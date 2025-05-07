Как работается бухгалтерам на аутсорсе и стоит ли туда идти. 📢«Ночной бухгалтер» № 1927

Вместо УСН — ОСНО для всех компаний: ФНС пересчитала налоги участникам схемы

Во время выездной налоговой проверки налоговики обнаружили схему дробления и доначислили налоги всем участникам. Суды согласились с тем, что три предприятия, работающих на УСН, объединены единым руководством, а доходы делили так, чтобы формально не перейти за лимиты упрощенки.

Налоги по ОСНО + пени и штрафы составили в итоге 180 млн рублей.

В еще одной схеме, на сей раз с подставными компаниями с бумажным НДС, организации доначислили 54 млн рублей, причем одним из факторов, который помог доказать фиктивность сделок стали бухгалтерские проводки. И в схемах с дроблением, и в случаях с однодневками суды поддерживают ФНС, так что бизнесу стоит всерьез пересмотреть методы оптимизации. При недостатке средств в обороте всегда можно обратиться к кредитованию, лучше одолжить деньги у банка и возвращать долг равномерно, развивая компанию, чем использовать сомнительные схемы и потом уплачивать неимоверные штрафы государству (и налоги все равно придется доплатить).