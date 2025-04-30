Может ли ФНС требовать предоставить все документы по расходам при камеральной проверке декларации по УСН. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1924

Сегодня в выпуске:
Отдавать ли ФНС все документы по УСН при КНП.
47% сотрудников будут работать в майские праздники, да и вообще в России полно трудоголиков.
Депутат предложили поднять МРОТ с 1 января 2026 года до 34 000 рублей.
С 1 мая новые товары попадают под маркировку.
Главред рекомендует.
Как будто пятничный «Клерк».
Мем дня.
🔮 Налоговики просят первичку при камеральной проверке декларации по УСН — отдавать или нет?
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер спрашивает, что ей делать с требованием от ФНС — налоговики запрашивают не только КУДиР, но и все документы, подтверждающие расходы. Мало того, что документов более тысячи, так еще и есть сомнения — законны ли такие требования.
Коллеги, как и наш эксперт сразу отметили — при камеральной проверке документы разрешено требовать только в случае выявленных ошибок или противоречий: п. 3 ст. 88 НК. Иногда достаточно такого ответа инспекторам и направления только КУДиР, чтобы они отстали.
Некоторые все же поступают более мягко — направляют книгу, а к ней прикладывают только отдельные (самые крупные) документы и предлагают отправить дополнительный запрос, если этого будет мало.
Бухгалтеры говорят, что, как правило, достаточно корректно ответить ФНС и на этом история заканчивается.
Пора подумать о шашлыках, а не об актах для внештатников
Автоматизируйте работу с внештатным персоналом и отдыхайте в майские (и не только) со спокойной душой.
Подключитесь к WinWork, чтобы оптимизировать работу с самозанятыми, ИП и физлицами без специального налогового статуса. В сервисе есть все для безопасной работы с внештатниками:
ЭДО (договоры, акты и сбор чеков)
Моментальные выплаты
Маркетплейс проверенных исполнителей.
Записывайтесь на демонстрацию платформы и наш эксперт расскажет, как сделать сотрудничество безопасным и удобным для обеих сторон.
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid: 2W5zFGXdfu2
📆 В майские праздники почти половина сотрудников будет работать
Некоторые работники могут позволить себе полноценно отдохнуть, например, научные сотрудники, специалисты по праву, финансам и логистике, а также HR.
В выходные трудятся клинеры, помощники по хозяйству, операторы спецтехники и работники железной дороги, морских и авиаперевозок, а также сотрудники охраны, водители, курьеры и представители розничной торговли. Больше интересной статистики тут.
Еще одно исследование показало, что в России трудоголиков 87%, это те кто уже зарабатывают дополнительно, либо планируют начать. А у вас есть подработки?
💸 Депутаты предложили поднять МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц
С 2026 года депутаты в новом законопроекте предлагают резко повысить размер МРОТ и ввести минимальный размер почасовой оплаты. Тем, кто работает неполный рабочий день, предлагают платить как минимум по 300 рублей в час.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн!
Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
Выбирайте тариф только с онлайн-доступом или с получением записи и всех полезных материалов.
🧼 С 1 мая нужно перед продажей маркировать чипсы, мыло и некоторые другие товары
С 1 мая 2025 года обязательная маркировка товаров будет распространяться на: чипсы, начос, сухарики, гренки, хлебцы, готовый попкорн, кукурузные палочки, мыло, бытовую химию и моющие средства.
⚡ Майские с пользой: разберитесь с НДС и налогом на прибыль
Все изменения 2025 года по налогам, учету и составлении отчетности мы собрали в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета общей системы налогообложения. Научитесь: вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять отчетность, работать в 1С,
☑️ внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ;
☑️ защищать компанию от налоговых органов.
Сейчас вы можете записаться курс со скидкой за 14 900 вместо 33 000 рублей. Старт потока 1 мая.
Главред рекомендует
Читайте сегодня или добавляйте в закладки полезные материалы дня на сайте.
😱 Типа-пятница на «Клерке»
По ощущениям коллег в редакции сегодня полное ощущение пятницы))) Так что сегодня нас порадовали и мозгонапрягателем — будем вычислять скрытые числа и топ-рецептами маринадов для шашлыков.
Кстати, в комментах можно делиться — как будете отдыхать на майские, какой шашлык кушать (фотографии категорически приветствуются), что вам ближе — диванный или активный отдых.. В общем начинаем наш большой уик-энд уже сейчас.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1924 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша уже замариновала шашлык редакция
Начать дискуссию