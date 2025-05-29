Сапожник без сапог: на сайте РКН выложены личные адреса ИП и физлиц. 🤦‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 1940

Сегодня в выпуске:
Опять РКН — депутаты хотят запретить открыто публиковать личные данные операторов.
Коллекторам и МФО могут запретить взыскивать деньги с должников в упрощенном порядке.
ФНС грезит ЭДО для всех и миром, в котором бухгалтерам не придется сдавать декларации.
Как вычеты, получаемые в упрощенном порядке, подтягиваются в 3-НДФЛ? Мнение ФНС и бухгалтеров.
Главред рекомендует.
Мем дня.
РКН услышал глас народа
На «Клерке» читатели обсуждали уже вопрос о том, что при подаче уведомления в РКН сведения из него публикуются открыто, включая контактные данные и адреса не только компаний, но и ИП (и физлиц и самозанятых, которые тоже должны подавать данные в определенных законом случаях).
Роскомнадзор пока не сообразил, что бороться за защиту персданных и при этом открыто раскрывать их на своем же сайте — моветон, а вот депутаты Госдумы внесли законопроект, который должен запретить публиковать в общедоступном реестре операторов персональных данных сведения об адресе оператора, если это физлицо или ИП.
Бухгалтеры надеются, что изменения примут.
А мы проводим опрос — как у вас дела с подачей уведомления? Поучаствуйте, пожалуйста)
И не забудьте, что в организации и у ИП должны быть документы, регламентирующие порядок работы с персональными данными.
Коллекторы не могут взыскивать долги просто по судебному приказу, без уведомления должника
Взыскатели (коллекторы и МФО) пользуются пробелом в ст. 122 ГПК. Они могут пользоваться упрощенным порядком взыскания задолженности, не извещая должника о взыскании, не вызывая его.
Правило распространяется на долги до 500 000 рублей. Взыскатель подает заявление о выдаче судебного приказа без вызова другой стороны. Исполнительный документы может стать сюрпризом для дебитора. Это собираются изменить и запретить упрощенный порядок взыскания для МФО и коллекторов.
🌼🐱💻«Летняя сессия» для бухгалтера: когда учиться не скучно и полезно
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка». Максимум практически полезной для бухгалтера информации.
Три дня с топовыми экспертами по налогам, проверкам, маркетплейсам, аутсорсингу:
Елена Пономарева
Оксана Каверина
Светлана Беляева
Марина Климова
Дмитрий Ряховский
Владислав Каминский и многие другие.
18, 19 и 20 июня обсуждаем самые горячие темы: отчетность, налоговые и не только проверки, изменения 2025 в НК, работу аутсорса с Росфинмониторингом, маркетплейсы, новые штрафы и судебную практику.
Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.
🦄 Налоговая сосредоточена на переходе к ЭДО и максимально автоматизации. Бухгалтеры не верят в мир розовых пони
Даниил Егоров повеселил в очередной раз бухгалтерское сообщество. На заседании Общественного совета при ФНС он отметил, что ФНС много сил и времени вкладывает в обеспечение комфортных условий для работы бизнеса. Бухгалтеры сразу заинтересовались:
Также глава ФНС подчеркнул, что фокус внимания и дальше будет сосредоточен на развитии проекта электронного документооборота. Так что цифровизация, товарищи, наше все)
Не меньше порадовала бухгалтеров и глава УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина. Она заявила, что налоговая служба стремится к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически и это планы на долгосрочную перспективу.
В комментариях наши читатели подшучивают — насколько долгосрочную? И, главное, никто в вымирание профессии не верит.
Упрощенные вычеты: так автоматические или нет?
Сейчас физлица могу получить социальный и имущественный вычет в упрощенном порядке. При этом есть и другие вычеты, для получения которых нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить документы.
ФНС поясняет, что при формировании декларации после получения вычетов в упрощенном порядке, сведения о них подтянуться в декларацию в личном кабинете налогоплательщика автоматом.
Но в комментариях бухгалтер рассказывает, что все так просто и дает ссылку на свой же комментарий к другому материалу «Клерка».
Не такие уж простые эти упрощенные вычеты.
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Сегодня выпустили новое видео подкаста «Тот еще разговор» с Сергеем Спиро, сооснователем и СЕО Chibbis, крупнейшего независимого фудтех-проекта РФ по версии Forbes. Узнаете, как DJ из Архангельска построил бизнес на 5 млрд.
Мем дня
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Ваша надеется, что после 30 мая не услышит об РКН никогда редакция
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