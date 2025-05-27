Дела для бухгалтера в июне 2025 г.«Ночной бухгалтер» № 1939

Календарь бухгалтера на июнь

Найти события для бухгалтера в июне можно на «Клерке» в календаре. Для пользователей телеграм мы сделали удобный пост с карточками в нашем эксклюзивном канале (благодарность за подписку💖).

Самое важное:

Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 мая 2025 года — сдаем 3 июня , уплата налога 5 июня .

Уплата ежемесячных страховых взносов в СФР за май 2025 г. 16 июня .

25 июня сдаем сразу несколько отчетов: уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах, персонифицированные сведения о физлицах, ЕФС-1 (если были кадровые изменения) и др.

30 июня платим налоги и взносы (перенос, т.к. 28 июня — выходной).

А вот материалы в помощь при сдаче ответов.