлять копии сданной отчетности. Как вариант, можно или заново сформировать первичный отчет, или попробовать восстановить его по-другому, например, если отчет был удален в программе оператора ЭДО, попробовать восстановить его через оператора.

Чаще всего утрата предыдущих отчетов связана с непередачей дел от прежнего бухгалтера, потерей доступа к аккаунту в ЭДО или к облачной базе, и другими подобными причинами.