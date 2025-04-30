Может ли ФНС требовать предоставить все документы по расходам при камеральной проверке декларации по УСН. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1924

🔮 Налоговики просят первичку при камеральной проверке декларации по УСН — отдавать или нет?

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер спрашивает, что ей делать с требованием от ФНС — налоговики запрашивают не только КУДиР, но и все документы, подтверждающие расходы. Мало того, что документов более тысячи, так еще и есть сомнения — законны ли такие требования.

Коллеги, как и наш эксперт сразу отметили — при камеральной проверке документы разрешено требовать только в случае выявленных ошибок или противоречий: п. 3 ст. 88 НК. Иногда достаточно такого ответа инспекторам и направления только КУДиР, чтобы они отстали.

Некоторые все же поступают более мягко — направляют книгу, а к ней прикладывают только отдельные (самые крупные) документы и предлагают отправить дополнительный запрос, если этого будет мало.

Бухгалтеры говорят, что, как правило, достаточно корректно ответить ФНС и на этом история заканчивается.