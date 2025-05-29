Сапожник без сапог: на сайте РКН выложены личные адреса ИП и физлиц. 🤦‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 1940

РКН услышал глас народа

На «Клерке» читатели обсуждали уже вопрос о том, что при подаче уведомления в РКН сведения из него публикуются открыто, включая контактные данные и адреса не только компаний, но и ИП (и физлиц и самозанятых, которые тоже должны подавать данные в определенных законом случаях).

Роскомнадзор пока не сообразил, что бороться за защиту персданных и при этом открыто раскрывать их на своем же сайте — моветон, а вот депутаты Госдумы внесли законопроект, который должен запретить публиковать в общедоступном реестре операторов персональных данных сведения об адресе оператора, если это физлицо или ИП.

Бухгалтеры надеются, что изменения примут.

А мы проводим опрос — как у вас дела с подачей уведомления? Поучаствуйте, пожалуйста)

И не забудьте, что в организации и у ИП должны быть документы, регламентирующие порядок работы с персональными данными.