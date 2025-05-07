Как работается бухгалтерам на аутсорсе и стоит ли туда идти. 📢«Ночной бухгалтер» № 1927

Сегодня в выпуске:
Стоит ли идти в аутсорсинг: мнение бухгалтеров.
ФНС раскрыла очередную схему, компаниям она обойдется в млн рублей.
Ретейл хочет, чтобы маркетплейсам ограничили размеры скидок.
Минфин объяснил, как учитывать туристический налог для расчета НДС и налога на прибыль.
Главред рекомендует.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
В аутсорсинге мало платят и нагружают сверх меры
Большинство бухгалтеров, которые обсуждают тему аутсорсинга в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» склоняются к тому, что работа в обслуживающей бухгалтерии недостаточно хорошо оплачивается. Кроме того, работников загружают намного больше, чем в обычной компании, иногда нужно вести десятки действующих компаний со штатом, делать документы, считать налоги, заполнять отчетность.
Но нашлись и те, кто отметил, что в аутсорсинге получили хороший опыт, да и работать было можно на удаленке и часто по удобному графику без переработок. А у вас есть такой опыт? Поделитесь в комментариях.
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Вместо УСН — ОСНО для всех компаний: ФНС пересчитала налоги участникам схемы
Во время выездной налоговой проверки налоговики обнаружили схему дробления и доначислили налоги всем участникам. Суды согласились с тем, что три предприятия, работающих на УСН, объединены единым руководством, а доходы делили так, чтобы формально не перейти за лимиты упрощенки.
Налоги по ОСНО + пени и штрафы составили в итоге 180 млн рублей.
В еще одной схеме, на сей раз с подставными компаниями с бумажным НДС, организации доначислили 54 млн рублей, причем одним из факторов, который помог доказать фиктивность сделок стали бухгалтерские проводки. И в схемах с дроблением, и в случаях с однодневками суды поддерживают ФНС, так что бизнесу стоит всерьез пересмотреть методы оптимизации. При недостатке средств в обороте всегда можно обратиться к кредитованию, лучше одолжить деньги у банка и возвращать долг равномерно, развивая компанию, чем использовать сомнительные схемы и потом уплачивать неимоверные штрафы государству (и налоги все равно придется доплатить).
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Строим диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Выгодная цена даже на полный пакет участия.
Ретейл против больших скидок на маркетплейсах
Скидки в 30-50% — это серьезный демпинг, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Ее представители просят правительство ограничить уровень скидок, которые маркетплейсы могут предлагать покупателям.
Размер скидок предлагают установить не более 10%.
Как учитывать турналог при расчете НДС и налога на прибыль
Минфин в письме от 12.02.2025 № 07-01-10/12483 разъяснил, что туристический налог не выделяют отдельной строкой в расчетных документах и не предъявляют его гостям. Также ведомство объяснило, как быть с налогом при расчете НДС и НП.
для целей налога на прибыль — турналог исключают из доходов и не учитывают в расходах;
налоговую базу по НДС — определяют как стоимость услуг, исчисленную исходя из рыночных цен без включения суммы НДС.
Главред рекомендует
Читаем важные материалы дня по рекомендации главного редактора.
Пятничный «Клерк»
Да, знаем — сегодня среда)) но ощущается то как пятница)) так что вот вам и традиционный мозгонапрягатель с поиском предметов на картинке.
А еще у нас изменения в системе комментариев — навели красоту и ждем ваших отзывов)
Уже задумались о летнем отдыхе? Тогда почитайте, какие места пользуются сейчас популярностью в России. Оказывается, народ потянуло на мистику.
Мем дня
А еще у нас долгожданный выпуск БухТуба))) обязательно посмотрите, там мы рассказываем почему вас не уволят за прогулы, какой процент бухгалтеров страдает от стресса на работе, почему новости про налог на переводы между картами — это утка.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1927 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша одной ногой уже во вторых майских редакция
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