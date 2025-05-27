Дела для бухгалтера в июне 2025 г.«Ночной бухгалтер» № 1939

Сегодня в выпуске:
Что сдаем и платим в июне.
Как директора совместителя оформить на основную работу.
Самозанятый аннулировал чек: чем это грозит ему и заказчику.
Как оплатить больничный лист, если его продлили?
Уменьшать налог на прибыль на убыток прошлого года можно сразу, с 1 квартала.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Календарь бухгалтера на июнь
Найти события для бухгалтера в июне можно на «Клерке» в календаре. Для пользователей телеграм мы сделали удобный пост с карточками в нашем эксклюзивном канале (благодарность за подписку💖).
Самое важное:
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 мая 2025 года — сдаем 3 июня, уплата налога 5 июня.
Уплата ежемесячных страховых взносов в СФР за май 2025 г. 16 июня.
25 июня сдаем сразу несколько отчетов: уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах, персонифицированные сведения о физлицах,
ЕФС-1 (если были кадровые изменения) и др.
30 июня платим налоги и взносы (перенос, т.к. 28 июня — выходной).
А вот материалы в помощь при сдаче ответов.
В какой срок организацию могут привлечь к ответственности за несдачу отчетности
Отчет ЕФС-1 по сотрудникам в 2025 году: кто и когда сдает, как правильно заполнить подразделы
ЕНП-уведомления на авансы по УСН в 2025 году: КБК, сроки, периоды, примеры
С июнем разобрались, а что насчет мая? Все уже сдали уведомление в Роскомнадзор?
Мы провели вебинар, на котором вы завалили нас вопросами! Поэтому мы решили очень оперативно запустить еще один вебинар «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». 30 мая в 11.00!!! Торопитесь записаться!
Завтрак — старт продуктивного дня! 🚀
Приглашаем юристов, бухгалтеров, маркетологов и digital-специалистов на бизнес-завтрак Авито Услуг.
🔹 Тренды онлайн-бизнеса
🔹 Инструменты для роста продаж
🔹 Два трека: финансы/юриспруденция или IT/маркетинг
🔹 Фуршет и нетворкинг
📅 29 мая, 11:00–15:00
📍 Москва, Loft «Министерство»
Участие бесплатное, регистрация обязательна:
Реклама ООО «КЕХ еКоммерц», ИНН 7710668349, erid: 2W5zFJseNec
Принимаем директора-совместителя на основную работу
Перевести гендиректора с внешнего совместительства на основную работу можно двумя способами:
Через перевод. В этом случае не нужно сразу сдавать ЕФС-1, в отчете кадровые изменения отразите при подаче ЕФС-1 до 25 числа следующего за переводом месяца.
Через увольнение. Т.е. сначала уволить, затем принять по основному месту работы. В этом случае подать ЕФС-1 нужно не позднее следующего рабочего дня после увольнения и приема на работу (если уволили директора с совместительства 27 мая, а приняли на основное место 28 мая, то отчет можно сдать сразу по обоим событиям 28 мая).
Если самозанятый аннулировал чек: риски
Чек самозанятый вправе аннулировать, если допустил ошибку, например, неверно указал ИНН у клиента-юрлица или ошибся в сумме и т.д. В этом случае после обнуления чека самозанятый выдает новый, с правильными данными.
Также аннулировать чек можно, если клиент, например, отказался от услуги и исполнитель возвращает ему деньги.
Если же аннулирование чека происходит для того, чтобы заплатить поменьше налогов или сохранить право на применение самозанятости (чтобы не превысить лимит), то ФНС назначит штраф: сначала 20% от суммы выплаты, а потом и все 100%.
У заказчика тоже есть риск — если самозанятый в одностороннем порядке аннулирует чек без причины, то расходы по такому чеку ФНС у заказчика не примет, пересчитает налоги, да еще и выплату исполнителю может счесть выплатой обычному физлицу, доначислит взносы и НДФЛ.
«Летняя сессия» для бухгалтера: трехдневный онлайн-марафон для профессионалов
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка».
Трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров 18, 19 и 20 июня с насыщенной программой. Обсуждаем самые горячие темы: отчетность, проверки, налоговые изменения, работу с Росфинмониторингом, работу с маркетплейсами, новые штрафы и судебную практику.
Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.
Как оплатить продленный больничный?
Работодатель получил из СФР данные о больничном листе, но его не закрыли, а продлили, как оплатить?
Работодатель оплачивает первые три дня больничного, остальные дни оплатит СФР. Фонд также пришлет расчет — сведения о доходах за прошлые два года для расчета, но как говорят бухгалтеры, такие данные поступят только после закрытия листка нетрудоспособности, поэтому не факт, что компания сможет корректно оплатить свои дни работнику.
Тем не менее можно сделать расчет больничного, оплатить три дня и позднее, когда будут данные от СФР, сделать корректировку. А вы как поступаете?
Уменьшение налога на прибыль на убытки прошлого года
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Мем дня
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