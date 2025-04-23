Налоговая имеет право не дать вам копию сданной отчетности. 😱«Ночной бухгалтер» № 1919

Сегодня в выпуске:
ФНС может отказать вам в выдаче копий отчетов.
ПВЗ после отмены моратория на проверки стали мишенью налоговиков.
В 2026 году НДФЛ для сотрудников с детьми пересчитают по ставке 6%.
Другие новости 23 апреля для бухгалтера.
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Мем дня.
💥 Потеряли отчетность? Ваши проблемы!
В чает ФНС задали вопрос — как сдать уточненку по налогу, если первичный отчет потерян? Налоговики ответили, что у них нет обязанности предоставлять копии сданной отчетности. Как вариант, можно или заново сформировать первичный отчет, или попробовать восстановить его по-другому, например, если отчет был удален в программе оператора ЭДО, попробовать восстановить его через оператора.
Чаще всего утрата предыдущих отчетов связана с непередачей дел от прежнего бухгалтера, потерей доступа к аккаунту в ЭДО или к облачной базе, и другими подобными причинами.
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🔍 ФНС начала проверять ПВЗ маркетплейсов на наличие неоформленных сотрудников
Скрыть работников, с которыми на заключены трудовые договоры не удастся. В первую очередь инспекторы обратят внимание на количество ПВЗ у одного и того же ИП или ООО, и на время работы точек выдачи.
У проверяемых работодателей запрашивают трудовые договоры, отчеты по сотрудникам, опрашивают и самих работников ПВЗ.
Штрафы для юридических лиц достигают 300 тыс. рублей, при этом придется заплатить доначисленный НДФЛ и взносы.
🍼 НДФЛ для сотрудников с детьми будут пересчитывать из-за налогового кэшбека
С 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для работающих родителей. Он будет доступен родителям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов.
НДФЛ для такой категории налогоплательщиков будет пересчитан по ставке 6%.
💉 Что делать, если работник перед самым увольнением заболел?
Работодатель должен рассчитать сотрубника в тот день, который он указал в своем заявлении. Например, если работник увольняется 25 апреля 2025 года и вышел на больничный 23 апреля, то уволить его нужно все равно 25 числа.
При этом работодатель должен полностью оплатить больничный.
Как передать болеющему сотруднику его трудовую и другие документы и какие риски могут подстерегать команию-работодателя — читайте тут.
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🔮 Депутаты предлагают запретить работу тарологов и прочих гадателей
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических услуг. Также хотят блокировать работу сайтов, которые предлагают или рекламируют подобные услуги.
Деятельность подобных практиков больше смахивает на мошенничество и вводит граждан в заблуждение, поэтому власти хотят ее пресечь.
📁 С 28 апреля 2025 будет новый формат пояснений к декларации НДС
ФНС обновила формы приложений к требованию пояснений по НДС-декларации, а также разработала рекомендуемый формат представления пояснений.
Изменения в требование и новый формат вступят в силу с 28 апреля 2025 года.
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Мем дня
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Ваша это какой-то неправильный апрель редакция
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